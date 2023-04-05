От теории к практике - страница 85

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Alexander_K2:

Вот скажите этому идиоту спасибо.

Я покидаю форум навсегда.

Я никого не оскорблял и никому не навязывался.

П.С. На обиженных воду возят.

 
Alexander_K2:

Вот скажите этому идиоту спасибо.

Я покидаю форум навсегда.


Не уж-то счастье так близко - прекратится вываливание мусора на страницы форума!

 

Автор в очередной раз удалил свои посты.

А все-таки жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха. (с)

 
Yuriy Asaulenko:

Автор в очередной раз удалил свои посты.

А все-таки жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха. (с)

Это Юсуфа, что ли?))
 
Dmitriy Skub:
Это Юсуфа, что ли?))

))

Александра_К 2-го.

Тихо стало, как на кладбище.


 
Yuriy Asaulenko:

))

Александра_К 2-го.

Тихо стало, как на кладбище.



Ничего, чуток и Александр_К 3-й появится.

[Удален]  

Удивительное св-во этого форума заключается в том, что истина в споре никогда не рождается а умирает.. люди ни то что не шарят.. но вот начали теперь пытаться прийти к консенсусу а что же такое случайное блуждание.. это жесть конечно.. это сколько невежества и отсутствия элементарного трейдерского опыта надо иметь.

К вопросу самоаффинности и мультифрактальности биржевых котировок - вот последний пример. Циклы на разных уровнях самоподобны. И очень много подобных графиков уже скидывал на форум. Трейдабельно.

Все то справедливо и для распределений, которые Александр исследовал.. но хомячки как обычно не вкупили..

Основные выводы автором темы были сделаны - рынок это немарковский самоаффинный процесс. можно закрывать тему что бы не плодить флуд :)


 
Roman Shiredchenko:
Ответил Вам на предыдущей странице
Спасибо, Роман, что внесли ясность. Ветку корректируют, возможно, последовательность сообщений на какое-то время изменилась. Мне в такие моменты приходится переходить из Интернет эксплорера в Мозилла файерфокс, помогает.
 

Я устал читать эту ветвь, честно.

Ну когда же ТС выложит аналитический график?

Хотелось бы увидеть на графике цены это заурядное t_2!

[Удален]  

Теория для нубасов 

https://yadi.sk/d/Cjr1WfMa3GYQWt

Fractal_structure_of_the_market.zip
Fractal_structure_of_the_market.zip
  • yadi.sk
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
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