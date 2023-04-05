От теории к практике - страница 89

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Renat Akhtyamov:
другой тоже видел. В начале взлет, а потом стоп. Если до сигнала было, тут я согласен, вполне возможно что и заработал, возможно что и выплатили. Однако последние под большим вопросом..

нет никакого стопа, я поиграл в него и наигрался. Он не капиталоемкий. По выводам вся инфа есть, где-то не вывели, например в одном месте 400к$ не вывели, судиться очень проблематично т.к. не российская юрисдикция. Люди продолжают работать, выводят, работа сложная.

 
Maxim Dmitrievsky:

нет никакого стопа, я поиграл в него и наигрался. Он не капиталоемкий. По выводам вся инфа есть, где-то не вывели, например в одном месте 400к$ не вывели, судиться очень проблематично т.к. не российская юрисдикция. Люди продолжают работать, выводят, работа сложная.

Памятью займись лучше. Поясню.

Действительно котировка имеет память, т.е. если она уже пошла в тренде, то пошла. Если уж флет, так флет.

Это по простому если...

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Renat Akhtyamov:

Памятью займись лучше. Поясню.

Действительно котировка имеет память, т.е. если она уже пошла в тренде, то пошла. Если уж флет, так флет.

Это по простому если...


я по фракталам лет 5 уже руками торгую, поэтому пишу что вещь рабочая но довольно геморная в ресерче. Иногда структуры кристально чистые и открыть сделку одно удовольствие, иногда все грязно и непонятно, тогда лучше не торговать. Почти весь подход описан в той статье и в инете полно инфы.

был собственный софт, который искал релевантные структуры и делал прогнозы по ф-ии Вейерштрасса-Мандельброта, считал все на GPU, с другом реализовывали. Отказались потому что сложно адекватно сравнить 2 кривые математически, через корреляцию плохо работает.

Вот так он выглядел:


 
Maxim Dmitrievsky:

я по фракталам лет 5 уже руками торгую, поэтому пишу что вещь рабочая но довольно геморная в ресерче. Иногда структуры кристально чистые и открыть сделку одно удовольствие, иногда все грязно и непонятно, тогда лучше не торговать. Почти весь подход описан в той статье и в инете полно инфы.

был собственный софт, который искал релевантные структуры и делал прогнозы по ф-ии Вейерштрасса-Мандельброта, считал все на GPU, с другом реализовывали. Отказались потому что сложно адекватно сравнить 2 кривые математически, через корреляцию плохо работает.

Слишком заумно...

Но если работает, то норм.

График пока не закончен. То это конечно, рядом, но...
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Renat Akhtyamov:

Слишком заумно...

Но если работает, то норм.

График пока не закончен. То это конечно, рядом, но...

это была офигенская вещь, целый терминал. Даже репозиторий прогнозов был и пакетный ресерч по всем выбранным инструментам на GPU

даже был сервер с котировками


 
Maxim Dmitrievsky:

это была офигенская вещь, целый терминал. Даже репозиторий прогнозов был и пакетный ресерч по всем выбранным инструментам на GPU

даже был сервер с котировками

Думай Максим, продолжай. Проще всё, и ради бога, уйди от букваря, головой тока, с чистого листа, с графика начни.....

Сигнал должен получиться один и тот же, независимо от ТФ. Тики тока не мозоль, нет там ничего и никогда не будет, т.к. тиковые графики за официальные не признаются.

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Renat Akhtyamov:
Думай Максим, продолжай. Проще всё, и ради бога, уйди от букваря, головой тока, с чистого листа, с графика начни.....


 
Vladimir:
Спасибо, Роман, что внесли ясность. Ветку корректируют, возможно, последовательность сообщений на какое-то время изменилась. Мне в такие моменты приходится переходить из Интернет эксплорера в Мозилла файерфокс, помогает.
Понял. Спасибо что написали.
 
Dmitriy Skub:
Это Юсуфа, что ли?))
Кстати. Чем то похлже было. Вы у меня прям с "языка" сняли... :-)
 

Я вот чего подумал.

Увидев здесь полнейшее отупение и одичание людей, я все равно буду иногда публиковать результаты своих исследований - может это поможет именно умным людям, которые просто читают форум и ищут для себя какие-то новые решения тех или иных проблем.

Итак:

1. К вопросу о методе считывания тиковых данных.

Для себя я окончательно решил считывать тиковые котировки через экспоненциально распределенные промежутки времени. Причем далее рассматриваю последовательность средних значений между двумя последовательными котировками. Что это мне дает? Для меня это - единственный способ приведения распределения приращений к чистому "колоколообразному" виду, что очень важно. Кроме того, как показали мои исследования - немарковость процесса движения цены, даже при таком способе приема тиков, никоим образом не исчезает, т.е. "память" на рынке есть и ее просто необходимо учитывать в своих расчетах.

2. К вопросу о расчете необходимого и достаточного объема выборки тиковых котировок.

Делаю это следующим образом. Беру свой личный архив тиков, собранный по методу из п.1, и анализирую тиковые приращения в Excel.

К примеру, для пары AUDCHF получаю гистограмму

и статистику:

Объем выборки рассчитывается из неравенства Чебышева по формуле, которую я уже приводил в этой ветке. Этот объем покрывает 99.8% распределения приращений при двусторонних тестах. Т.е. на каждом расчетном шаге, при приеме очередного тика, мы точно знаем, что работаем с практически максимально возможным набором данных, необходимым для исследований.

Причем этот метод расчета объема выборки справедлив при любом способе считывания тиков, что доказывает самоподобие или фрактальность рынка.

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