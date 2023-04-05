От теории к практике - страница 85
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот скажите этому идиоту спасибо.
Я покидаю форум навсегда.
Я никого не оскорблял и никому не навязывался.
П.С. На обиженных воду возят.
Вот скажите этому идиоту спасибо.
Я покидаю форум навсегда.
Не уж-то счастье так близко - прекратится вываливание мусора на страницы форума!
Автор в очередной раз удалил свои посты.
А все-таки жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха. (с)
Автор в очередной раз удалил свои посты.
А все-таки жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха. (с)
Это Юсуфа, что ли?))
))
Александра_К 2-го.
Тихо стало, как на кладбище.
))
Александра_К 2-го.
Тихо стало, как на кладбище.
Ничего, чуток и Александр_К 3-й появится.
Удивительное св-во этого форума заключается в том, что истина в споре никогда не рождается а умирает.. люди ни то что не шарят.. но вот начали теперь пытаться прийти к консенсусу а что же такое случайное блуждание.. это жесть конечно.. это сколько невежества и отсутствия элементарного трейдерского опыта надо иметь.
К вопросу самоаффинности и мультифрактальности биржевых котировок - вот последний пример. Циклы на разных уровнях самоподобны. И очень много подобных графиков уже скидывал на форум. Трейдабельно.
Все то справедливо и для распределений, которые Александр исследовал.. но хомячки как обычно не вкупили..
Основные выводы автором темы были сделаны - рынок это немарковский самоаффинный процесс. можно закрывать тему что бы не плодить флуд :)
Ответил Вам на предыдущей странице
Я устал читать эту ветвь, честно.
Ну когда же ТС выложит аналитический график?
Хотелось бы увидеть на графике цены это заурядное t_2!
Теория для нубасов
https://yadi.sk/d/Cjr1WfMa3GYQWt