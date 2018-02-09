Здесь есть трейдеры волновики? - страница 5
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Цель пока 1.2050
вам бы еще синенькую полосочку добавить для полноты анализа )))
я делаю на м1. Если бы можно было меньше, то делал бы и там)))
есть такая возможность
1. можно записывать тики и потом из них формировать нужный таймфрейм
2. можно в другом терминале анализ проводить (где есть меньшие ТФ), а торговать в этом
Цель пока 1.2050
Не совсем понятно, позиция в бай , а разметка в селл ? , если "открываетесь" на М1 , тогда лучше ориентироваться на фрактальные конструкции , а не на волновую разметку .
ну это стандартная ошибка по раннему входу. Типа если есть последняя волна, то входим в обратку. Но это о том, что и говорил Юрий Зайцев. Слишком ранний вход в надежде, что тренд развернется, а он и не собирается разворачиваться. Т.е. нет никаких уровней, которые цена должна пробить, после чего можно предполагать разворот тренда...
Не совсем понятно, позиция в бай , а разметка в селл ? , если "открываетесь" на М1 , тогда лучше ориентироваться на фрактальные конструкции , а не на волновую разметку .
От Сюда смотреть объясняется почему так.
Всем здравствуйте. Почитал Ваши записи, наработки, идеи(про м1). Стало интересно разложить м1. прилагаю скрин, жду критики.3я волна, приблизитльный тп.
Всем здравствуйте. Почитал Ваши записи, наработки, идеи(про м1). Стало интересно разложить м1. прилагаю скрин, жду критики.3я волна, приблизитльный тп.
Похоже Вас ждёт стоп!
ну это стандартная ошибка по раннему входу. Типа если есть последняя волна, то входим в обратку. Но это о том, что и говорил Юрий Зайцев. Слишком ранний вход в надежде, что тренд развернется, а он и не собирается разворачиваться. Т.е. нет никаких уровней, которые цена должна пробить, после чего можно предполагать разворот тренда...
Вот так я смотрю на час
Похоже Вас ждёт стоп!
Вопрос по первой волне. Как Вы определили что именно это первая?
нет тут волн. продолжение ночного движения.