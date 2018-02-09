Здесь есть трейдеры волновики? - страница 14

Новый комментарий
 
Dmitry Sumsky:

а чем отличаются тестерные волны от реальных?


Вот мне также интересно почему в тестере +100, а в реале -200!

 


   Предположительно в коррекции в   W -4   и диапазон её ограничен экстремумом W 1 .

 
Yousufkhodja Sultonov:
Волновая теория Элиотта основана на мистических числах Фибоначчи и не базируется на какой-либо теории, относящейся к рынку, его свойствам, спросу и предложении, ..... Не имеет какого-либо внятного обоснования, чтобы можно было проверить на истории и выносить вердикт. Занятие ВТЭ - пустая трата времени и средств.
  Уровнями Фибоначчи пользуются многие трейдеры и по теории Эллиота и без теории и переводить их в разряд мистики ?? Волновая теория тесно связана с фрактальной структурой , в качестве примера - при изучении снежинок ( сделано большое количество фото) не найдено одинаковых снежинок ,  в каждом случае они уникальны .     
 
Veniamin Skrepkov:
  Уровнями Фибоначчи пользуются многие трейдеры и по теории Эллиота и без теории и переводить их в разряд мистики ?? Волновая теория тесно связана с фрактальной структурой , в качестве примера - при изучении снежинок ( сделано большое количество фото) не найдено одинаковых снежинок ,  в каждом случае они уникальны .     
Почему, тогда, ищите одинаковые "снежинки" на рынке? Где и кем обосновано, с научной точки зрения, применимость уровней Фибоначчи к фин. рынкам? Всегда доказательства успешно находят на истории.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Почему, тогда, ищите одинаковые "снежинки" на рынке? Где и кем обосновано, с научной точки зрения, применимость уровней Фибоначчи к фин. рынкам? Всегда доказательства успешно находят на истории.

Это эмпирическая вещь, Юсуф. Многие научные теории основаны на аксиоматике. Вас это не смущает?

 
Dmitriy Skub:

Это эмпирическая вещь, Юсуф. Многие научные теории основаны на аксиоматике. Вас это не смущает?

Спасибо, Дмитрий, понятно. Нет, не смущает - все имеют право заблуждаться.
 

Yousufkhodja Sultonov:
Волновая теория Элиотта основана на мистических числах Фибоначчи и не базируется на какой-либо теории, относящейся к рынку, его свойствам, спросу и предложении, ..... Не имеет какого-либо внятного обоснования, чтобы можно было проверить на истории и выносить вердикт. Занятие ВТЭ - пустая трата времени и средств.

Yousufkhodja, я очень с большой подозрительностью отношусь к различным приёмам, методам и теориям, используемым на форексе. Потому что в сфере форекса есть много шарлатанов, которые не умеют торговать, но предлагают свои преподавательские услуги. Я лично таких знаю. Отсюда — моё недоверие перекидывается и на то, что они преподают. 

Но отрицать всё подряд и теорию Эллиота, и сетку Фибо, и линии поддержки - сопротивления (про них говорят: в рынке нет никаких линий, не выдумывайте), и японские свечи — неконструктивно.  Людей, всё отрицающих, я лично тоже знаю. Они много лет ходят по всяким форексовским мероприятиям и до сих пор — так и не научились торговать. Причина — это их нигилизм, отрицание всего подряд. Они утверждают так: поступление котировок в терминал — это случайный стационарный процесс, и пытаться заработать на подбрасывании монетки — глупо. Между тем, есть люди, которые умеют зарабатывать, в том числе и на волнах Эллиота. И я знаю таких людей. Поэтому, Yousufkhodja, не становитесь на позицию отрицания всего, что не воспринимаю.
 
Victor Ziborov:

Yousufkhodja, я очень с большой подозрительностью отношусь к различным приёмам, методам и теориям, используемым на форексе. Потому что в сфере форекса есть много шарлатанов, которые не умеют торговать, но предлагают свои преподавательские услуги. Я лично таких знаю. Отсюда — моё недоверие перекидывается и на то, что они преподают. 

Но отрицать всё подряд и теорию Эллиота, и сетку Фибо, и линии поддержки - сопротивления (про них говорят: в рынке нет никаких линий, не выдумывайте), и японские свечи — неконструктивно.  Людей, всё отрицающих, я лично тоже знаю. Они много лет ходят по всяким форексовским мероприятиям и до сих пор — так и не научились торговать. Причина — это их нигилизм, отрицание всего подряд. Они утверждают так: поступление котировок в терминал — это случайный стационарный процесс, и пытаться заработать на подбрасывании монетки — глупо. Между тем, есть люди, которые умеют зарабатывать, в том числе и на волнах Эллиота. И я знаю таких людей. Поэтому, Yousufkhodja, не становитесь на позицию отрицания всего, что не воспринимаю.
Согласен с Вами, Виктор. Но, именно кажущаяся "осведомленность" в указанных Вами приемах прибыльной торговли, приводит к ужасному результату 5/95. Такого результата нет даже в казино, запрещенных игровых автоматах, в индустрии лотереи. Становится ясно - без научно-обоснованного подхода и создания АТС на их основе, нельзя близко подходить к рынку. Если кто уверен в своих возможностях - флаг им в руки.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Почему, тогда, ищите одинаковые "снежинки" на рынке? Где и кем обосновано, с научной точки зрения, применимость уровней Фибоначчи к фин. рынкам? Всегда доказательства успешно находят на истории.

    Все снежинки шестиугольные - это их структурная особенность , волновая структура 5 импульсов 3 коррекции , и кто ищет одинаковые обычно приходят к разочарованию методов волнового анализа .

  Из википедии -"Из-за структуры молекул воды между лучами кристалла возможны углы лишь в 60° и 120°".  Применение Фибоначчи обусловлено  историческими обобщениями соотношении волн и это не точные параметры от и до они меняются вариативно в зависимости от состояния рынка , также и на формирование снежинки влияют разные параметры степень конденсации-температура - есть ветер или нету- наличие аккумулирующей среды.   

 

1...7891011121314151617
Новый комментарий