Здесь есть трейдеры волновики? - страница 17

Новый комментарий
 

сходство очевидно. И в персоне, и в транспорте).

 

Рекомендую на GBPUSD поставить SELLSTOP под 1.3970, с тейком 1.3800. Срабатывание этого ордера подтвердит третью волну вниз. Её минимальная цель 1.3755.

GBPUSD

 

Пока ситуация развивается в соответствии с моим прогнозом. Как только цена дойдет до тейк-профита (1.3800), больше держать сделку не следует, лучше зафиксировать прибыль. После такого движения обычно бывает сильный рывок вверх, как минимум до середины третьей волны.

GBPUSD

 

Прогноз сбылся.  Ну так похвалите хоть кто-нибудь. А то как критику разводить - так набрасываются стаями, не отобьешься.

GBPUSD

 
Vadim Zotov:

Прогноз сбылся.  Ну так похвалите хоть кто-нибудь. А то как критику разводить - так набрасываются стаями, не отобьешься.

Статистику хотя-бы  по 100 прогнозам подряд, без изъятий, тогда точно похвалим. Я точно все брошу и только Эллиоттом начну заниматься.

 
Yuriy Asaulenko:

Статистику хотя-бы  по 100 прогнозам подряд, без изъятий, тогда точно похвалим. Я точно все брошу и только Эллиоттом начну заниматься.

Спасибо за  почти добрые слова.
1...1011121314151617
Новый комментарий