Здесь есть трейдеры волновики? - страница 4

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Yuriy Zaytsev:

Да,  верно ,   рынок живет от импульса к импульсу,  можно это назвать волнами,  но любая пятиволновка ломается  на тренде,  и только переходя на историю,  волновик покажет, что "пятая волна"  это оказывается не пятая.

Юра, у тебя какая-то злость накопилась к волновикам или тебя кто-то в МФ обидел, может ВВ? Ты только скажи кто, мы его найдем и по попе ата-та сделаем и в угол поставим.

Каждый торгует как может. У кого-то волны являются рабочим инструментом, у тебя пробой флета, у других всякие индикаторы. Как говорится: "Кто как хочет, так и ... торгует" )))

 
Dmitry Sumsky:

Юра, у тебя какая-то злость накопилась к волновикам или тебя кто-то в МФ обидел, может ВВ? Ты только скажи кто, мы его найдем и по попе ата-та сделаем и в угол поставим.

Каждый торгует как может. У кого-то волны являются рабочим инструментом, у тебя пробой флета, у других всякие индикаторы. Как говорится: "Кто как хочет, так и ... торгует" )))

главное что бы получалось

 

давайте попробую разложить рынок по волнам

 

давайте. но надо не просто его раскладывать а торговать

 

Доброе Утро Господа Трейдеры!

1,2,3,4,5 Пришло время покупать...

 

Подгонка под реале...  

 
Speculator:

Доброе Утро Господа Трейдеры!

1,2,3,4,5 Пришло время покупать...


Неплохо бы показать цель и стоп такой покупки,
будет интересно это наблюлать.
Может случиться еще пять  раз по пять вниз,  но может прогноз и сработает.  Прикольно вычислить процент "попаланий".  А вообще согласно волновой  теории  волновики на мелких ТФ раскладку не проводят и не прогнозируют, обычно это дневной тф.
 
Yuriy Zaytsev:

Неплохо бы показать цель и стоп такой покупки,
будет интересно это наблюлать.
Может случиться еще пять  раз по пять вниз,  но может прогноз и сработает.  Прикольно вычислить процент "попаланий".  А вообще согласно волновой  теории  волновики на мелких ТФ раскладку не проводят и не прогнозируют, обычно это дневной тф.

Стопа нету! Волна не закончена! Вот новая подгонка. Профит кокой не будь  плюс.


 

Цель пока 1.2050

 
Yuriy Zaytsev:

А вообще согласно волновой  теории  волновики на мелких ТФ раскладку не проводят и не прогнозируют, обычно это дневной тф.

я делаю на м1. Если бы можно было меньше, то делал бы и там)))

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