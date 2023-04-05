От теории к практике - страница 815

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khorosh:

Если бы в ТЗ был расписан алгоритм, что надо сделать, то решение не заставило бы себя долго ждать.

В исходнике два-три десятка строк, а расписывать и разжёвывать для ТЗ - чёртова уйма материала и времени.

Так что я покопаюсь ещё чуток, может управлюсь до НГ.

 

Чо с граалем, я сделки копировал !!! ???

//шутк`э ;)

 
Renat Akhtyamov:

Чо с граалем, я сделки копировал !!! ???

//шутк`э ;)

Жееесть!!! Я завороженно наблюдаю, как тренды рвут Грааль на меха :)))

 
Alexander_K:

Жееесть!!! Я завороженно наблюдаю, как тренды рвут Грааль на меха :)))

Да там 150 чипсов всего ;)

Вот если под 10 000, тоды ой...

В рамку повесь: тренд - это сеть ордеров спекулей в противотренд , ну и твои там тоже, судя по стратегии и убыткам, не без этого.

Так что Форекс - это адаптивный рынок, весьма и далеко не каждому он по зубам

 
Renat Akhtyamov:

Да там 150 чипсов всего ;)

Вот если под 10 000, тоды ой...

В рамку повесь: тренд - это сеть ордеров спекулей в противотренд , ну и твои там тоже, судя по стратегии и убыткам, не без этого.

Так что Форекс - это адаптивный рынок, весьма и далеко не каждому он по зубам

Во укатун! Над чем балдеем? Тренд и Грааль - близнецы-братья!

 
aleger:

Во укатун! Над чем балдеем? Тренд и Грааль - близнецы-братья!

Да грааль только у рынка
 
Renat Akhtyamov:
Да грааль только у рынка

Грааль у того, кто до него дошурупил (или дошурупит). Это не источник, а инструмент.

 
Alexander_K:

Жееесть!!! Я завороженно наблюдаю, как тренды рвут Грааль на меха :)))

грааль работал на "полегчании" доллара.  Сейчас (где-то с в районе 12-ти по мск) он разворачивается, возможно корректируется.

промежуточный вывод - "грааль" работает в стабильном тренде.

PS - все стратегии на самом деле работают исключительно в трендах. просто они об этом не знают :-)

 
Maxim Kuznetsov:

........

PS - все стратегии на самом деле работают исключительно в противОтрендах. просто они об этом не знают :-)

прости за ремарку, но это факт

поробуй догадаться почему так
 
Renat Akhtyamov:

прости за ремарку, но это факт

это зависит от точки зрения и выбранного масштаба :-)

они все однотипны..

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