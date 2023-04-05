От теории к практике - страница 91

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Dmitriy Skub:
Александр, а стопы в Вашей системе предусмотрены? И еще вопрос - фиксируетесь на середине канала (зеленая линия) или?

Приветствую, Дмитрий! Обязательно и именно при пересечении скользящей средней.

Если аккуратно в Excel построить гистограмму отклонений цены от скользящей средней при ОЧЕНЬ большом количестве измерений, то Вы увидите классную картинку - при разных объемах выборки эта гистограмма очень напоминает гистограмму приращений. Причем максимального подобия достигает при объеме выборки, рассчитанном по формуле, приведенной в данной ветке.

Поэтому, когда цена достигает средней линии - надо выходить из сделки, т.к. в дальнейшем мы не можем сказать в какую сторону пойдет цена - шансы 50/50.

А вот стоп-лоссы или тейк-профиты выставлять не буду из принципа - всецело доверяюсь теории вероятности. Верую в нее аки истовый прихожанин :))))))))

 

К примеру, для пары AUDCAD гистограмма отклонений от скользящей средней выглядит следующим образом:


Ссылка на расчеты: https://yadi.sk/d/_nJeyDnD3Qw3uS

Красота, не так ли?

Единственно - обращаю Ваше внимание, что эти данные получены при приеме тиковых данных через экспоненциальные промежутки времени!

AUDCAD_Distribution.xlsx
AUDCAD_Distribution.xlsx
  • yadi.sk
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
 
Alexander_K2:

Приветствую, Дмитрий! Обязательно и именно при пересечении скользящей средней.

Если аккуратно в Excel построить гистограмму отклонений цены от скользящей средней при ОЧЕНЬ большом количестве измерений, то Вы увидите классную картинку - при разных объемах выборки эта гистограмма очень напоминает гистограмму приращений. Причем максимального подобия достигает при объеме выборки, рассчитанном по формуле, приведенной в данной ветке.

Поэтому, когда цена достигает средней линии - надо выходить из сделки, т.к. в дальнейшем мы не можем сказать в какую сторону пойдет цена - шансы 50/50.

А вот стоп-лоссы или тейк-профиты выставлять не буду из принципа - всецело доверяюсь теории вероятности. Верую в нее аки истовый прихожанин :))))))))

В принципе, система, похоже, рабочая. Другое дело, какова производительность и риски (минус накладные расходы). По крайней мере, тс на Боллинджере одна из немногих "безумных" рабочих систем.

"Безумными" называю ТС, в которых предполагается, что цена стремится к средней, а не наоборот)

Насчет стопов - зря. "Черных лебедей" никто не отменял. Знаете байку: "какова вероятность повстречать подряд 50 человек мужчин"?)))

 
Dmitriy Skub:

В принципе, система, похоже, рабочая. Другое дело, какова производительность и риски (минус накладные расходы). По крайней мере, тс на Боллинджере одна из немногих "безумных" рабочих систем.

"Безумными" называю ТС, в которых предполагается, что цена стремится к средней, а не наоборот)

Насчет стопов - зря. "Черных лебедей" никто не отменял. Знаете байку: "какова вероятность повстречать подряд 50 человек мужчин"?)))


Да, согласен - есть и будут отрицательные сделки. К примеру, по паре EURCHF где-то месяц-полтора назад в модели встретил просто невероятное падение - когда цена за все возможные пределы вышла - и через исторические пределы и через текущие и nonparametric skew в этот момент доходил до -0.75!!! (обычно по модулю - от 0 до 0.4) Просто фантастика! И ничего с этим, увы, не поделаешь... Это вылез тот самый 0.1% из 100%, который не учитывается в выборке. 

 
Alexander_K2:

Да, согласен - есть и будут отрицательные сделки. К примеру, по паре EURCHF где-то месяц-полтора назад в модели встретил просто невероятное падение - когда цена за все возможные пределы вышла - и через исторические пределы и через текущие и nonparametric skew в этот момент доходил до -0.75!!! (обычно по модулю - от 0 до 0.4) Просто фантастика! И ничего с этим, увы, не поделаешь... Это вылез тот самый 0.1% из 100%, который не учитывается в выборке. 

Отсюда вытекает аналогичная задача - определить параметры стопа, чтобы при этом не загробить производительность. А это посложней будет. Об этом еще дружище Штирлиц говаривал)

Все ИМХО, конечно.

 
Dmitriy Skub:

Отсюда вытекает аналогичная задача - определить параметры стопа, чтобы при этом не загробить производительность. А это посложней будет. Об этом еще дружище Штирлиц говаривал)

Все ИМХО, конечно.

Хм... А пресловутый moneymanagement? Если на депозите, к примеру, 100$, а выставлять ордер всего на 0.01 лот? Тогда, даже такие падения депозит не обнулят, однозначно. А встречаются такие "черные лебеди" все-таки крайне редко.
 
Alexander_K2:
Хм... А пресловутый moneymanagement? Если на депозите, к примеру, 100$, а выставлять ордер всего на 0.01 лот? Тогда, даже такие падения депозит не обнулят, однозначно. А встречаются такие "черные лебеди" все-таки крайне редко.
Если заработок не интересует, то да - это хороший способ (возможно единственный). Академический интерес тоже ведь есть.
 
Dmitriy Skub:
Если заработок не интересует, то да - это хороший способ (возможно единственный). Академический интерес тоже ведь есть.

Интересует, интересует :)))) Но, все-таки, думаю, что Форекс - изначально игрушка не для бедных людей. Деньги к деньгам, что называется. Чтобы исключить риски и иметь хороший доход надо на счету иметь не менее 1000$ ИМХО.

Но, бедным как церковные мыши, но умным людям, не стоит отчаиваться - надо создавать классную, зарабатывающую ТС и впаривать ее дуракам-иностранцам на англоязычных форумах. Опять-таки ИМХО.

 
Заче иностранцам? Тут и своих дураков хватает. Имхо, наши дураки - это единственный неисчерпаемый ресурс страны...
 
Dennis Kirichenko:
Заче иностранцам? Тут и своих дураков хватает. Имхо, наши дураки - это единственный неисчерпаемый ресурс страны...

!!!!!!!!! Приветствую, Денис! Давно тебя не было видно!

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