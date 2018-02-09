Здесь есть трейдеры волновики? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на м1 первая 5ти волновка прошла в бай.
Я спать пошел ждать долго.
Буду верить вот такую сказку!
какая-то долгая сказка, а когда долго, то становится скучно
какая-то долгая сказка, а когда долго, то становится скучно
И как вы предлогаете ускорить процесс?
перейти на Second 1
начало нового импульса:
волна 1 вроде сформировалась...
намечается коррекция в виде волны 2...волна 2 еще робкая, но не надо забывать, что ее первая волна А - тоже импульс и, как всякий импульс, имеет свою пятерку...
в общем и целом пространства для фантазий очень много, это и привлекает.
в этом смысле гармонические пэттерны тоже неплохие.
Хотелось бы познакомиться с живым трейдером волновиком, торгующим именно по волновой теории, т.к. волновиков много, а трейдеров среди них очень мало. В основном волновики хвастаются тем, что умеют "правильно" рисовать волны и предполагать какое-то движение, причем в основном предположения идут сразу и в бай и в селл, типа "понимают" рынок. На истории все супертрейдеры, а в реале - пшик.
На всяких курсах по волновому анализу очень много проводится времени с запудриванием мозгов с "правильной" разметкой и очень мало с самой торговлей. Получается, что волновик "понимает" рынок, но уже потом, когда все случилось, а предугадать движение не может.
Есть здесь такие, кто может сказать что я не прав и доказать это?
Ну вот можно и предположить, что идём в верх...
А также, что пока в рамках сценария!
Доброго Дня Господа Трейдеры!
ну, пошли
Продам а покупку закрою
из всего что я читал по ВТЭ вот эта книга
https://nalivator.com/books/safonov-v-prakticheskoe-ispolzovanie-voln-elliotta-1371
самая честная и логически замкнутая. рекомендую всем серьезным людям.