Здесь есть трейдеры волновики? - страница 2
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Хотелось бы познакомиться с живым трейдером волновиком, торгующим именно по волновой теории, т.к. волновиков много, а трейдеров среди них очень мало. В основном волновики хвастаются тем, что умеют "правильно" рисовать волны и предполагать какое-то движение, причем в основном предположения идут сразу и в бай и в селл, типа "понимают" рынок. На истории все супертрейдеры, а в реале - пшик.
На всяких курсах по волновому анализу очень много проводится времени с запудриванием мозгов с "правильной" разметкой и очень мало с самой торговлей. Получается, что волновик "понимает" рынок, но уже потом, когда все случилось, а предугадать движение не может.
Есть здесь такие, кто может сказать что я не прав и доказать это?
Прогнозирую вверх)
А какая цель знакомства?
Цель проста. Пишу сов по волновой теории. Думал, вдруг найду помощника, который подскажет что-либо, какие-то более конкретные точки входа и точки выхода, чем "пальцем в небо" - "прогнозирую вверх". Ведь с этих слов понятно только одно - если цена дернется хоть на пункт вверх, то прогноз будет правильный, но нет конкретики - вход на такой-то котировке, выход на эдакой, SL на такой котировке или столько-то пунктов от какого-то экстремума или от сделки, TP - там-то.
Как-то так... )))
Прогнозирую вверх)
а я думаю, что вниз движение не закончено, относительно данного скрина... )))
Если длительное время понаблюдать за волновиками, можно заметить общую особенность их поведения. Они какое-то время убеждённо отстаивают некоторый прогноз (цена вот сюда ещё может дойти на коррекции, а сюда уже никак), а если цена всё же доходит, они ничтоже сумняшеся перерисовывают всю разметку от царя Гороха и до Путина. Задним числом можно что угодно обосновать.
Цель проста. Пишу сов по волновой теории. Думал, вдруг найду помощника, который подскажет что-либо, какие-то более конкретные точки входа и точки выхода, чем "пальцем в небо" - "прогнозирую вверх". Ведь с этих слов понятно только одно - если цена дернется хоть на пункт вверх, то прогноз будет правильный, но нет конкретики - вход на такой-то котировке, выход на эдакой, SL на такой котировке или столько-то пунктов от какого-то экстремума или от сделки, TP - там-то.
Как-то так... )))
есть
есть
ну как бы обмен опытом по точкам входа-выхода. Волновиков много, а толку мало. Причем эти ABC DE или 123 45, определяют по разному.
Т.к. пятиволновки можно определить по разному и по разному они будут нарисованы на одном и том же графике, то я сделал более универсальный разметчик, рисующий много АВС, из которых уже можно составлять хоть 5-волновки, хоть 7, хоть 9. Осталось только определять и тестить.
Поэтому и интересен сам процесс общения, может что-то интересное подскажут, может я что-то интересное подскажу, что стандартный волновик видит, но не замечает.
Как-то так... )))
ну на полгода-год вперед легко делать предположения, т.к. пока это произойдет и произойдет ли это, пройдет много времени и все уже забудут про этот прогноз.
Если вдруг это случится, то будешь всем рассказывать, типа "я вот говорил же раньше", а если нет, то просто промолчишь и не будешь о своем посте упоминать.
Было бы интереснее, если бы ты дал прогноз на ближайшие 10-15 минут (максимум час), после чего можно что-то обсуждать. А так - это все "бла-бла" или "бабушка на двое сказала"... )))
Не надо нервничать, коллега. Спокойствие. Только спокойствие. Психология- залог успешного трейдинга.
Вы ошибаетесь, считая волновой анализ средством прогноза. Это всего лишь инструмент, который можно использовать для поиска устойчивых формаций (когда цена с большой вероятностью дойдет до определенной точки). Вам не нужно ничего прогнозировать, Вам нужно просто зарабатывать деньги. Делать это можно так:
Способов работы в третьей волне много, всё зависит от Вашей фантазии: со стопами статическими, со стопами плавающими, с локами, с алгоритмами-ограничителями и т.п.
Единственная сложность при программировании роботов - слабо развиты алгоритмы формализации волн. Визуально это получается лучше. Хотя есть положительный опыт использования различных математических приемов для решения этой задачи, у меня в том числе.
Не надо нервничать, коллега. Спокойствие. Только спокойствие. Психология- залог успешного трейдинга.
Вы ошибаетесь, считая волновой анализ средством прогноза. Это всего лишь инструмент, который можно использовать для поиска устойчивых формаций (когда цена с большой вероятностью дойдет до определенной точки). Вам не нужно ничего прогнозировать, Вам нужно просто зарабатывать деньги. Делать это можно так:
Способов работы в третьей волне много, всё зависит от Вашей фантазии: со стопами статическими, со стопами плавающими, с локами, с алгоритмами-ограничителями и т.п.
Единственная сложность при программировании роботов - слабо развиты алгоритмы формализации волн. Визуально это получается лучше. Хотя есть положительный опыт использования различных математических приемов для решения этой задачи, у меня в том числе.
так может в скайпе побеседуем? Вы поведаете свои математические приемы, я свои, глядишь, оба получим интересную информацию, которую можно использовать в торговле.
Даже покажу как разметчик размечает в тестере с визуализацией.
Skype: dmitry-maxi