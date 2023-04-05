От теории к практике - страница 897

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Alexander_K:

Я зашел на 125.414

молодец и все потерял (в будущем) практически. 

Хочешь совета +200 пунктов и выходи из рынка. И больше туда не влезай. Но это конечно вряд ли..если повезет только . а так одна иголочка вниз, чему есть все предпосылки и Ты  минусе
 
Uladzimir Izerski:

Диалог сложный, из-за  вашего высокомерного неуважительного отношения к оппонентам. 

+100500 мильонов тыщ. Да еще и агрессивное невежество впридачу.

 
Evgeniy Chumakov:
На мой взгляд, если подвести итог, то пока всё сводится к поиску необходимой средней.

допустим найдена, что дальше?

 
Катастрофа...
 
Пропади все пропадом.... Тьфу!
 
Alexander_K:
Пошла родимая... По EURJPY. Сижу, умываясь пОтом - на всю катлету зашел... Слышь, Автомат - давай за мной!

т.е. выиграть это значит жахнуть?

ну-ну...

это 100%-ый проигрыш, можете закрыть терминал

 
Renat Akhtyamov:

т.е. выиграть это значит жахнуть?

ну-ну...

это 100%-ый проигрыш, можете закрыть терминал

А как еще на конкурсе выигрывать?! Чтобы место в 10-ке занять, надо набирать 500% в месяц... По другому - никак. Другое дело - я и со входом ошибся. Тьфу, еще раз...

 
Alexander_K:

А как еще на конкурсе выигрывать?! Чтобы место в 10-ке занять, надо набирать 500% в месяц... По другому - никак. Другое дело - я и со входом ошибся. Тьфу, еще раз...

лично я считаю так

10 удвоений - это 2 в 10-ой = 1024 * 100%

то есть достаточно прикинуть - как реинвестироваться, чтобы не рисковать и не жахать, но достичь необходимого процента

 
Evgeniy Chumakov:


Лучше скажи значение средней. 

Женя, судя по всему, у тебя средняя по-лучше. Jurik?

 
Alexander_K:

Я зашел на 125.414

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