От теории к практике - страница 896
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Просто как обычно хочется больше сделок за малый период.
А судя по моим исследованием этих сделок не так много в рамках этой теории даже при окне в 10 минутах.
Если вы поставите спред не 3, а минус 3 прибыльных сделок в тестере будет значительно больше.
Нет, не надо. А то вообще читать нечего будет. Просто нужно не обращать внимание на тех кто здесь, а не в туалете как принято у цивилизованного общества, испражняется.
да-да-да. мудрое изречение.))
А цена движется не случайно, но это уже в рамках другой теории, которой к слову никто и никогда, даже в пьяном состоянии, не поделиться. Как бы кто с ухмылкой не относился.
Хочется в рамках этой теории создать что-то вменяемое.
Да согласен движется не случайно, только статистически это всего 2% от всего времени. Если у вас сделки выходя по времени за 2% то уж вы в любом случае окажетесь перед случайностью.
Но никто не отменял его величество смекалку))
;)
Что?
Я пошел в баню, отмываться от ветки.
Пошла родимая... По EURJPY. Сижу, умываясь пОтом - на всю катлету зашел... Слышь, Автомат - давай за мной!
Какой период в минутах? Приблизительно хотя бы .
Какой период в минутах? Приблизительно хотя бы .
сутки
сутки
Я зашел на 125.414
Я зашел на 125.414
Лучше скажи значение средней.
Лучше скажи значение средней.
Сейчас - 124.714