От теории к практике - страница 885

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Alexander_K2:

Товарищ Че! Марксист, поэт...

Читаю тебя и прям душа радуется - ты многое понимаешь и знаешь. Однако я в недоумении - ты ж сам говорил, что широко используешь и энтропию и коэффициент Херста. И про асимметрию и эксцесс распределения приращений фишку рубишь. Уж у тебя быть не должно вопросов - какое движение случайно, а когда - нет.

Отчего так?

Ну...знаешь, да, проблем с вычислением таких характеристик у меня проблем нет совершенно.

Дело в  том, на чем можно заработать, а не просто в том что Ты знаешь или не знаешь)

Рынок жесток - факт.

И он сбрасывает почти всех спекулянтов.

Теперь возникает вопрос как должна двигаться цена чтобы достигнуть такого результата. 

вот тут и есть ответ)

Мне повезло. Повезет ли Вам зависит от Вас.

PS: Я удалил тот комментарий по причине того, что опять будет двадцать пять,

мне не зачем с кем-то чем-то делиться,

Я уже все нашел что хорошо работает,

но на коммент Вы все таки успели ответить)

Факты о которых Я рассказывал и доказывал,  никуда не денутся чтобы тут не говорили. и 100 и 200 страниц назад я все уже сказал что и как происходит и  абсолютно уверен в том что так и останется в будущем. 

Кому интересно пусть перелистает мои комменты ранее вот и все. 

Надеюсь больше никто не станет мне отвечать.

 
Martin Cheguevara:


PS: Я удалил тот комментарий по причине того, что опять будет двадцать пять, но Вы все таки успели на него ответить)

:))) Я дельным постам не дам пропасть в бездне мусора - в нем есть идея, и если кто-нить ее разовьет и реализует, тот пусть зарабатывает, ибо награда будет по уму. А тупой пробежит мимо и все дела :))

 

Пост будет ни о чем.

Просто мне интересно, что все таки такого интересного нашел и вычитал К_2 в энтропии.

Читал, читал иииии..... кое что начитал.

Например, ...

- хотелось ли кому нибудь на форекс перевернуть сигнал?

- валютные пары на форекс это случайно не A/B?

Я ничего пока не пробовал применить, а просто прочел в вики, ибо это чуток интересно:

https://en.wikipedia.org/wiki/Sample_entropy

 
Maxim Dmitrievsky:

естественно имеется в виду пердиктор в Гильбертовом пространстве, а не какая-то там одномерная гусеница

Дык. ортогональные пространства можно приготовить множеством различных способов, например из тех-же ЕМАшек (только привязку к периоду изменить - у МАшек он неправильно считается). Кстати, такое пространство не хуже других.) Далее ищем кластеры.

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Дык. ортогональные пространства можно приготовить множеством различных способов, например из тех-же ЕМАшек (только привязку к периоду изменить - у МАшек он неправильно считается). Кстати, не хуже других.)

машки как макароны, их когда готовишь они развариваются и превращаются в кашу

 
Renat Akhtyamov:

Пост будет ни о чем.

Просто мне интересно, что все таки такого интересного нашел и вычитал К_2 в энтропии.

Читал, читал иииии..... кое что начитал.

Например, ...

- хотелось ли кому нибудь на форекс перевернуть сигнал?

- валютные пары на форекс это случайно не A/B?

Я ничего пока не пробовал, просто вики:

https://en.wikipedia.org/wiki/Sample_entropy

чтобы перевернуть сигнал нужно для начала добиться либо % верности более 70% либо менее 20%. 

Иначе просто не имеет смысла. Не будет никакой разницы.

 
Maxim Dmitrievsky:

машки как макароны, их когда готовишь они развариваются и превращаются в кашу

Не умеете готовить.)) Все нормально с МАшками. От эффектов Гиббса по любому никуда не денешься.

PS Скажем, не надо строить МАшки на бесконечности. Строить нужно в скользящем окне, но это уже перестраивающиеся индикаторы, которые здесь не любят, зато их любят при обработке сигналов.) В скользящем окне, кстати, и регрессия оч неплоха.

 
Martin Cheguevara:

чтобы перевернуть сигнал нужно для начала добиться либо % верности более 70% либо менее 20%. 

Иначе просто не имеет смысла. Не будет никакой разницы.

не поверишь, вероятность ВСЕГДА: 100% = (50%+%spread) + (50%-%spread) с соотношением в пользу рынка!


Это означает, что абсолютно каждая сделка теряет двойной спред.

Вертикали с индюка на график об этом и расскажут.

Куда бы и как не шла цена, она ВСЕГДА ползет в балансе опубликованного выше выражения

 
Renat Akhtyamov:

не поверишь, вероятность ВСЕГДА (50+%spraed)/(50-%spread) !


не всегда)

Есть ситуация на рынке когда цена может либо идти в нашу сторону либо уйти в флэт.

конечно с точки зрения той статистики что Я считал - это случайность. 

с точки зрения .. язык конечно не поворачивается...волн...хз как еще это назвать...есть что-то определенное и явно выраженное, что происходит с 68-75% вероятностью из года в год из десятилетия в десятилетие.

И этого в принципе достаточно как для того чтобы смести 90-95% всех спекулянтов и чтобы я зарабатывал. 

Я не знаю что это я просто зарабатываю. Работает - не трогаю))

И пофиг что оно случайно с классической точки зрения статистики.

;)

Дальше думайте сами.

Всем удачи!

 
Yuriy Asaulenko:

Не умеете готовить.)) Все нормально с МАшками. От эффектов Гиббса по любому никуда не денешься.

PS Скажем, не надо строить МАшки на бесконечности. Строить нужно в скользящем окне, но это уже перестраивающиеся индикаторы, которые здесь не любят, зато их любят при обработке сигналов.) В скользящем окне, кстати, и регрессия оч неплоха.

Юрий, там в вики программка на питоне, как это будет выглядеть.

Вам, как знатоку питона, не трудно нам всем тут показать результат работы этой программы?

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