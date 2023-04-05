От теории к практике - страница 814
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Радиотехнической разведкой, кем еще. Как... Как положено.
Зафиксирован факт работы РЛС в таком-то диапазоне из такого-то района.
Какая вероятность того, что в этом диапазоне частот ни одна РЛС в названном районе в этот день не работала?
А какова вероятность того, что расчёт РЛС не прятался где-то в кустах или не лежал вповалку пьяным?
Какова вероятность того, что это была не РЛС, а микроволновка с открытой дверцей или какой-нибудь другой хитрый приборчик рядом с надувным макетом РЛС?
Наличие сигнала и работа РЛС - не тождественные вещи. Всегда есть вероятность ошибки.
Предлагаю заинтересованным граалеискателям, которые видят мои результаты и верят, что вожделенный Грааль найден, провести следующий эксперимент...............
С уважением,
кот Шредингера.
Ну да, не плохо идет ;)
Загляните в ЛС.
А если A_K еще представит (для сравнения) данные о действительной внутридневной доходности основных мировых валют,
то его трудовому подвигу надо будет ставить памятник!
А если A_K еще представит (для сравнения) данные о действительной внутридневной доходности основных мировых валют,
то его трудовому подвигу надо будет ставить памятник!
:)) Мне памятники не нужны - мне Грааль нужен.
Вообще, я с грустью смотрю на почти 1000 страниц данной ветки.
Предполагалось, что это будет площадка для обмена мнениями, подкрепленными реальными результатами. Т.е. человек высказывает свою точку зрения и, умывает меня, демонстрируя сделки хотя бы на демо.
Это было бы конструктивно.
Вот что мешает тебе, дружище, показать свои результаты + хотя бы образную их интерпретацию? Определение тренда, почему это вдруг рыночный график состоит из одних только трендов и т.п. Это было бы интересно. А так...
:)) Мне памятники не нужны - мне Грааль нужен.
Вообще, я с грустью смотрю на почти 1000 страниц данной ветки.
Предполагалось, что это будет площадка для обмена мнениями, подкрепленными реальными результатами. Т.е. человек высказывает свою точку зрения и, умывает меня, демонстрируя сделки хотя бы на демо.
Это было бы конструктивно.
Вот что мешает тебе, дружище, показать свои результаты + хотя бы образную их интерпретацию? Определение тренда, почему это вдруг рыночный график состоит из одних только трендов и т.п. Это было бы интересно. А так...
смотря в какой перспективе их рассматривать
например, от 8 лет - это фактически 100%-но верное утверждение
:)) Мне памятники не нужны - мне Грааль нужен.
Вообще, я с грустью смотрю на почти 1000 страниц данной ветки.
Предполагалось, что это будет площадка для обмена мнениями, подкрепленными реальными результатами. Т.е. человек высказывает свою точку зрения и, умывает меня, демонстрируя сделки хотя бы на демо.
Это было бы конструктивно.
Вот что мешает тебе, дружище, показать свои результаты + хотя бы образную их интерпретацию? Определение тренда, почему это вдруг рыночный график состоит из одних только трендов и т.п. Это было бы интересно. А так...
Грааль мне не нужен, а советник, который задуман - весьма! Результаты есть, и неплохие, в том числе и расширенное определение трендов, и сам советник,
но меня они удовлетворяют пока не в полной мере, а "тех.поддержки" у меня сейчас нет, поэтому весь процесс сильно заторможенный. Но своего вИдения проблемы
я ни от кого не утаиваю, если есть вопросы - готов ответить.
Грааль мне не нужен, а советник, который задуман - весьма! Результаты есть, и неплохие, в том числе и расширенное определение трендов, и сам советник,
но меня они удовлетворяют пока не в полной мере, а "тех.поддержки" у меня сейчас нет, поэтому весь процесс сильно заторможенный. Но своего вИдения проблемы
я ни от кого не утаиваю, если есть вопросы - готов ответить.
По своему опыту скажу - здесь крайне тяжело побудить человека мыслить как ты, тем более помогать. Здесь иногда помогают в ЛС и то, только тогда, когда видят, что человек имеет хоть какие-то результаты в открытом доступе, что он имеет свои стойкие взгляды на рынок, но, только, чуть-чуть чего-то не хватает.
А если ничего не говорить и не показывать - фиг кто помогать будет.
К примеру, у тебя есть какие-то идеи, разбросанные по топикам, но целой картины я не видел, извини.
Грааль мне не нужен, а советник, который задуман - весьма! Результаты есть, и неплохие, в том числе и расширенное определение трендов, и сам советник,
но меня они удовлетворяют пока не в полной мере, а "тех.поддержки" у меня сейчас нет, поэтому весь процесс сильно заторможенный. Но своего вИдения проблемы
я ни от кого не утаиваю, если есть вопросы - готов ответить.
Если бы в ТЗ был расписан алгоритм, что надо сделать, то решение не заставило бы себя долго ждать.
По своему опыту скажу - здесь крайне тяжело побудить человека мыслить как ты, тем более помогать. Здесь иногда помогают в ЛС и то, только тогда, когда видят, что человек имеет хоть какие-то результаты в открытом доступе, что он имеет свои стойкие взгляды на рынок, но, только, чуть-чуть чего-то не хватает.
А если ничего не говорить и не показывать - фиг кто помогать будет.
К примеру, у тебя есть какие-то идеи, разбросанные по топикам, но целой картины я не видел, извини.
Цельная картинка только у меня в голове, а рассказать о сути можно и по Скайпу.