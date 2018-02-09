Здесь есть трейдеры волновики? - страница 9

Новый комментарий
 

торгую трехволновку и вижу так, а как будет рынок покажет...


 
Rafil Nurmukhametov:

торгую трехволновку и вижу так, а как будет рынок покажет...



  В коррекционных движениях можно "построить" канал  и наблюдать как цена будет торговаться по отношению к каналу , дискредитация канала происходит , когда рынок торгуется ниже (или выше) 2х точек построения, а также флетовые ситуации.



 

план торговый есть, далее торгую согласно плана, т.е. беру только лонг, по дороге можно будет и долиться, но в любом случае, всё по ситуации, будет шорт, буду шортить


 
 

лонги закрыл, недобрал правда малость, теперь можно и шорт брать... все по плану...

 

Счёт слил... Надо бормотухи выпить!

 

набранную позицию по шорту крою полностью и напоследок ещё один короткий трейд, можно идти отдыхать...


 
Rafil Nurmukhametov:

набранную позицию по шорту крою полностью и напоследок ещё один короткий трейд, можно идти отдыхать...



ну так можно легко слиться, если ставить кучу сделок против тренда

это расчет на везение, но когда-нибудь может не повезти
 
Dmitry Sumsky:

ну так можно легко слиться, если ставить кучу сделок против тренда

это расчет на везение, но когда-нибудь может не повезти
Без комментария...
 


К пятым волнам неоднозначное отношение т.е. цели рынка могут иметь противоположную мотивацию - выход на диапазон продаж.  (5ов-5ов- 5)

1234567891011121314151617
Новый комментарий