От теории к практике - страница 881

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Олег avtomat:
2019
С Новым Годом

С Крещением! 

 
Как говорится - "Не говори гоп, пока не перепрыгнул"...
 
Удивительно... Вроде пишешь автору иносказательно, конечно)) Про надменность и тд..... Но похоже снисходить он и не собирается))) а вместе с тем не собирается обсуждать то гонево на секундах, которое щас затеял))) Конкурсы (битва)..........смехопанорама))))
 
 
Renat Akhtyamov:
Как говорится - "Не говори гоп, пока не перепрыгнул"...

самое разумное высказывание во всей этой ветке)))

 
Alexander_K2:

 - с 1 февраля, по приглашению Автомата, буду участвовать в "Битве трейдеров", с 1 марта - торговля на реале.


А может ссылку на данное сборище, вдруг тут еще желающие найдутся.

[Удален]  
Alexander_K2:

Вынужден сказать несколько слов, дабы почтенная публика понимала - почему я оставил эту ветку.

1. Есть ли Грааль на рынке?

- безусловно

2. Почему же топикстартер его до сих пор не предъявил в виде сигнала?

- тяжело, господа. Тяжко. Даже имея на руках две ТС: 1. торговля в канале относительно матожидания 2. торговля по кумулятивной сумме с использованием ЦПТ Ляпунова, нет времени даже просто выделить из них лучшую по результатам торговли.

3. Чем сейчас занят ТС?

- берет архивные котировки от Дукаса для секундных таймфреймов, сравнивает со своими. Совпадение наблюдается только на OPEN/CLOSE S20 и выше. Далее компонует архивные ВР для S20 - проверяет на своем тестере. Долгий, утомительный труд, увы...

4. Когда же будет предъявлен Грааль?

 - с 1 февраля, по приглашению Автомата, буду участвовать в "Битве трейдеров", с 1 марта - торговля на реале.

5. Почему же ты не ведешь данную ветку?

- некогда, друзья мои.  Я бы, с удовольствием, взвалил черновую работу на помощников, но таковых нет и не предвидится - кроме кота Шредингера, а тот и сам не прочь дурака повалять.

6. А давай кто-нить продолжит эту ветку вместо тебя?

- давай!!! Show must go on! Я буду только рад и поддержу комментариями.

С уважением.

Может Вам скооперироваться с Лигой?
[Удален]  
Alexander_K2:

Я Жоржа просил оглашать не пары, а ТС. Затем лучшие ТС оптимизировать. Не слушает никого от слова "совсем"... Ну, и ладно.

Это да, не слушает
 
Alexander_K2:

Я Жоржа просил оглашать не пары, а ТС. Затем лучшие ТС оптимизировать. Не слушает никого от слова "совсем"... Ну, и ладно.

Ладно, подскажу...

Лови тока самые самые длинные хвосты и не обращай внимания на частоповторяющиеся мелкие приращения.

 
Renat Akhtyamov:

Ладно, подскажу...

Лови тока самые самые длинные хвосты

Это там где не было ликвидности?

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