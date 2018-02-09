Здесь есть трейдеры волновики? - страница 6

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Vladimir Tkach:

нет тут волн. продолжение ночного движения.



волны есть всегда и везде, просто кто-то их замечает, а для кого-то "эта мелочевка" является "шумом"

 
Pumba007:

Вопрос по первой волне. Как Вы определили что именно это первая?


Есть классические модели. Беру за основу. 

 
Vladimir Tkach:

нет тут волн. продолжение ночного движения.




Dmitry Sumsky:

волны есть всегда и везде, просто кто-то их замечает, а для кого-то "эта мелочевка" является "шумом"


Волны они отображают фундаментальный фактор. То есть, ту реальность которая есть.   

 
Speculator:



Волны ... которая есть.   


была у того, кто рисовал

 
Speculator:

Есть классические модели. Беру за основу. 


Ну на самом деле мне повезло, но разметил я сначала не грамотно.

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Pumba007:

Ну на самом деле мне повезло, но разметил я сначала не грамотно.


Обычно ориентируюсь на корреляцию. Но эта сделка пошла не так. Скорей всего банки проводили интервенцию сдерживали курс.   

 

А кто-нибудь пробовал параметры MACD менять для улучшения торговли по волнам?

 
Pumba007:

А кто-нибудь пробовал параметры MACD менять для улучшения торговли по волнам?


Билл Вильямс

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Буду верить вот такую сказку!

 
Speculator:

Буду верить вот такую сказку!


на м1 первая 5ти волновка прошла в бай.

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