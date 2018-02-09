Здесь есть трейдеры волновики? - страница 4
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Да, верно , рынок живет от импульса к импульсу, можно это назвать волнами, но любая пятиволновка ломается на тренде, и только переходя на историю, волновик покажет, что "пятая волна" это оказывается не пятая.
Юра, у тебя какая-то злость накопилась к волновикам или тебя кто-то в МФ обидел, может ВВ? Ты только скажи кто, мы его найдем и по попе ата-та сделаем и в угол поставим.
Каждый торгует как может. У кого-то волны являются рабочим инструментом, у тебя пробой флета, у других всякие индикаторы. Как говорится: "Кто как хочет, так и ... торгует" )))
Юра, у тебя какая-то злость накопилась к волновикам или тебя кто-то в МФ обидел, может ВВ? Ты только скажи кто, мы его найдем и по попе ата-та сделаем и в угол поставим.
Каждый торгует как может. У кого-то волны являются рабочим инструментом, у тебя пробой флета, у других всякие индикаторы. Как говорится: "Кто как хочет, так и ... торгует" )))
главное что бы получалось
давайте попробую разложить рынок по волнам
давайте. но надо не просто его раскладывать а торговать
Доброе Утро Господа Трейдеры!
1,2,3,4,5 Пришло время покупать...
Подгонка под реале...
Доброе Утро Господа Трейдеры!
1,2,3,4,5 Пришло время покупать...
Неплохо бы показать цель и стоп такой покупки,
будет интересно это наблюлать.
Может случиться еще пять раз по пять вниз, но может прогноз и сработает. Прикольно вычислить процент "попаланий". А вообще согласно волновой теории волновики на мелких ТФ раскладку не проводят и не прогнозируют, обычно это дневной тф.
Неплохо бы показать цель и стоп такой покупки,
будет интересно это наблюлать.
Может случиться еще пять раз по пять вниз, но может прогноз и сработает. Прикольно вычислить процент "попаланий". А вообще согласно волновой теории волновики на мелких ТФ раскладку не проводят и не прогнозируют, обычно это дневной тф.
Стопа нету! Волна не закончена! Вот новая подгонка. Профит кокой не будь плюс.
Цель пока 1.2050
А вообще согласно волновой теории волновики на мелких ТФ раскладку не проводят и не прогнозируют, обычно это дневной тф.
я делаю на м1. Если бы можно было меньше, то делал бы и там)))