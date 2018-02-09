Здесь есть трейдеры волновики? - страница 7

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Pumba007:

на м1 первая 5ти волновка прошла в бай.


Я спать пошел ждать долго.

 
Speculator:

Буду верить вот такую сказку!


какая-то долгая сказка, а когда долго, то становится скучно

 
Dmitry Sumsky:

какая-то долгая сказка, а когда долго, то становится скучно

И как вы предлогаете ускорить процесс?
 
Pumba007:
И как вы предлогаете ускорить процесс?

перейти на Second 1

 

начало нового импульса:

волна 1 вроде сформировалась...

намечается коррекция в виде волны 2...волна 2 еще робкая, но не надо забывать, что ее первая волна А - тоже импульс и, как всякий импульс, имеет свою пятерку...

в общем и целом пространства для фантазий очень много, это и привлекает.

в этом смысле гармонические пэттерны тоже неплохие.


 
Dmitry Sumsky:

Хотелось бы познакомиться с живым трейдером волновиком, торгующим именно по волновой теории, т.к. волновиков много, а трейдеров среди них очень мало. В основном волновики хвастаются тем, что умеют "правильно" рисовать волны и предполагать какое-то движение, причем в основном предположения идут сразу и в бай и в селл, типа "понимают" рынок. На истории все супертрейдеры, а в реале - пшик.

На всяких курсах по волновому анализу очень много проводится времени с запудриванием мозгов с "правильной" разметкой и очень мало с самой торговлей. Получается, что волновик "понимает" рынок, но уже потом, когда все случилось, а предугадать движение не может.

Есть здесь такие, кто может сказать что я не прав и доказать это?

Если брать волны Эллиота, то открыл он их в 30-х годах, то есть, очень давно. Относительно остальных видов волнового анализа то, для торговли лучше брать классические фигуры технического анализа, а еще лучще гармонические паттерны и на их основе уже строить свою ТС. Но любая торговая система нуждается в проверке. Поэтому, не спешите торговать на реальном счёте, лучше попробуйте на демо или на тестере.
 

Ну вот можно и предположить, что идём в верх...

А также, что пока в рамках  сценария

Доброго Дня Господа Трейдеры!

 

ну, пошли


 

Продам а покупку закрою


 

из всего что я читал по ВТЭ вот эта книга

https://nalivator.com/books/safonov-v-prakticheskoe-ispolzovanie-voln-elliotta-1371

самая честная и логически замкнутая. рекомендую всем серьезным людям.

Сафонов Валерий - Практическое использование волн Эллиота в трейдинге. Скачать книгу на Nalivator.com
Сафонов Валерий - Практическое использование волн Эллиота в трейдинге. Скачать книгу на Nalivator.com
  • nalivator.com
«Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге» - это очередной авторский труд Валерия Сафонова, служащий методической основой для практических действий начинающих и опытных инвесторов и трейдеров. В своей книге Валерий Сафонов указывает на возможность интеграции теоретических основ волновой теории Ральфа Эллиотта в практические...
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