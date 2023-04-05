От теории к практике - страница 821

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Alexander_K:

Я, лично, думаю, что Грааль прям ну совсем близко.


Если эксцесс - это условно ширина пика  купола распределения,  тогда торгуя допустим пару eurusd посмотреть на средний эксцесс валютных пар где есть eur и usd.

Как считаешь? 

 

Вот возьми хотя бы для одной пары посчитай средний эксцесс по выборке и среднею асимметрию.

Например для EURUSD

Kurt Average = (kurt_eurgbp + kurt_euraud + kurt_eurnzd + kurt_eurjpy + kurt_eurchf + kurt_eurcad + kurt_gbpusd + kurt_audusd + kurt_nzdusd + kurt_usdjpy + kurt_usdchf + kurt_usdcad)/12

Skew Average = ((( skew_eurgbp + skew_euraud + skew_eurnzd + skew_eurjpy + skew_eurchf + skew_eurcad)/6) + ( (skew_gbpusd * -1) + (skew_audusd * -1) + (skew_nzdusd * -1) +  skew_usdjpy + skew_usdchf + skew_usdcad)/6)
 
Evgeniy Chumakov:


Если эксцесс - это условно ширина пика  купола распределения,  тогда торгуя допустим пару eurusd посмотреть на средний эксцесс валютных пар где есть eur и usd.

Как считаешь? 

Не знаю... Мне лениво думать. Я тупо смотрю на Грааль и потираю руки и ноги.

Не боись - под НГ выложу проект на VisSim'e, доработаешь на свое усмотрение, да и все.

 
Maxim Dmitrievsky:

что ты бедный, скучно тебе? устал рубить капусту? 

поделись советами своими еще..

да нет проблем, сходи сравни со своим, надеюсь знаешь где такоэ:


 
Alexander_K:

 Мне лениво думать.


Лень нужно побороть, а то и грааля не будет.  

Думать не нужно, просто проверь как я написал в посте https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page821#comment_9779672

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

да нет проблем, сходи сравни со своим, надеюсь знаешь где такоэ:


сделай моиторинг хотя бы на демке хотя бы на неделю..

 
Maxim Dmitrievsky:

сделай моиторинг хотя бы на демке хотя бы на неделю..

3 недели сигнал держал, испугался что копыроват`ъ начнут`ъ

конечно же "нет!"

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

3 недели сигнал держал, испугался что копыроват`ъ начнут`ъ

конечно же "нет!"

каво ты там испугался, никогда не было сигналов, не видел

 
Renat Akhtyamov:


Я тоже не видел, Рена! Кажи стэйт!

 
Alexander_K:

Я тоже не видел, Рена! Кажи стэйт!

в 3-ий раз


а вот 2-ой, чтобы было понятно, что торговля продолжается

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