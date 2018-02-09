Здесь есть трейдеры волновики? - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Фибо по 3-им волнам , разных периодов.
Предположительно , рынок начинает коррекцию , 4-ая W не заходит за ценовые пределы 1W ( разметка желтая) , следовательно 5-ая сформирована и идет коррекция. И не исключаем вариант диагонального треугольника ( расширяющегося) где 4 ая W заходит за 1W, но никогда не заходит за начало 3 -ей W .
Можно предположить Зиг-Заг 5-3-5 , если рынок будет торговаться ниже 75% (фибо) 2275 , то это можно расценивать как дискредитацию восходящего движения , вариант торговли выше 61.8% фибо или области S\R 2400-2460 = сохранение потенциала движения вверх.
Это про волны Элиотта? Шарлатанство. Одно из...
Ну зачем же так , любая теория имеет право -на существование - пока не опровергнута.
Например : - когда то была теория , пожалуй даже утверждение , что земля плоская.
Волновая теория Эллиотта , тоже имеет право на существование, до тех пор пока не появится Коперник.
Ну на истории все умеют рассуждать, рисовать красивые линии, "предполагать" дальнейшее движение и т.д. и т.п.
А где сами входы-выходы? Почему именно там? Где стопы и тейки?
Вопросов куча, а ответов нет - одни только предположения. "...А может быть собака, а может пятиволновка, а может это АВС (злой), а может и не злой..." )))
Ну на истории все умеют рассуждать, рисовать красивые линии, "предполагать" дальнейшее движение и т.д. и т.п.
А где сами входы-выходы? Почему именно там? Где стопы и тейки?
Вопросов куча, а ответов нет - одни только предположения. "...А может быть собака, а может пятиволновка, а может это АВС (злой), а может и не злой..." )))
В теории Эллиотта , входы и выходы не самое важное.
В теории Эллиота , входы и выходы не самое важное.
Здрасьте. Приехали. А что важно? Как торговать? Просто общее понимание рынка, но безо всяких входов-выходов?
Здрасьте. Приехали. А что важно? Как торговать? Просто общее понимание рынка, но безо всяких входов-выходов?
Ну , теория проста , пять волн в одном направлении - затем три волны отката. О входах выходах ни слова.
Ну , теория проста , пять волн в одном направлении - затем три волны отката. О входах выходах ни слова.
Это смотря как их считать. А так, в любом направлении одни пятиволновки, а трехволновки встречаются очень редко.
Любой баевский импульс можно назвать селловским откатом. И наоборот.
а как узнать что это третья?
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/715003 после статьи откройте текущий график и увидите как отработалось. по моим данным пункт в пункт) у меня есть сигнал в профиле где ведется торговля по волновой разметке в том числе