Здесь есть трейдеры волновики? - страница 12

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 Фибо по 3-им волнам , разных периодов.

 


  Предположительно , рынок начинает коррекцию , 4-ая W  не заходит за ценовые пределы 1W ( разметка желтая) , следовательно 5-ая сформирована  и идет коррекция.  И не исключаем вариант диагонального треугольника  ( расширяющегося) где  4 ая W заходит за 1W,  но никогда не заходит за начало 3 -ей W .

 

  Можно предположить Зиг-Заг 5-3-5 , если рынок будет торговаться ниже 75% (фибо) 2275  , то это можно расценивать как дискредитацию восходящего движения , вариант торговли выше 61.8% фибо  или области S\R 2400-2460 = сохранение потенциала движения  вверх.

 
LORT:

Это про волны Элиотта? Шарлатанство. Одно из... 

Ну зачем же так , любая теория имеет право -на существование - пока не опровергнута.

Например : - когда то была теория , пожалуй даже утверждение , что земля плоская.

Волновая теория Эллиотта , тоже имеет право на существование, до тех пор пока не появится Коперник.

 

Ну на истории все умеют рассуждать, рисовать красивые линии, "предполагать" дальнейшее движение и т.д. и т.п.

А где сами входы-выходы? Почему именно там? Где стопы и тейки?

Вопросов куча, а ответов нет - одни только предположения. "...А может быть собака, а может пятиволновка, а может это АВС (злой), а может и не злой..." )))

 
Dmitry Sumsky:

Ну на истории все умеют рассуждать, рисовать красивые линии, "предполагать" дальнейшее движение и т.д. и т.п.

А где сами входы-выходы? Почему именно там? Где стопы и тейки?

Вопросов куча, а ответов нет - одни только предположения. "...А может быть собака, а может пятиволновка, а может это АВС (злой), а может и не злой..." )))

В теории Эллиотта ,  входы и выходы не самое важное.

 
Yuriy Zaytsev:

В теории Эллиота ,  входы и выходы не самое важное.


Здрасьте. Приехали. А что важно? Как торговать? Просто общее понимание рынка, но безо всяких входов-выходов?

 
Dmitry Sumsky:

Здрасьте. Приехали. А что важно? Как торговать? Просто общее понимание рынка, но безо всяких входов-выходов?

Ну , теория проста  , пять волн в одном направлении - затем три волны отката. О входах выходах ни слова.

 
Yuriy Zaytsev:

Ну , теория проста  , пять волн в одном направлении - затем три волны отката. О входах выходах ни слова.


Это смотря как их считать. А так, в любом направлении одни пятиволновки, а трехволновки встречаются очень редко.

Любой баевский импульс можно назвать селловским откатом. И наоборот.

[Удален]  
Dmitry Sumsky:

а как узнать что это третья?


https://www.mql5.com/ru/blogs/post/715003 после статьи откройте текущий график и увидите как отработалось. по моим данным пункт в пункт) у меня есть сигнал в профиле где ведется торговля по волновой разметке в том числе 

Сценарий падение USDJPY к 108,50 Scenario drop USDJPY to 108.50
Сценарий падение USDJPY к 108,50 Scenario drop USDJPY to 108.50
  • 2018.01.15
  • Sergei Lanin
  • www.mql5.com
Доллар глобально смотрит вниз, а в паре USDJPY пока как то на месте. Это может быть замедленная реакция. Если ниже 110 упадет, то к 108.50 путь открыт. The dollar falls down globally, while in USDJPY pair it is still at the same place.  This can be explained by the slow reaction. If the dollar falls...
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