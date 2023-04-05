От теории к практике - страница 896

Новый комментарий
 
Evgeniy Chumakov:


Просто как обычно хочется больше сделок за малый период. 

А судя по моим исследованием этих сделок не так много в рамках этой теории даже при окне в 10 минутах. 

Если вы поставите спред не 3, а минус 3 прибыльных сделок в тестере будет значительно больше.

Evgeniy Chumakov:


Нет, не надо. А то вообще читать нечего будет. Просто нужно не обращать внимание на тех кто здесь, а не в туалете как принято у цивилизованного общества, испражняется.    


да-да-да. мудрое изречение.))

 
Evgeniy Chumakov:


А цена движется не случайно, но это уже в рамках другой теории, которой к слову никто и никогда, даже в пьяном состоянии, не поделиться.  Как бы кто с ухмылкой не относился.


Хочется в рамках этой теории создать что-то вменяемое. 

Да согласен движется не случайно, только статистически это всего 2% от всего времени. Если у вас сделки выходя по времени за 2% то уж вы в любом случае окажетесь перед случайностью.

Но никто не отменял его величество смекалку))

;)

 
Evgeniy Chumakov:


Что?

Я пошел в баню, отмываться от ветки.

 
Пошла родимая... По EURJPY. Сижу, умываясь пОтом - на всю катлету зашел... Слышь, Автомат - давай за мной!
 
Alexander_K:
Пошла родимая... По EURJPY. Сижу, умываясь пОтом - на всю катлету зашел... Слышь, Автомат - давай за мной!


Какой период в минутах? Приблизительно хотя бы .

 
Evgeniy Chumakov:


Какой период в минутах? Приблизительно хотя бы .

сутки

 
Alexander_K:

сутки

 
Evgeniy Chumakov:

Я зашел на 125.414

 
Alexander_K:

Я зашел на 125.414


Лучше скажи значение средней. 

 
Evgeniy Chumakov:


Лучше скажи значение средней. 

Сейчас - 124.714

1...889890891892893894895896897898899900901902903...1981
Новый комментарий