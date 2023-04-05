От теории к практике - страница 816
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это зависит от точки зрения и выбранного масштаба :-)
они все однотипны..
возможно
но ты забыл добавить:
"... в основном"
;)
грааль работал на "полегчании" доллара. Сейчас (где-то с в районе 12-ти по мск) он разворачивается, возможно корректируется.
промежуточный вывод - "грааль" работает в стабильном тренде.
PS - все стратегии на самом деле работают исключительно в трендах. просто они об этом не знают :-)
Может быть и не в очень стабильном, но обязательно продолжительном тренде! Восходящем или нисходящем, локальном или составном
прости за ремарку, но это фактпоробуй догадаться почему так
а чего догадываться-то ? мы на этом работаем/торгуем...смысл форы - останавливать большие тренды. снижать колебания. Если сделал правильно - получил профит.
просто вход в "противотренд" менее рискован если образован "тренд" в меньшем разрешении. Взять "туза Пик" хорошо, но дико рисковано - лучше входить на явном движении в нужную сторону
если брать окно в секундах - эта задача не решается вообще. Т.к. в момент, когда прошла секунда, а тика не было - в распределении появляются "ложные" нули
Не было тика - возьмите ту цену, что есть на данный момент, т.е. прошлый тик. Ровным счетом ничего не изменится, а "нули" ваши исчезнут.
А какова вероятность того, что расчёт РЛС не прятался где-то в кустах или не лежал вповалку пьяным?
Какова вероятность того, что это была не РЛС, а микроволновка с открытой дверцей или какой-нибудь другой хитрый приборчик рядом с надувным макетом РЛС?
Наличие сигнала и работа РЛС - не тождественные вещи. Всегда есть вероятность ошибки.
Очень много слов и всего одна дельная мысль: "... всегда есть вероятность ошибки ...". Вы заговорили о том, что, кроме вероятности еще присутствует понятие достоверности. Давайте вместе посмотрим, отреагирует ли кто - нибудь в этой ветке на Вашу идею )
Не было тика - возьмите ту цену, что есть на данный момент, т.е. прошлый тик. Ровным счетом ничего не изменится, а "нули" ваши исчезнут.
Она сама возьмется. Bid и Ask работают всегда, даже если - о, великое чудо - Вы запросили их значения не в момент поступления тика, а на 0.000001 секунды позже. Или раньше. Их (тиков) ведь очень много в секунду поступать может. А может и очень мало. Короче, придумываем теорему Котельникова.Вроде, с веткой не ошибся,- здесь ведь - от теории к практике?
Творим, выдумываем, пробуем: аналоговый сигнал - рынок (Bid, Ask). Как его квантовать?
Очень много слов и всего одна дельная мысль: "... всегда есть вероятность ошибки ...". Вы заговорили о том, что, кроме вероятности еще присутствует понятие достоверности. Давайте вместе посмотрим, отреагирует ли кто - нибудь в этой ветке на Вашу идею )
Именно эту мысль вы оспаривали ранее.
Достоверность - важное понятие в матстате, хотя обычно используется термин значимость.
В этой ветке, сторонники безубыточной торговли начинают понимать, что она невозможна)
Всю ночь не спал... По-стариковски тихо плакал, всматриваясь в огни ночной Москвы...
КАК?! Как можно за 1 час просадить прибыль в 28%??!!
С ума можно сойти...