Здесь есть трейдеры волновики? - страница 11
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Пятую разметил в формации треугольника волна Е вышла за ценовые пределы волны D . Варианты а)Волна Е - ложный пробой б) 3-ая волна имеет окончание в точке А , последующие движения коррекция а-б-с и волна Е - w1 (of 5)/.
Н-12 , рынок у "границы" синего канала сформированного по точкам w2-w3-w4 , что может являться аргументом для завершения движения .
Н-1 потенциал роста в пропорциях еще присутствует в W-5 , но уже стоит контролировать основания корректирующих волн 2 и 4 .
Хочу задать вопрос серьёзным волновикам. Используете ли вы в своей торговле инструмент Расширение Фибоначчи ? Так ли вы его используете, как я нарисовал на графике ?
Хочу задать вопрос серьёзным волновикам. Используете ли вы в своей торговле инструмент Расширение Фибоначчи ? Так ли вы его используете, как я нарисовал на графике ?
значит сейчас в третьей волне ?
так у меня тоже вопрос к серьезным волновикам СЕЛЛ или БАЙ ?
разумеется с тейками и стопами - ну а тейки само собой разумеется в конце третьей!
Хочу задать вопрос серьёзным волновикам. Используете ли вы в своей торговле инструмент Расширение Фибоначчи ? Так ли вы его используете, как я нарисовал на графике ?
я не волновик
Рынок в области S\R 2400-2460неделя ещё не закончена , но по факту в терминах Прайс экшена - уже три недели - "внутренний бар".
Хотелось бы познакомиться с живым трейдером волновиком, торгующим именно по волновой теории, т.к. волновиков много, а трейдеров среди них очень мало. В основном волновики хвастаются тем, что умеют "правильно" рисовать волны и предполагать какое-то движение, причем в основном предположения идут сразу и в бай и в селл, типа "понимают" рынок. На истории все супертрейдеры, а в реале - пшик.
На всяких курсах по волновому анализу очень много проводится времени с запудриванием мозгов с "правильной" разметкой и очень мало с самой торговлей. Получается, что волновик "понимает" рынок, но уже потом, когда все случилось, а предугадать движение не может.
Есть здесь такие, кто может сказать что я не прав и доказать это?
Это про волны Элиотта? Шарлатанство. Одно из...
Хочу задать вопрос серьёзным волновикам. Используете ли вы в своей торговле инструмент Расширение Фибоначчи ? Так ли вы его используете, как я нарисовал на графике ?
Расширение Фибо , используют для определения длительности волн , в коррекционных конструкциях А-B-C - Волна "С" стремится к равенству с волной "А" точной наукой рынок не является , можно выделить область
75-100 % и при совпадении прогноза "искать" сигналы , в импульсах 3-ая волна - не самая маленькая .
Есть треугольник , завершенная коррекция (желтым) , незавершенная (потенциальная , красным) , целевые таргеты по выходу из треугольника - рынок постоянно предлагает сложные решения. На мой взгляд рынок находиться под воздействием окончания 2017 г. , где фиксировался профитно-плюсовой диапазон. Не исключаю воздействие всевозможных налоговых послаблений.