От теории к практике - страница 827

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Вопрос к Александру!

Мне вот интересно, есть какая-нибудь зависимость от того как двигалась цена в выборке и положительных и отрицательных сделках?

  
 
Alexander_K:

при достаточно большой выборке.

Ваша "достаточно большая" выборка и предыдущие сделки включает? Т.е. цена сходила в одну сторону, через час в другую, а выборка всё почти одна и та же?
 
Evgeniy Chumakov:

Вопрос к Александру!

Мне вот интересно, есть какая-нибудь зависимость от того как двигалась цена в выборке и положительных и отрицательных сделках?

  

Не знаю, Женя. Я щас загружен на основной работе и исследования не веду. Тупо слежу за статистикой на счете и все.

Бегло просматриваю форум - все то же, все о том же... Сигналы, полусигналы, да как бы кому их впарить... Форум неинтересен сам по себе.

Если есть желание - продолжай ветку, но помни(!) - в исследованиях можно увязнуть на десятилетия, как несчастный Бас... :)))

 
secret:
Ваша "достаточно большая" выборка и предыдущие сделки включает? Т.е. цена сходила в одну сторону, через час в другую, а выборка всё почти одна и та же?

А я чё знаю?! Тиковая выборка = const, а по времени - переменная величина.

 

Чтобы жаждущие через годы не подумали: "А чё тут дядя втирал-то целых 1000 страниц? Результат-то где?", еще раз публикую стэйт:

Так что, потратить время на исследования рынка, безудержные споры с ветеранами данного форума, все-таки имеет смысл.

Дерзайте, ребята!

 
Alexander_K:

Чтобы жаждущие через годы не подумали: "А чё тут дядя втирал-то целых 1000 страниц? Результат-то где?", еще раз публикую стэйт:

Так что, потратить время на исследования рынка, безудержные споры с ветеранами данного форума, все-таки имеет смысл.

Дерзайте, ребята!

Опять в эйфорию впали?) И вообще, прекращайте разорять демо-форекс! Вперед на реал и будь шо будет!

 
Dmitriy Skub:

Опять в эйфорию впали?) И вообще, прекращайте разорять демо-форекс! Вперед на реал и будь шо будет!

Да!

Разницы в упор не вижу. Тиковые котировки беру с реального счета. Демо-счет лишь как исполнитель открытия/закрытия сделок.

 
Dmitriy Skub:

Опять в эйфорию впали?) И вообще, прекращайте разорять демо-форекс! Вперед на реал и будь шо будет!

Ну вы садист! Видно же что демо-счет сольется через пару недель, максимум через месяц когда начнутся устойчивые тренды. 

 
Alexander_K:

Да!

Разницы в упор не вижу. Тиковые котировки беру с реального счета. Демо-счет лишь как исполнитель открытия/закрытия сделок.

Разница в исполнении, Александр. И так низкое МО будет стремиться к 0. Это в лучшем случае.
 
Alexander_K:

Да!

Разницы в упор не вижу. Тиковые котировки беру с реального счета. Демо-счет лишь как исполнитель открытия/закрытия сделок.

хм, думал, что Вы уже опыта поднабрались, но видимо не все так гладко )))

котировки... да пофиг они откуда, где собираетесь торговать там и берите, нет уже давно такого, чтобы котировки где то запаздывали или имели значительно отличие - все в пределах спреда

а вот на качество исполнения торговых приказов, я бы повнимательнее присмотрелся бы на Вашем месте, то, что Вы на новостях можете открыться и закрыться на демо, не будет работать на реале, даже на микросчетах, на спокойном рынке проскальзывание в пару пунктов это тоже норма как и задержки исполнения торговых приказов от секунды до.... до 3-х минут на одном халявном бездепозитном бонусном брокере ))))

ЗЫ: дисконекты тоже не редкость ;)

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