Здесь есть трейдеры волновики? - страница 6
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нет тут волн. продолжение ночного движения.
волны есть всегда и везде, просто кто-то их замечает, а для кого-то "эта мелочевка" является "шумом"
Вопрос по первой волне. Как Вы определили что именно это первая?
Есть классические модели. Беру за основу.
нет тут волн. продолжение ночного движения.
волны есть всегда и везде, просто кто-то их замечает, а для кого-то "эта мелочевка" является "шумом"
Волны они отображают фундаментальный фактор. То есть, ту реальность которая есть.
Волны ... которая есть.
была у того, кто рисовал
Есть классические модели. Беру за основу.
Ну на самом деле мне повезло, но разметил я сначала не грамотно.
Ну на самом деле мне повезло, но разметил я сначала не грамотно.
Обычно ориентируюсь на корреляцию. Но эта сделка пошла не так. Скорей всего банки проводили интервенцию сдерживали курс.
А кто-нибудь пробовал параметры MACD менять для улучшения торговли по волнам?
А кто-нибудь пробовал параметры MACD менять для улучшения торговли по волнам?
Билл Вильямс
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Буду верить вот такую сказку!
Буду верить вот такую сказку!
на м1 первая 5ти волновка прошла в бай.