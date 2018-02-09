Здесь есть трейдеры волновики? - страница 5

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Speculator:

Цель пока 1.2050


вам бы еще синенькую полосочку добавить для полноты анализа )))

 
Dmitry Sumsky:

я делаю на м1. Если бы можно было меньше, то делал бы и там)))

есть такая возможность

1. можно записывать тики и потом из них формировать нужный таймфрейм

2. можно в другом терминале анализ проводить (где есть меньшие ТФ), а торговать в этом

 
Speculator:

Цель пока 1.2050


  Не совсем понятно, позиция в бай , а разметка в селл ? , если "открываетесь" на М1 , тогда  лучше ориентироваться на фрактальные конструкции , а не на волновую разметку .  

 

ну это стандартная ошибка по раннему входу. Типа если есть последняя волна, то входим в обратку. Но это о том, что и говорил Юрий Зайцев. Слишком ранний вход в надежде, что тренд развернется, а он и не собирается разворачиваться. Т.е. нет никаких уровней, которые цена должна пробить, после чего можно предполагать разворот тренда...

 
Veniamin Skrepkov:

  Не совсем понятно, позиция в бай , а разметка в селл ? , если "открываетесь" на М1 , тогда  лучше ориентироваться на фрактальные конструкции , а не на волновую разметку .  


От Сюда смотреть объясняется почему так. 

 

Всем здравствуйте. Почитал Ваши записи, наработки, идеи(про м1). Стало интересно разложить м1. прилагаю скрин, жду критики.3я волна, приблизитльный тп.

Файлы:
j2mia_e1sy9m9s_zapekfu_03l.jpg  380 kb
 
Pumba007:

Всем здравствуйте. Почитал Ваши записи, наработки, идеи(про м1). Стало интересно разложить м1. прилагаю скрин, жду критики.3я волна, приблизитльный тп.


Похоже Вас ждёт стоп!

 
Dmitry Sumsky:

ну это стандартная ошибка по раннему входу. Типа если есть последняя волна, то входим в обратку. Но это о том, что и говорил Юрий Зайцев. Слишком ранний вход в надежде, что тренд развернется, а он и не собирается разворачиваться. Т.е. нет никаких уровней, которые цена должна пробить, после чего можно предполагать разворот тренда...


Вот так я смотрю на час

 
Speculator:


Похоже Вас ждёт стоп!


Вопрос по первой волне. Как Вы определили что именно это первая?

 

нет тут волн. продолжение ночного движения.


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