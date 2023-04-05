От теории к практике - страница 815
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Если бы в ТЗ был расписан алгоритм, что надо сделать, то решение не заставило бы себя долго ждать.
В исходнике два-три десятка строк, а расписывать и разжёвывать для ТЗ - чёртова уйма материала и времени.
Так что я покопаюсь ещё чуток, может управлюсь до НГ.
Чо с граалем, я сделки копировал !!! ???
//шутк`э ;)
Чо с граалем, я сделки копировал !!! ???
//шутк`э ;)
Жееесть!!! Я завороженно наблюдаю, как тренды рвут Грааль на меха :)))
Жееесть!!! Я завороженно наблюдаю, как тренды рвут Грааль на меха :)))
Да там 150 чипсов всего ;)
Вот если под 10 000, тоды ой...
В рамку повесь: тренд - это сеть ордеров спекулей в противотренд , ну и твои там тоже, судя по стратегии и убыткам, не без этого.
Так что Форекс - это адаптивный рынок, весьма и далеко не каждому он по зубам
Да там 150 чипсов всего ;)
Вот если под 10 000, тоды ой...
В рамку повесь: тренд - это сеть ордеров спекулей в противотренд , ну и твои там тоже, судя по стратегии и убыткам, не без этого.
Так что Форекс - это адаптивный рынок, весьма и далеко не каждому он по зубам
Во укатун! Над чем балдеем? Тренд и Грааль - близнецы-братья!
Во укатун! Над чем балдеем? Тренд и Грааль - близнецы-братья!
Да грааль только у рынка
Грааль у того, кто до него дошурупил (или дошурупит). Это не источник, а инструмент.
Жееесть!!! Я завороженно наблюдаю, как тренды рвут Грааль на меха :)))
грааль работал на "полегчании" доллара. Сейчас (где-то с в районе 12-ти по мск) он разворачивается, возможно корректируется.
промежуточный вывод - "грааль" работает в стабильном тренде.
PS - все стратегии на самом деле работают исключительно в трендах. просто они об этом не знают :-)
........
PS - все стратегии на самом деле работают исключительно в противОтрендах. просто они об этом не знают :-)
прости за ремарку, но это фактпоробуй догадаться почему так
прости за ремарку, но это факт
это зависит от точки зрения и выбранного масштаба :-)
они все однотипны..