Здесь есть трейдеры волновики? - страница 2

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Dmitry Sumsky:

Хотелось бы познакомиться с живым трейдером волновиком, торгующим именно по волновой теории, т.к. волновиков много, а трейдеров среди них очень мало. В основном волновики хвастаются тем, что умеют "правильно" рисовать волны и предполагать какое-то движение, причем в основном предположения идут сразу и в бай и в селл, типа "понимают" рынок. На истории все супертрейдеры, а в реале - пшик.

На всяких курсах по волновому анализу очень много проводится времени с запудриванием мозгов с "правильной" разметкой и очень мало с самой торговлей. Получается, что волновик "понимает" рынок, но уже потом, когда все случилось, а предугадать движение не может.

Есть здесь такие, кто может сказать что я не прав и доказать это?


Прогнозирую вверх)

 
Mickey Moose:
А какая цель знакомства?

Цель проста. Пишу сов по волновой теории. Думал, вдруг найду помощника, который подскажет что-либо, какие-то более конкретные точки входа и точки выхода, чем "пальцем в небо" - "прогнозирую вверх". Ведь с этих слов понятно только одно - если цена дернется хоть на пункт вверх, то прогноз будет правильный, но нет конкретики - вход на такой-то котировке, выход на эдакой, SL на такой котировке или столько-то пунктов от какого-то экстремума или от сделки, TP - там-то. 

Как-то так... )))

 
Viktor Korchagin:

Прогнозирую вверх)


а я думаю, что вниз движение не закончено, относительно данного скрина... )))

 

Если длительное время понаблюдать за волновиками, можно заметить общую особенность их поведения. Они какое-то время убеждённо отстаивают некоторый прогноз (цена вот сюда ещё может дойти на коррекции, а сюда уже никак), а если цена всё же доходит, они ничтоже сумняшеся перерисовывают всю разметку от царя Гороха и до Путина. Задним числом можно что угодно обосновать.  

 
Dmitry Sumsky:

Цель проста. Пишу сов по волновой теории. Думал, вдруг найду помощника, который подскажет что-либо, какие-то более конкретные точки входа и точки выхода, чем "пальцем в небо" - "прогнозирую вверх". Ведь с этих слов понятно только одно - если цена дернется хоть на пункт вверх, то прогноз будет правильный, но нет конкретики - вход на такой-то котировке, выход на эдакой, SL на такой котировке или столько-то пунктов от какого-то экстремума или от сделки, TP - там-то. 

Как-то так... )))



А механизм "в данной точке волна абц12345" есть?
 
Mickey Moose:


А механизм "в данной точке волна абц12345" есть?

есть

 
Dmitry Sumsky:

есть

Тогда в чем смысл? Сов можно сказать готов, бери и в тестер)
 

ну как бы обмен опытом по точкам входа-выхода. Волновиков много, а толку мало. Причем эти ABC DE  или 123 45, определяют по разному.

Т.к. пятиволновки можно определить по разному и по разному они будут нарисованы на одном и том же графике, то я сделал более универсальный разметчик, рисующий много АВС, из которых уже можно составлять хоть 5-волновки, хоть 7, хоть 9. Осталось только определять и тестить.

Поэтому и интересен сам процесс общения, может что-то интересное подскажут, может я что-то интересное подскажу, что стандартный волновик видит, но не замечает.

Как-то так... )))

 
Dmitry Sumsky:

ну на полгода-год вперед легко делать предположения, т.к. пока это произойдет и произойдет ли это, пройдет много времени и все уже забудут про этот прогноз.

Если вдруг это случится, то будешь всем рассказывать, типа "я вот говорил же раньше", а если нет, то просто промолчишь и не будешь о своем посте упоминать.

Было бы интереснее, если бы ты дал прогноз на ближайшие 10-15 минут (максимум час), после чего можно что-то обсуждать. А так - это все "бла-бла" или "бабушка на двое сказала"... )))

Не надо нервничать, коллега. Спокойствие. Только спокойствие. Психология- залог успешного трейдинга.

Вы ошибаетесь, считая волновой анализ средством прогноза. Это всего лишь инструмент, который можно использовать для поиска устойчивых формаций (когда цена с большой вероятностью дойдет до определенной точки). Вам не нужно ничего прогнозировать, Вам нужно просто зарабатывать деньги. Делать это можно так:

  1. Ищем третью волну (красная разметка). Её видно, когда сформировалась первая, вторая и пробита вершина первой волны.
  2. После пробоя вершины первой волны третью можно начинать доить.
  3. Доить третью лучше по кускам (зеленые участки). Серые участки пропускаем.
  4. Останавливаемся тогда, когда третья волна закончится. Критерий- пробой ближайшего минимума.

Способов работы в третьей волне много, всё зависит от Вашей фантазии: со стопами статическими, со стопами плавающими, с локами, с алгоритмами-ограничителями и т.п.

Единственная сложность при программировании роботов - слабо развиты алгоритмы формализации волн. Визуально это получается лучше. Хотя есть положительный опыт использования различных математических приемов для решения этой задачи, у меня в том числе.


Волны

 
Vadim Zotov:

Не надо нервничать, коллега. Спокойствие. Только спокойствие. Психология- залог успешного трейдинга.

Вы ошибаетесь, считая волновой анализ средством прогноза. Это всего лишь инструмент, который можно использовать для поиска устойчивых формаций (когда цена с большой вероятностью дойдет до определенной точки). Вам не нужно ничего прогнозировать, Вам нужно просто зарабатывать деньги. Делать это можно так:

  1. Ищем третью волну (красная разметка). Её видно, когда сформировалась первая, вторая и пробита вершина первой волны.
  2. После пробоя вершины первой волны третью можно начинать доить.
  3. Доить третью лучше по кускам (зеленые участки). Серые участки пропускаем.
  4. Останавливаемся тогда, когда третья волна закончится. Критерий- пробой ближайшего минимума.

Способов работы в третьей волне много, всё зависит от Вашей фантазии: со стопами статическими, со стопами плавающими, с локами, с алгоритмами-ограничителями и т.п.

Единственная сложность при программировании роботов - слабо развиты алгоритмы формализации волн. Визуально это получается лучше. Хотя есть положительный опыт использования различных математических приемов для решения этой задачи, у меня в том числе.




так может в скайпе побеседуем? Вы поведаете свои математические приемы, я свои, глядишь, оба получим интересную информацию, которую можно использовать в торговле.

Даже покажу как разметчик размечает в тестере с визуализацией.

Skype: dmitry-maxi

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