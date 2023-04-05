От теории к практике - страница 823
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самое прикольное в том, что вроде бы как между строчек не писали
а также тут часто пролетает вопрос - "есть ли у цены память?" (есть!)
а у меня попутный - "есть ли у некоторых читающих ветку память?"
ps
ну это к слову...
А у меня как-то так... Вуаля!
Жду очередной серии трендов, а то как-то скучно... Вот, вчера было дело -даааааа!
а также тут часто пролетает вопрос - "есть ли у цены память?" (есть!)
конечно есть, есть опционы, есть фьючерсы и есть участники которые будут защищать свои интересы, чтобы не "пролететь" на этих опционах и фьючах.... а есть участники у которых нет стопов и они нашли формулу ;)
конечно есть, есть опционы, есть фьючерсы и есть участники которые будут защищать свои интересы, чтобы не "пролететь" на этих опционах и фьючах.... а есть участники у которых нет стопов и они нашли формулу ;)
Если на то пошло, то и у СБ есть память, и оч. хорошая.))
Юрий, дорогой, ты чё там - обиделся на меня чё ли, не появляешься в ветке чё-то?
Готовь карманы, НГ скоро!
Юрий, дорогой, ты чё там - обиделся на меня чё ли, не появляешься в ветке чё-то?
Готовь карманы, НГ скоро!
Просто говорить не о чем.)) Уже все сказано.
Просто говорить не о чем.)) Уже все сказано.
Согласен.
Я тебе искренне благодарен за твое жужжание и подначивание - возможно, без этого я бы ничего не сделал.
Если на то пошло, то и у СБ есть память, и оч. хорошая.))
А у меня как-то так... Вуаля!
Жду очередной серии трендов, а то как-то скучно... Вот, вчера было дело -даааааа!
Представь, если бы сделки с 42 по 46-ю были бы в плюсе...
Не пришлось бы отыгрываться, ну и процентов на 15 был бы выше в конечном итоге
Раз 5 уже писал - не открывай лишние, как это сделать - тоже писал ;)
Плюсом уменьшить риск треба и будет чуток по другому
На реале не выкрутишься с таким риском, 100%
А у меня как-то так... Вуаля!
Жду очередной серии трендов, а то как-то скучно... Вот, вчера было дело -даааааа!