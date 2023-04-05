От теории к практике - страница 835
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Почему?
Новая, поверьте, почти каждый в конечном итоге при просадке торгует мартини.
При детальном изучении объемов на СМЕ и движения цены, вывод однозначен - рынок это мартин из ордеров трейдеров в противотренд.
Не без оснований, т.к. я написал кучу софта, который парсит сайт этой биржи, что дало возможность получить такой вывод.
Противотрендовый мартин обеспечивает постоянное увеличение риска. Поэтому слить его - как два пальца об асфальт )))
Покажите рынку капитал любого размера, рынок поймет что у Вас тот самый мартин, и Вы расстанетесь со своими деньгами в полном объеме, рано или поздно.
Спасибо. Сделайте порог больше разрыва.
Нет же. Я не просто о возможности посчитать и построить зигзаг.
Цены - не являются реализацией процесса с непрерывными траекториями. Они должны моделироваться процессами с разрывными траекториями, для которых Н-волатильность может оказаться неопределимой.В практическом плане это означает, что шипы и гэпы разрушат вашу теоретическую прибыль.
Нет же. Я не просто о возможности посчитать и построить зигзаг.
1. Цены - не являются реализацией процесса с непрерывными траекториями. 2. Они должны моделироваться процессами с разрывными траекториями, для которых Н-волатильность может оказаться неопределимой.В практическом плане это означает, что шипы и гэпы разрушат вашу теоретическую прибыль.
1. это не верно, цена - непрерывный процесс своего формирования, как результат спора покупателей и продавцов
2. это не верно. модель уже на чарте.
Нет же. Я не просто о возможности посчитать и построить зигзаг.
Цены - не являются реализацией процесса с непрерывными траекториями. Они должны моделироваться процессами с разрывными траекториями, для которых Н-волатильность может оказаться неопределимой.В практическом плане это означает, что шипы и гэпы разрушат вашу теоретическую прибыль.
1. это не верно, цена - непрерывный процесс своего формирования, как результат спора покупателей и продавцов
2. это не верно. модель уже на чарте.
Учите матчасть. Точнее - матан. Когда дойдёте до понятия непрерывной функции, подумайте, почему реальная цена может быть непрерывной функцией времени только в том случае, когда она неизменна.
Учите матчасть. Точнее - матан. Когда дойдёте до понятия непрерывной функции, подумайте, почему реальная цена может быть непрерывной функцией времени только в том случае, когда она неизменна.
если я буду учить матчасть, как и вся толпа, я буду в .опе на форекс.
соответственно Ваш совет отклонен.
если я буду учить матчасть, как и вся толпа, я буду в .опе на форекс.
соответственно Ваш совет отклонен.
Да здравствует чучхе!
если я буду учить матчасть, как и вся толпа, я буду в .опе на форекс.
И это правильно. Я помню ваш девиз - работать против толпы.
Учите матчасть. Точнее - матан. Когда дойдёте до понятия непрерывной функции, подумайте, почему реальная цена может быть непрерывной функцией времени только в том случае, когда она неизменна.
И это правильно. Я помню ваш девиз - работать против толпы.
95 + 5
95 ржут над 5-ю,
5 потирают руки и благодарят 95
;)
не хитрый расчет, 2 недели, 2 сделки, начальный депозит $100, загрузка 100% (скрины уже кикнул):