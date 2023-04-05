От теории к практике - страница 821
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я, лично, думаю, что Грааль прям ну совсем близко.
Если эксцесс - это условно ширина пика купола распределения, тогда торгуя допустим пару eurusd посмотреть на средний эксцесс валютных пар где есть eur и usd.
Как считаешь?
Вот возьми хотя бы для одной пары посчитай средний эксцесс по выборке и среднею асимметрию.
Например для EURUSD
Если эксцесс - это условно ширина пика купола распределения, тогда торгуя допустим пару eurusd посмотреть на средний эксцесс валютных пар где есть eur и usd.
Как считаешь?
Не знаю... Мне лениво думать. Я тупо смотрю на Грааль и потираю руки и ноги.
Не боись - под НГ выложу проект на VisSim'e, доработаешь на свое усмотрение, да и все.
что ты бедный, скучно тебе? устал рубить капусту?поделись советами своими еще..
да нет проблем, сходи сравни со своим, надеюсь знаешь где такоэ:
Мне лениво думать.
Лень нужно побороть, а то и грааля не будет.
Думать не нужно, просто проверь как я написал в посте https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page821#comment_9779672
да нет проблем, сходи сравни со своим, надеюсь знаешь где такоэ:
сделай моиторинг хотя бы на демке хотя бы на неделю..
сделай моиторинг хотя бы на демке хотя бы на неделю..
3 недели сигнал держал, испугался что копыроват`ъ начнут`ъ
конечно же "нет!"
3 недели сигнал держал, испугался что копыроват`ъ начнут`ъ
конечно же "нет!"
каво ты там испугался, никогда не было сигналов, не видел
Я тоже не видел, Рена! Кажи стэйт!
Я тоже не видел, Рена! Кажи стэйт!
в 3-ий раз
а вот 2-ой, чтобы было понятно, что торговля продолжается
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Renat Akhtyamov, 2018.12.04 08:24
Ну да, не плохо идет ;)