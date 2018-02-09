Здесь есть трейдеры волновики? - страница 9
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торгую трехволновку и вижу так, а как будет рынок покажет...
торгую трехволновку и вижу так, а как будет рынок покажет...
В коррекционных движениях можно "построить" канал и наблюдать как цена будет торговаться по отношению к каналу , дискредитация канала происходит , когда рынок торгуется ниже (или выше) 2х точек построения, а также флетовые ситуации.
план торговый есть, далее торгую согласно плана, т.е. беру только лонг, по дороге можно будет и долиться, но в любом случае, всё по ситуации, будет шорт, буду шортить
лонги закрыл, недобрал правда малость, теперь можно и шорт брать... все по плану...
Счёт слил... Надо бормотухи выпить!
набранную позицию по шорту крою полностью и напоследок ещё один короткий трейд, можно идти отдыхать...
набранную позицию по шорту крою полностью и напоследок ещё один короткий трейд, можно идти отдыхать...
ну так можно легко слиться, если ставить кучу сделок против трендаэто расчет на везение, но когда-нибудь может не повезти
ну так можно легко слиться, если ставить кучу сделок против трендаэто расчет на везение, но когда-нибудь может не повезти
К пятым волнам неоднозначное отношение т.е. цели рынка могут иметь противоположную мотивацию - выход на диапазон продаж. (5ов-5ов- 5)