Здесь есть трейдеры волновики? - страница 14
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а чем отличаются тестерные волны от реальных?
Вот мне также интересно почему в тестере +100, а в реале -200!
Предположительно в коррекции в W -4 и диапазон её ограничен экстремумом W 1 .
Волновая теория Элиотта основана на мистических числах Фибоначчи и не базируется на какой-либо теории, относящейся к рынку, его свойствам, спросу и предложении, ..... Не имеет какого-либо внятного обоснования, чтобы можно было проверить на истории и выносить вердикт. Занятие ВТЭ - пустая трата времени и средств.
Уровнями Фибоначчи пользуются многие трейдеры и по теории Эллиота и без теории и переводить их в разряд мистики ?? Волновая теория тесно связана с фрактальной структурой , в качестве примера - при изучении снежинок ( сделано большое количество фото) не найдено одинаковых снежинок , в каждом случае они уникальны .
Почему, тогда, ищите одинаковые "снежинки" на рынке? Где и кем обосновано, с научной точки зрения, применимость уровней Фибоначчи к фин. рынкам? Всегда доказательства успешно находят на истории.
Это эмпирическая вещь, Юсуф. Многие научные теории основаны на аксиоматике. Вас это не смущает?
Это эмпирическая вещь, Юсуф. Многие научные теории основаны на аксиоматике. Вас это не смущает?
Yousufkhodja Sultonov:
Волновая теория Элиотта основана на мистических числах Фибоначчи и не базируется на какой-либо теории, относящейся к рынку, его свойствам, спросу и предложении, ..... Не имеет какого-либо внятного обоснования, чтобы можно было проверить на истории и выносить вердикт. Занятие ВТЭ - пустая трата времени и средств.
Yousufkhodja, я очень с большой подозрительностью отношусь к различным приёмам, методам и теориям, используемым на форексе. Потому что в сфере форекса есть много шарлатанов, которые не умеют торговать, но предлагают свои преподавательские услуги. Я лично таких знаю. Отсюда — моё недоверие перекидывается и на то, что они преподают.
Yousufkhodja, я очень с большой подозрительностью отношусь к различным приёмам, методам и теориям, используемым на форексе. Потому что в сфере форекса есть много шарлатанов, которые не умеют торговать, но предлагают свои преподавательские услуги. Я лично таких знаю. Отсюда — моё недоверие перекидывается и на то, что они преподают.
Почему, тогда, ищите одинаковые "снежинки" на рынке? Где и кем обосновано, с научной точки зрения, применимость уровней Фибоначчи к фин. рынкам? Всегда доказательства успешно находят на истории.
Все снежинки шестиугольные - это их структурная особенность , волновая структура 5 импульсов 3 коррекции , и кто ищет одинаковые обычно приходят к разочарованию методов волнового анализа .
Из википедии -"Из-за структуры молекул воды между лучами кристалла возможны углы лишь в 60° и 120°". Применение Фибоначчи обусловлено историческими обобщениями соотношении волн и это не точные параметры от и до они меняются вариативно в зависимости от состояния рынка , также и на формирование снежинки влияют разные параметры степень конденсации-температура - есть ветер или нету- наличие аккумулирующей среды.