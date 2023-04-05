От теории к практике - страница 835

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Novaja:
Почему?
PS Нет возможности проиграть.

Новая, поверьте, почти каждый в конечном итоге при просадке торгует мартини.

При детальном изучении объемов на СМЕ и движения цены, вывод однозначен - рынок это мартин из ордеров трейдеров в противотренд.

Не без оснований, т.к. я написал кучу софта, который парсит сайт этой биржи, что дало возможность получить такой вывод.

Противотрендовый мартин обеспечивает постоянное увеличение риска. Поэтому слить его - как два пальца об асфальт )))

Покажите рынку капитал любого размера, рынок поймет что у Вас тот самый мартин, и Вы расстанетесь со своими деньгами в полном объеме, рано или поздно.

 
Novaja:
Спасибо. Сделайте порог больше разрыва.

Нет же. Я не просто о возможности посчитать и построить зигзаг.

Цены - не являются реализацией процесса с непрерывными траекториями. Они должны моделироваться процессами с разрывными траекториями, для которых Н-волатильность может оказаться неопределимой.

В практическом плане это означает, что шипы и гэпы разрушат вашу теоретическую прибыль.
 
Aleksey Nikolayev:

Нет же. Я не просто о возможности посчитать и построить зигзаг.

1. Цены - не являются реализацией процесса с непрерывными траекториями. 2. Они должны моделироваться процессами с разрывными траекториями, для которых Н-волатильность может оказаться неопределимой.

В практическом плане это означает, что шипы и гэпы разрушат вашу теоретическую прибыль.

1. это не верно, цена - непрерывный процесс своего формирования, как результат спора покупателей и продавцов

2. это не верно. модель уже на чарте.

 
Aleksey Nikolayev:

Нет же. Я не просто о возможности посчитать и построить зигзаг.

Цены - не являются реализацией процесса с непрерывными траекториями. Они должны моделироваться процессами с разрывными траекториями, для которых Н-волатильность может оказаться неопределимой.

В практическом плане это означает, что шипы и гэпы разрушат вашу теоретическую прибыль.
Не в буквальном восприятии, Н- волатильность фактически разработана не для торговли в конечном счёте, что лежит на поверхности, для анализа, разделения процессов.
 
Renat Akhtyamov:

1. это не верно, цена - непрерывный процесс своего формирования, как результат спора покупателей и продавцов

2. это не верно. модель уже на чарте.

Учите матчасть. Точнее - матан. Когда дойдёте до понятия непрерывной функции, подумайте, почему реальная цена может быть непрерывной функцией времени только в том случае, когда она неизменна.

 
Aleksey Nikolayev:

Учите матчасть. Точнее - матан. Когда дойдёте до понятия непрерывной функции, подумайте, почему реальная цена может быть непрерывной функцией времени только в том случае, когда она неизменна.

если я буду учить матчасть, как и вся толпа, я буду в .опе на форекс.

соответственно Ваш совет отклонен.

 
Renat Akhtyamov:

если я буду учить матчасть, как и вся толпа, я буду в .опе на форекс.

соответственно Ваш совет отклонен.

Да здравствует чучхе!

 
Renat Akhtyamov:

если я буду учить матчасть, как и вся толпа, я буду в .опе на форекс.

И это правильно. Я помню ваш девиз - работать против толпы.

 
Aleksey Nikolayev:

Учите матчасть. Точнее - матан. Когда дойдёте до понятия непрерывной функции, подумайте, почему реальная цена может быть непрерывной функцией времени только в том случае, когда она неизменна.

Можете уточнение сделать?
 
Yuriy Asaulenko:

И это правильно. Я помню ваш девиз - работать против толпы.

95 + 5

95 ржут над 5-ю,

5 потирают руки и благодарят 95

;)

не хитрый расчет, 2 недели, 2 сделки, начальный депозит $100, загрузка 100% (скрины уже кикнул):

33,25
 ...





вот собсно и вся матчасть ...
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