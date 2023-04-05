От теории к практике - страница 891

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

А кто то такие книжки создал....

Поэтому, теорию можно как читать, так и создать.

Понятно, что вся существующая теория по рынкету не работают, т.к. никто с 70-х путем заработать не может.

Смысла нет читать эти книжки, создавайте новые формулы, творите короче говоря.

Способны?

Категорически не согласен с такой точкой зрения. Это абсолютно неверный посыл для лопоухой молодежи, который в итоге приводит к тому, что человек может потратить десятилетия (!!!) своей жизни, а в итоге оказаться в мусорной яме.

Почитай "Теорию спекуляций" Башелье, теорию Ганна, работы Вильямса или Эллиотта. Эти люди - гении! Много ли тут таких? Кого ты призываешь разрабатывать что-то свое? Как можно, не понимая их, лабать что-то новое? Это - нонсенс.

И кто это решил, что их теории нерабочие? Приведи ссылки на доказательства, плиз.

 

Когда я только начинал эту тему, я, честно говоря не знал, что те подходы, которые используются в физике в теории броуновского движения, согласуются с подходами Башелье и, отчасти, Ганна.

Единственное, что остается - дополнить их теории на основании проведенных исследований. Но, факт остается фактом - сначала нужно знать хоть что-то из теоретической физики, или рыночных теорий, и только потом, в меру своих сил и амбиций - дополнять и улучшать их.

Создавать что-то сверхновое - не под силу обычному трейдеру. Вот помирать буду, а не отступлю от этой точки зрения.

 

Ни эту ли среднею  изобрёл Александр ?

Файлы:
jma.zip  471 kb
 
Yuriy Asaulenko:

Не хило так. Пордобрать МАшку, да чтоб она.... и красива, и умна.

Вот вам для примера коэффициенты фильтра. Большую часть удалил, чтобы тему не грузить.

  1. h 0 = -0,0000001787
  2. h 1 =  0,0000017250
  3. h 2 = -0,0000043897
  4. h 3 = -0,0000103372
  5. h 4 =  0,0000687550
  6. h 5 = -0,0000417772
  7. .....

  9. h 26 =  0,0623647588
  10. h 27 =  0,0064611535

Интересно, как вы себе представляете поиск такой МАшки? Неужели методом перебора? В жисть не подберете, даже близко.))

Этой и подобными МАшками проф математики занимаются. Лучше книжки читайте, все полезней и быстрее будет, чем кубики перебирать.

Похоже на цифровые фильтры. FATL SATL RBSI. Програмка в нете есть бесплатная "Генератор цифровых методов" для спектрального анализа. Глючная, но генерит фильтры в виде кода. Можно прям вставлять в код мкл, оч просто. Хотя баян бабаян это)))) У вас мож что и посложнее конечно.

 
vladevgeniy:

Похоже на цифровые фильтры. FATL SATL RBSI. Програмка в нете есть бесплатная "Генератор цифровых методов" для спектрального анализа. Глючная, но генерит фильтры в виде кода. Можно прям вставлять в код мкл, оч просто. Хотя баян бабаян это)))) У вас мож что и посложнее конечно.

У меня попроще.)) А мой пост, это немного о другом.

 
Alexander_K2:

Категорически не согласен с такой точкой зрения. Это абсолютно неверный посыл для лопоухой молодежи, который в итоге приводит к тому, что человек может потратить десятилетия (!!!) своей жизни, а в итоге оказаться в мусорной яме.

Почитай "Теорию спекуляций" Башелье, теорию Ганна, работы Вильямса или Эллиотта. Эти люди - гении! Много ли тут таких? Кого ты призываешь разрабатывать что-то свое? Как можно, не понимая их, лабать что-то новое? Это - нонсенс.

И кто это решил, что их теории нерабочие? Приведи ссылки на доказательства, плиз.

Ну я насмотрелся на флетовый баланс сигнала, который в конечном итоге трупик. Не буду показывать пальцем на чей...

Почему именно все стратегии терпят крах?

Допустим маш.обучение. Все они также хороши только во флете, но стоит появиться тренду и абзац.

Мартини - один в один.

Возврат к среднему и рельсы в том числе, т.е. то что пытаются сделать здесь - знойный противотренд. В тренде явный слив, не обсуждается надеюсь.

На МА-шках - красиво только смотрится, так проведите вертикали и посмотрите - где начало сделки и по какой цене, а где конец. Ну или увеличьте период расчета до нельзя и торгуйте прямую, не забыв показать здесь результаты.

Ну и т.д. и т.п.

Насчет книжек по трейдингу - 100%-но те кто зарабатывает никогда их не напишут. Поэтому читать то что в топке - занятие как говорится самое то.

Насчет чего то своего - вот, не поверишь, сделано из обычной котировки, причем это почему то (???) не прямые отрезки. Сам придумал, кстати... Правда это уже искаженные последствия нормального алго с целью не выдать формулу, но впрочем я там все объяснил и далее и пред постом практически рассказал - как не надо считать.

Вот та система, которую здесь трут (пилотный безрисковый вариант, чисто стратегия). Очень хорошо идет в гору во флете и также хорошо льет в тренде (практически флетовый баланс, тест с 2011 года).


 
Alexander_K2:

Почитай "Теорию спекуляций" Башелье, теорию Ганна, работы Вильямса или Эллиотта. Эти люди - гении! Много ли тут таких? Кого ты призываешь разрабатывать что-то свое? Как можно, не понимая их, лабать что-то новое? Это - нонсенс.

И кто это решил, что их теории нерабочие? Приведи ссылки на доказательства, плиз.

А где можно посмотреть стейты Ганна и Эллиота, подскажите спасибо пожалуйста.

 

К вопросу о средней.

Вот для примера с окном 60 минут


Так сейчас положение с окном 1440 минут



В общем чем больше период средней, тем она "не на своем месте" как бы сказать. 

 
Evgeniy Chumakov:

К вопросу о средней.

Вот для примера с окном 60 минут


Так сейчас положение с окном 1440 минут



В общем чем больше период средней, тем она "не на своем месте" как бы сказать. 

а потому что они "moving". И "своё место" у них в прошлом. У SMA например полпериода назад, там она обычная средняя. Чем больше период тем больше moving отстают от родных мест, это их врождённое свойство, которое раз в год на форуме переоткрывают :-)

 
Maxim Kuznetsov:

которое раз в год на форуме переоткрывают :-)


Да хоть 1000 раз.

1...884885886887888889890891892893894895896897898...1981
Новый комментарий