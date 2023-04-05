От теории к практике - страница 897
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Я зашел на 125.414
молодец и все потерял (в будущем) практически.Хочешь совета +200 пунктов и выходи из рынка. И больше туда не влезай. Но это конечно вряд ли..если повезет только . а так одна иголочка вниз, чему есть все предпосылки и Ты минусе
Диалог сложный, из-за вашего высокомерного неуважительного отношения к оппонентам.
+100500 мильонов тыщ. Да еще и агрессивное невежество впридачу.
На мой взгляд, если подвести итог, то пока всё сводится к поиску необходимой средней.
допустим найдена, что дальше?
Пошла родимая... По EURJPY. Сижу, умываясь пОтом - на всю катлету зашел... Слышь, Автомат - давай за мной!
т.е. выиграть это значит жахнуть?
ну-ну...
это 100%-ый проигрыш, можете закрыть терминал
т.е. выиграть это значит жахнуть?
ну-ну...
это 100%-ый проигрыш, можете закрыть терминал
А как еще на конкурсе выигрывать?! Чтобы место в 10-ке занять, надо набирать 500% в месяц... По другому - никак. Другое дело - я и со входом ошибся. Тьфу, еще раз...
А как еще на конкурсе выигрывать?! Чтобы место в 10-ке занять, надо набирать 500% в месяц... По другому - никак. Другое дело - я и со входом ошибся. Тьфу, еще раз...
лично я считаю так
10 удвоений - это 2 в 10-ой = 1024 * 100%
то есть достаточно прикинуть - как реинвестироваться, чтобы не рисковать и не жахать, но достичь необходимого процента
Лучше скажи значение средней.
Женя, судя по всему, у тебя средняя по-лучше. Jurik?
Я зашел на 125.414