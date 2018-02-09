Здесь есть трейдеры волновики? - страница 17
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сходство очевидно. И в персоне, и в транспорте).
Рекомендую на GBPUSD поставить SELLSTOP под 1.3970, с тейком 1.3800. Срабатывание этого ордера подтвердит третью волну вниз. Её минимальная цель 1.3755.
Пока ситуация развивается в соответствии с моим прогнозом. Как только цена дойдет до тейк-профита (1.3800), больше держать сделку не следует, лучше зафиксировать прибыль. После такого движения обычно бывает сильный рывок вверх, как минимум до середины третьей волны.
Прогноз сбылся. Ну так похвалите хоть кто-нибудь. А то как критику разводить - так набрасываются стаями, не отобьешься.
Прогноз сбылся. Ну так похвалите хоть кто-нибудь. А то как критику разводить - так набрасываются стаями, не отобьешься.
Статистику хотя-бы по 100 прогнозам подряд, без изъятий, тогда точно похвалим. Я точно все брошу и только Эллиоттом начну заниматься.
Статистику хотя-бы по 100 прогнозам подряд, без изъятий, тогда точно похвалим. Я точно все брошу и только Эллиоттом начну заниматься.