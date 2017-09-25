Что делать с убыточными позициями?

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Такая вот стратегия: 

* шаг 1. Изначально на одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются отложенные ордера, например Buy Limit и Sell Limit (пример кода скриптов: Pending orders UPPending orders DOWN - просто в качестве примера выставления отложенных ордеров).

* шаг 2. При срабатывании одного из отложенных ордеров остальные удаляются и снова шаг 1.


Через некоторое время накапливаются позиции с убытком, при этом есть и прибыльные позиции. Вопрос: как минимизировать появление убыточных позиций?

 
Vladimir Karputov:

Такая вот стратегия: 

* шаг 1. Изначально на одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются отложенные ордера, например Buy Limit и Sell Limit (пример кода скриптов: Pending orders UPPending orders DOWN - просто в качестве примера выставления отложенных ордеров).

* шаг 2. При срабатывании одного из отложенных ордеров остальные удаляются и снова шаг 1.


Через некоторое время накапливаются позиции с убытком, при этом есть и прибыльные позиции. Вопрос: как минимизировать появление убыточных позиций?

Никак.

 
Vladimir Karputov:
 

Через некоторое время накапливаются позиции с убытком, при этом есть и прибыльные позиции. Вопрос: как минимизировать появление убыточных позиций?

Ну, очевидно выставлять ордера только в ту сторону, куда пойдет цена. Видишь, что цена пойдет вверх - выставляешь бай стоп. Вниз - выставляешь селл стоп.

 
George Merts:

Ну, очевидно выставлять ордера только в ту сторону, куда пойдет цена. Видишь, что цена пойдет вверх - выставляешь бай стоп. Вниз - выставляешь селл стоп.

Если-бы знать куда пойдёт...

 

Two pending orders, version 1.000:

Всего два параметра: 

  • Distance from current price (in pips) - дистанция от текущей цены.
  • The minimum profit (in money) - минимаьная прибыль, при которой закрываем все позиции и удаляем оставшиеся отложенные ордера.

Файлы:
Two_pending_orders.mq5  17 kb
 

Мартингейл в помощь - покрывать прибыльными.

 
Vladimir Karputov:

Такая вот стратегия: 

* шаг 1. Изначально на одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются отложенные ордера, например Buy Limit и Sell Limit (пример кода скриптов: Pending orders UPPending orders DOWN - просто в качестве примера выставления отложенных ордеров).

* шаг 2. При срабатывании одного из отложенных ордеров остальные удаляются и снова шаг 1.


Через некоторое время накапливаются позиции с убытком, при этом есть и прибыльные позиции. Вопрос: как минимизировать появление убыточных позиций?


Хотя бы работать с каналом. Sell limit выставлять на верхней границе, TP = нижняя_граница + const. Для buy limit все наоборот

 
Alexey Volchanskiy:

Хотя бы работать с каналом. Sell limit выставлять на верхней границе, TP = нижняя_граница + const. Для buy limit все наоборот

С каким размеров стопа?

 
Vitaly Muzichenko:

С каким размеров стопа?


Думаю, для sell limit будет верхняя граница + const ))) Зависит от ширины канала конечно же и надо подбирать, оптимизатор в помощь

[Удален]  
Vladimir Karputov:

 Вопрос: как минимизировать появление убыточных позиций?

Поставить фильтр.


 
Ibragim Dzhanaev:

Поставить фильтр.


Это чушь, а не фильтр.

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