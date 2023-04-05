От теории к практике - страница 837

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Aleksey Nikolayev:

Проблема в том, что у реальных цен она НЕ константа и при росте промежутка времени (как в определении Н-волатильности) она может стремиться к бесконечности. Или может стремиться к единице вероятность того, что имеется сколь угодно много гэпов больших любого заданного размера. Мне кажется, что это некоторым образом соотносится с теорией Талеба.

Время здесь ни каким боком не рассматривается, поэтому я понять не могу, каким образом вы рассматриваете кусочно -монотонную функцию
 
Novaja:
Время здесь ни каким боком не рассматривается, поэтому я понять не могу, каким образом вы рассматриваете кусочно -монотонную функцию

Изучите определения:

1) случайного процесса

2) Н-волатильности

3) кусочно-монотонной функции (что является её областью определения)

и объясните, как вы можете обойтись здесь без времени.

 
Aleksey Nikolayev:

Изучите определения:

1) случайного процесса

2) Н-волатильности

3) кусочно-монотонной функции (что является её областью определения)

и объясните, как вы можете обойтись здесь без времени.

Легко.
PS Это не вы мне помогаете, а я вам.
 
Evgeniy Chumakov:
В общем эта неделя доказала что непараметрический эксцесс тоже в топку.  

неделя показала, что система А_К рабочая

но необходима доработка

 
Renat Akhtyamov:


но необходима доработка


Так эта доработка по сути больше чем сама система.   

 
Evgeniy Chumakov:


Так эта доработка по сути больше чем сама система.   

добавить две МА-шки для фильтрации лишних сигналов - это же чуть больше 2-х строчек кода
 
Novaja:
Легко.
PS Это не вы мне помогаете, а я вам.

Medice, cura te ipsum

 
Alexander_K:

Чтобы жаждущие через годы не подумали: "А чё тут дядя втирал-то целых 1000 страниц? Результат-то где?", еще раз публикую стэйт:

Так что, потратить время на исследования рынка, безудержные споры с ветеранами данного форума, все-таки имеет смысл.

Дерзайте, ребята!

Александр, я пришел к следующему выводу.

Если система зарабатывает во флете и сливает в тренде, это первый признак отстающего сигнала на покупку/продажу.

Обычно запаздывающий сигнал генерится ТС-кой при усреднении.

Вы используете усреднение?

 
Aleksey Nikolayev:

Medice, cura te ipsum

Vice versa.
 
Renat Akhtyamov:

больше половины торговли - падение

Оптимизм:

Акакий_

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