Здесь есть трейдеры волновики? - страница 11

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 Пятую разметил в формации треугольника волна Е вышла за ценовые пределы волны D . Варианты а)Волна Е - ложный пробой б) 3-ая волна имеет окончание в точке А  , последующие движения коррекция  а-б-с  и волна Е - w1 (of 5)/. 

 


 Н-12 , рынок у "границы" синего канала сформированного по точкам w2-w3-w4 , что может являться аргументом для завершения движения .

  Н-1  потенциал роста в пропорциях еще присутствует в W-5 , но уже стоит контролировать основания корректирующих волн 2 и 4  .

 

Хочу задать вопрос серьёзным волновикам. Используете ли вы в своей торговле инструмент Расширение Фибоначчи ? Так ли вы его используете, как я нарисовал на графике ?


 
Victor Ziborov:

Хочу задать вопрос серьёзным волновикам. Используете ли вы в своей торговле инструмент Расширение Фибоначчи ? Так ли вы его используете, как я нарисовал на графике ?


значит сейчас в третьей волне  ?

  так у меня тоже вопрос к серьезным волновикам СЕЛЛ или БАЙ ?

 разумеется с тейками и стопами - ну а тейки само собой разумеется в конце третьей!

 
 
Victor Ziborov:

Хочу задать вопрос серьёзным волновикам. Используете ли вы в своей торговле инструмент Расширение Фибоначчи ? Так ли вы его используете, как я нарисовал на графике ?



я не волновик

 

Рынок в области S\R  2400-2460

неделя ещё не закончена , но по факту в терминах Прайс экшена - уже три  недели - "внутренний бар". 
 
Dmitry Sumsky:

Хотелось бы познакомиться с живым трейдером волновиком, торгующим именно по волновой теории, т.к. волновиков много, а трейдеров среди них очень мало. В основном волновики хвастаются тем, что умеют "правильно" рисовать волны и предполагать какое-то движение, причем в основном предположения идут сразу и в бай и в селл, типа "понимают" рынок. На истории все супертрейдеры, а в реале - пшик.

На всяких курсах по волновому анализу очень много проводится времени с запудриванием мозгов с "правильной" разметкой и очень мало с самой торговлей. Получается, что волновик "понимает" рынок, но уже потом, когда все случилось, а предугадать движение не может.

Есть здесь такие, кто может сказать что я не прав и доказать это?


Это про волны Элиотта? Шарлатанство. Одно из... 

 
Victor Ziborov:

Хочу задать вопрос серьёзным волновикам. Используете ли вы в своей торговле инструмент Расширение Фибоначчи ? Так ли вы его используете, как я нарисовал на графике ?



  Расширение Фибо , используют для определения длительности волн , в коррекционных конструкциях  А-B-C  - Волна "С" стремится к равенству с волной "А"  точной наукой рынок не является , можно выделить область

 75-100 %  и при совпадении прогноза "искать" сигналы , в импульсах 3-ая волна - не самая маленькая .

 

  Есть треугольник , завершенная коррекция (желтым) , незавершенная (потенциальная , красным) , целевые таргеты по выходу из треугольника - рынок постоянно предлагает   сложные  решения. На мой взгляд рынок находиться под воздействием окончания 2017 г. , где фиксировался профитно-плюсовой диапазон. Не исключаю воздействие всевозможных налоговых послаблений.

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