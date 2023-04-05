От теории к практике - страница 881
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2019
С Новым Годом
С Крещением!
Как говорится - "Не говори гоп, пока не перепрыгнул"...
самое разумное высказывание во всей этой ветке)))
- с 1 февраля, по приглашению Автомата, буду участвовать в "Битве трейдеров", с 1 марта - торговля на реале.
А может ссылку на данное сборище, вдруг тут еще желающие найдутся.
Вынужден сказать несколько слов, дабы почтенная публика понимала - почему я оставил эту ветку.
1. Есть ли Грааль на рынке?
- безусловно
2. Почему же топикстартер его до сих пор не предъявил в виде сигнала?
- тяжело, господа. Тяжко. Даже имея на руках две ТС: 1. торговля в канале относительно матожидания 2. торговля по кумулятивной сумме с использованием ЦПТ Ляпунова, нет времени даже просто выделить из них лучшую по результатам торговли.
3. Чем сейчас занят ТС?
- берет архивные котировки от Дукаса для секундных таймфреймов, сравнивает со своими. Совпадение наблюдается только на OPEN/CLOSE S20 и выше. Далее компонует архивные ВР для S20 - проверяет на своем тестере. Долгий, утомительный труд, увы...
4. Когда же будет предъявлен Грааль?
- с 1 февраля, по приглашению Автомата, буду участвовать в "Битве трейдеров", с 1 марта - торговля на реале.
5. Почему же ты не ведешь данную ветку?
- некогда, друзья мои. Я бы, с удовольствием, взвалил черновую работу на помощников, но таковых нет и не предвидится - кроме кота Шредингера, а тот и сам не прочь дурака повалять.
6. А давай кто-нить продолжит эту ветку вместо тебя?
- давай!!! Show must go on! Я буду только рад и поддержу комментариями.
С уважением.
Я Жоржа просил оглашать не пары, а ТС. Затем лучшие ТС оптимизировать. Не слушает никого от слова "совсем"... Ну, и ладно.
Я Жоржа просил оглашать не пары, а ТС. Затем лучшие ТС оптимизировать. Не слушает никого от слова "совсем"... Ну, и ладно.
Ладно, подскажу...
Лови тока самые самые длинные хвосты и не обращай внимания на частоповторяющиеся мелкие приращения.
Ладно, подскажу...
Лови тока самые самые длинные хвосты
Это там где не было ликвидности?