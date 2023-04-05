От теории к практике - страница 823

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Martin Cheguevara:
Не получится Ренат...
Ты ж понимаешь какой огромный объем работы причем целенаправленной, какие колоссальные умвственные затраты и таланта, с сильной концентрацией и маниакальным желанием добиться истины нужно приложить чтобы достичь тех высот о которых мы с Тобой говорили.
Тут даже 1% не сделано.
Откуда тут появятся люди которые смогут нас адекватно воспринимать, если они понятия не имеют о чем мы говорили)
Правда Aleksander_K вроде как иногда прислушивается...жаль что иногда...
А так не парься и не трать свои силы на особо "дотошных".
Лучше давай Aleksander_K хотя бы поможем? Он то хоть старается..правда ни черта не слушает... Вот и натыкается лбом на стену...Тем более , что результат то он у нас то есть)

самое прикольное в том, что вроде бы как между строчек не писали

а также тут часто пролетает вопрос - "есть ли у цены память?" (есть!)

а у меня попутный - "есть ли у некоторых читающих ветку память?"

ps

ну это к слову...

 

А у меня как-то так... Вуаля!

Жду очередной серии трендов, а то как-то скучно... Вот, вчера было дело -даааааа!

 
Renat Akhtyamov:

а также тут часто пролетает вопрос - "есть ли у цены память?" (есть!)

конечно есть, есть опционы, есть фьючерсы и есть участники которые будут защищать свои интересы, чтобы не "пролететь" на этих опционах и фьючах.... а есть участники у которых нет стопов и они нашли формулу ;)

 
Igor Makanu:

конечно есть, есть опционы, есть фьючерсы и есть участники которые будут защищать свои интересы, чтобы не "пролететь" на этих опционах и фьючах.... а есть участники у которых нет стопов и они нашли формулу ;)

Если на то пошло, то и у СБ есть память, и оч. хорошая.))

 
Yuriy Asaulenko:


Юрий, дорогой, ты чё там - обиделся на меня чё ли, не появляешься в ветке чё-то?

Готовь карманы, НГ скоро!

 
Alexander_K:

Юрий, дорогой, ты чё там - обиделся на меня чё ли, не появляешься в ветке чё-то?

Готовь карманы, НГ скоро!

Просто говорить не о чем.)) Уже все сказано.

 
Yuriy Asaulenko:

Просто говорить не о чем.)) Уже все сказано.

Согласен.

Я тебе искренне благодарен за твое жужжание и подначивание - возможно, без этого я бы ничего не сделал.

 
Yuriy Asaulenko:

Если на то пошло, то и у СБ есть память, и оч. хорошая.))

Если эта память к стохастическому тренду относится, то это некорректная характеристика. Какую память может иметь экспонента? 
 
Alexander_K:

А у меня как-то так... Вуаля!

Жду очередной серии трендов, а то как-то скучно... Вот, вчера было дело -даааааа!

Представь, если бы сделки с 42 по 46-ю были бы в плюсе...

Не пришлось бы отыгрываться, ну и процентов на 15 был бы выше в конечном итоге

Раз 5 уже писал - не открывай лишние, как это сделать - тоже писал ;)

Плюсом уменьшить риск треба и будет чуток по другому

На реале не выкрутишься с таким риском, 100%

 
Alexander_K:

А у меня как-то так... Вуаля!

Жду очередной серии трендов, а то как-то скучно... Вот, вчера было дело -даааааа!

Завтра часам к 19 запасайтесь памперсами - могут пригодиться) Могут и нет. Ну и послезавтра тоже)
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