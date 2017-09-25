Что делать с убыточными позициями?
Такая вот стратегия:
* шаг 1. Изначально на одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются отложенные ордера, например Buy Limit и Sell Limit (пример кода скриптов: Pending orders UP, Pending orders DOWN - просто в качестве примера выставления отложенных ордеров).
* шаг 2. При срабатывании одного из отложенных ордеров остальные удаляются и снова шаг 1.
Через некоторое время накапливаются позиции с убытком, при этом есть и прибыльные позиции. Вопрос: как минимизировать появление убыточных позиций?
Никак.
Через некоторое время накапливаются позиции с убытком, при этом есть и прибыльные позиции. Вопрос: как минимизировать появление убыточных позиций?
Ну, очевидно выставлять ордера только в ту сторону, куда пойдет цена. Видишь, что цена пойдет вверх - выставляешь бай стоп. Вниз - выставляешь селл стоп.
Ну, очевидно выставлять ордера только в ту сторону, куда пойдет цена. Видишь, что цена пойдет вверх - выставляешь бай стоп. Вниз - выставляешь селл стоп.
Если-бы знать куда пойдёт...
Two pending orders, version 1.000:
Всего два параметра:
- Distance from current price (in pips) - дистанция от текущей цены.
- The minimum profit (in money) - минимаьная прибыль, при которой закрываем все позиции и удаляем оставшиеся отложенные ордера.
Мартингейл в помощь - покрывать прибыльными.
Такая вот стратегия:
* шаг 1. Изначально на одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются отложенные ордера, например Buy Limit и Sell Limit (пример кода скриптов: Pending orders UP, Pending orders DOWN - просто в качестве примера выставления отложенных ордеров).
* шаг 2. При срабатывании одного из отложенных ордеров остальные удаляются и снова шаг 1.
Через некоторое время накапливаются позиции с убытком, при этом есть и прибыльные позиции. Вопрос: как минимизировать появление убыточных позиций?
Хотя бы работать с каналом. Sell limit выставлять на верхней границе, TP = нижняя_граница + const. Для buy limit все наоборот
Хотя бы работать с каналом. Sell limit выставлять на верхней границе, TP = нижняя_граница + const. Для buy limit все наоборот
С каким размеров стопа?
С каким размеров стопа?
Думаю, для sell limit будет верхняя граница + const ))) Зависит от ширины канала конечно же и надо подбирать, оптимизатор в помощь
Поставить фильтр.
Это чушь, а не фильтр.
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Такая вот стратегия:
* шаг 1. Изначально на одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются отложенные ордера, например Buy Limit и Sell Limit (пример кода скриптов: Pending orders UP, Pending orders DOWN - просто в качестве примера выставления отложенных ордеров).
* шаг 2. При срабатывании одного из отложенных ордеров остальные удаляются и снова шаг 1.
Через некоторое время накапливаются позиции с убытком, при этом есть и прибыльные позиции. Вопрос: как минимизировать появление убыточных позиций?