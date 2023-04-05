От теории к практике - страница 809

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Martin Cheguevara:

цена не может идти бесконечно в какую либо сторону, от этого я и отскакиваю. Чем больше она идёт в одну сторону тем больше вероятность, что пойдет в другую

Диапазон посчитайте сами. Навскидку, более 3.000 пунктов, несколько десятков сигм.

У вашего мартингейла конец один - кочерга. Конечно, до нее может пройти несколько лет, и это создает ложную иллюзию безопасности и правильности.

p.s. небольшое знание математики избавляет от необходимости пользоваться иллюзиями в виде мартинов, усреднителей, пересиживателей, неваляшек, и т.п. Все они не изменяют МО системы, только "перераспределяют" его.

Т.е. если под мартином нет настоящей системы, которая дает стабильный профит при постоянном сайзе - это рано или поздно закончится кочергой.

 
Martin Cheguevara:
Вообще сам по себе ооочень интересен форум тем что тут очень разношерстный континент, и ещё лет по 10 многие работают простят статьи, истинно этот форум уникален и тут реально веселье сплошное: интриги , авантюры, споры, скандалы, интеллектуальные бои, мозговые штурмы, хоть прямо с форума с постов делай эксклюзивные интервью :₽ уххх! Как же нравится мне это!:) а тут ещё загадочный Робин Гуд раздающий алгоритмы страждущим так вообще закачаться можно!))

Детский сад, не более)

 
secret:

Диапазон посчитайте сами. Навскидку, более 3.000 пунктов, несколько десятков сигм.

У вашего мартингейла конец один - кочерга. Конечно, до нее может пройти несколько лет, и это создает ложную иллюзию безопасности и правильности.

p.s. небольшое знание математики избавляет от необходимости пользоваться иллюзиями в виде мартинов, усреднителей, пересиживателей, неваляшек, и т.п. Все они не изменяют МО системы, только "перераспределяют" его.

Т.е. если под мартином нет настоящей системы, которая дает стабильный профит при постоянном сайзе - это рано или поздно закончится кочергой.

для форы - черный лебедь

реально - 15 центов, тень свечи здесь не интересна

 

прямо захотелось картинку перепостить :-)

об это конкретном, недавнем "чёрном-чёрном" лебеде все говорили и обсуждали до того за неделю. И собственно в сам момент - было известен вопрос "или франк и далее привязан к евро или нет".

Кстати, в динамике Лебедь смотрелся исключительно красиво. И громко :-)

 
Maxim Kuznetsov:

прямо захотелось картинку перепостить :-)

об это конкретном, недавнем "чёрном-чёрном" лебеде все говорили и обсуждали до того за неделю. И собственно в сам момент - было известен вопрос "или франк и далее привязан к евро или нет".

Кстати, в динамике Лебедь смотрелся исключительно красиво. И громко :-)

После события многие поняли, что была искусно выстроенная ловушка.  Многие в нее попали. Будут и в дальнейшем использоваться в не много изменённой интерпретации.

 
Uladzimir Izerski:

После события многие поняли, что была искусно выстроенная ловушка.  Многие в нее попали. Будут и в дальнейшем использоваться в не много изменённой интерпретации.

про ловушку это громкие слова. Но про то что не стоит наступать повторно на грабли, многие научились :-)

предверие было интерестное и показательное - все "спецы" по ТА (тех.анализу), традиционно давали разные прогнозы,

по "фундаменту" публично то-же самое, но более гладко и оптимистично.

А между собой "в кулуарах/курилках" ожидали-опасались жаха.

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это просто классический случай - власти ключевой страны (после слушаний, в порядке регламента!) рассматривают ключевой вопрос для Евро ( соотв. и валютного рынка в целом), но блин никто этого не ждал

"никогда такого не было и вот опять"

 
Aleksey Nikolayev:

Не так. Популярная статья, написанная специалистом в данной области. Ошибки неизбежны и без матстата здесь никак.

Зафиксирован факт работы РЛС. Какова вероятность того, что РЛС не работала? 

 
secret:

Диапазон посчитайте сами. Навскидку, более 3.000 пунктов, несколько десятков сигм.

У вашего мартингейла конец один - кочерга. Конечно, до нее может пройти несколько лет, и это создает ложную иллюзию безопасности и правильности.

p.s. небольшое знание математики избавляет от необходимости пользоваться иллюзиями в виде мартинов, усреднителей, пересиживателей, неваляшек, и т.п. Все они не изменяют МО системы, только "перераспределяют" его.

Т.е. если под мартином нет настоящей системы, которая дает стабильный профит при постоянном сайзе - это рано или поздно закончится кочергой.

Тут ситуация просто супер для заработка денег - просто манна небесная!) желаю вам удачи с вашими Мартинами и неваляшками:)
 
secret:

Детский сад, не более)

Может поспорим? ахаха))
 
Алексей Тарабанов:

Зафиксирован факт работы РЛС. Какова вероятность того, что РЛС не работала? 

Как и кем зафиксирован?

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