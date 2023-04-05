От теории к практике - страница 891
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А кто то такие книжки создал....
Поэтому, теорию можно как читать, так и создать.
Понятно, что вся существующая теория по рынкету не работают, т.к. никто с 70-х путем заработать не может.
Смысла нет читать эти книжки, создавайте новые формулы, творите короче говоря.
Способны?
Категорически не согласен с такой точкой зрения. Это абсолютно неверный посыл для лопоухой молодежи, который в итоге приводит к тому, что человек может потратить десятилетия (!!!) своей жизни, а в итоге оказаться в мусорной яме.
Почитай "Теорию спекуляций" Башелье, теорию Ганна, работы Вильямса или Эллиотта. Эти люди - гении! Много ли тут таких? Кого ты призываешь разрабатывать что-то свое? Как можно, не понимая их, лабать что-то новое? Это - нонсенс.
И кто это решил, что их теории нерабочие? Приведи ссылки на доказательства, плиз.
Когда я только начинал эту тему, я, честно говоря не знал, что те подходы, которые используются в физике в теории броуновского движения, согласуются с подходами Башелье и, отчасти, Ганна.
Единственное, что остается - дополнить их теории на основании проведенных исследований. Но, факт остается фактом - сначала нужно знать хоть что-то из теоретической физики, или рыночных теорий, и только потом, в меру своих сил и амбиций - дополнять и улучшать их.
Создавать что-то сверхновое - не под силу обычному трейдеру. Вот помирать буду, а не отступлю от этой точки зрения.
Ни эту ли среднею изобрёл Александр ?
Не хило так. Пордобрать МАшку, да чтоб она.... и красива, и умна.
Вот вам для примера коэффициенты фильтра. Большую часть удалил, чтобы тему не грузить.
Интересно, как вы себе представляете поиск такой МАшки? Неужели методом перебора? В жисть не подберете, даже близко.))
Этой и подобными МАшками проф математики занимаются. Лучше книжки читайте, все полезней и быстрее будет, чем кубики перебирать.
Похоже на цифровые фильтры. FATL SATL RBSI. Програмка в нете есть бесплатная "Генератор цифровых методов" для спектрального анализа. Глючная, но генерит фильтры в виде кода. Можно прям вставлять в код мкл, оч просто. Хотя баян бабаян это)))) У вас мож что и посложнее конечно.
Похоже на цифровые фильтры. FATL SATL RBSI. Програмка в нете есть бесплатная "Генератор цифровых методов" для спектрального анализа. Глючная, но генерит фильтры в виде кода. Можно прям вставлять в код мкл, оч просто. Хотя баян бабаян это)))) У вас мож что и посложнее конечно.
У меня попроще.)) А мой пост, это немного о другом.
Категорически не согласен с такой точкой зрения. Это абсолютно неверный посыл для лопоухой молодежи, который в итоге приводит к тому, что человек может потратить десятилетия (!!!) своей жизни, а в итоге оказаться в мусорной яме.
Почитай "Теорию спекуляций" Башелье, теорию Ганна, работы Вильямса или Эллиотта. Эти люди - гении! Много ли тут таких? Кого ты призываешь разрабатывать что-то свое? Как можно, не понимая их, лабать что-то новое? Это - нонсенс.
И кто это решил, что их теории нерабочие? Приведи ссылки на доказательства, плиз.
Ну я насмотрелся на флетовый баланс сигнала, который в конечном итоге трупик. Не буду показывать пальцем на чей...
Почему именно все стратегии терпят крах?
Допустим маш.обучение. Все они также хороши только во флете, но стоит появиться тренду и абзац.
Мартини - один в один.
Возврат к среднему и рельсы в том числе, т.е. то что пытаются сделать здесь - знойный противотренд. В тренде явный слив, не обсуждается надеюсь.
На МА-шках - красиво только смотрится, так проведите вертикали и посмотрите - где начало сделки и по какой цене, а где конец. Ну или увеличьте период расчета до нельзя и торгуйте прямую, не забыв показать здесь результаты.
Ну и т.д. и т.п.
Насчет книжек по трейдингу - 100%-но те кто зарабатывает никогда их не напишут. Поэтому читать то что в топке - занятие как говорится самое то.
Насчет чего то своего - вот, не поверишь, сделано из обычной котировки, причем это почему то (???) не прямые отрезки. Сам придумал, кстати... Правда это уже искаженные последствия нормального алго с целью не выдать формулу, но впрочем я там все объяснил и далее и пред постом практически рассказал - как не надо считать.
Вот та система, которую здесь трут (пилотный безрисковый вариант, чисто стратегия). Очень хорошо идет в гору во флете и также хорошо льет в тренде (практически флетовый баланс, тест с 2011 года).
Почитай "Теорию спекуляций" Башелье, теорию Ганна, работы Вильямса или Эллиотта. Эти люди - гении! Много ли тут таких? Кого ты призываешь разрабатывать что-то свое? Как можно, не понимая их, лабать что-то новое? Это - нонсенс.
И кто это решил, что их теории нерабочие? Приведи ссылки на доказательства, плиз.
А где можно посмотреть стейты Ганна и Эллиота, подскажите спасибо пожалуйста.
К вопросу о средней.
Вот для примера с окном 60 минут
Так сейчас положение с окном 1440 минут
В общем чем больше период средней, тем она "не на своем месте" как бы сказать.
К вопросу о средней.
Вот для примера с окном 60 минут
Так сейчас положение с окном 1440 минут
В общем чем больше период средней, тем она "не на своем месте" как бы сказать.
а потому что они "moving". И "своё место" у них в прошлом. У SMA например полпериода назад, там она обычная средняя. Чем больше период тем больше moving отстают от родных мест, это их врождённое свойство, которое раз в год на форуме переоткрывают :-)
которое раз в год на форуме переоткрывают :-)
Да хоть 1000 раз.