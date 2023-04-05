От теории к практике - страница 770

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Посчитал тут некие коэффициенты для максимума и минимума.  Что сразу бросается в глаза, так это резкое расширение (увеличение разницы max-min) . 

Как раз в такой момент смотрел на график цены, в момент расширения цена после сигнальной свечи ещё двигалась некоторое время в том же направлении.


 

Уже с 10 % ушло до 4 % прибыли.

Минус шесть процентов  быстрее чем рост до десяти.  Система не надёжная имхо.

 
Evgeniy Chumakov:

Уже с 10 % ушло до 4 % прибыли.

Минус шесть процентов  быстрее чем рост до десяти.  Система не надёжная имхо.

А щас? :))))) Ничё не поменялось, а возврат к 10% быстрее, чем спад до 4% :)))) ХЗ. Наверно, объем тиковой выборки увеличить надо - слишком часто идут сделки.

 
Alexander_K2:

ХЗ. Наверно, объем тиковой выборки увеличить надо - слишком часто идут сделки.


О! Это хорошо что вернулась к 10 , правда быстро.  Имхо увеличение объёма ничего не даст, сделки будут  не так часто, но не факт что соотношение прибыли и убытка изменится.

 
Evgeniy Chumakov:


О! Это хорошо что вернулась к 10 , правда быстро.  Имхо увеличение объёма ничего не даст, сделки будут  не так часто, но не факт что соотношение прибыли и убытка изменится.

Тоже так думаю...

 
Alexander_K2:

Тоже так думаю...


Кроме эксцесса выборки нужно ещё что-то придумать. 

Может размах тоже как-то нужно учитывать.

 
Evgeniy Chumakov:


Кроме эксцесса выборки нужно ещё что-то придумать. 

Может размах тоже как-то нужно учитывать.

Не, я - пас.

Или до НГ - Грааль или сматываю удочки. Осточертело и думать больше не хочу. Тупо наблюдаю за своей ТС. На тиках весело стало :)))

 
Alexander_K2:

Не, я - пас.

Или до НГ - Грааль или сматываю удочки. Осточертело и думать больше не хочу. Тупо наблюдаю за своей ТС. На тиках весело стало :)))


Я тебя понимаю. Это занятие столько сил, эмоций и времени отнимает что ух!....


На счёт думать!

А что, если вот допустим, за тик был прирост n - пунктов, но ведь если рассматривать те же  n - пунктов только уже с другим интервалом времени, то это уже совсем другое.. Ведь так? 

Так уже учитывается скорость, что мне кажется не мало важно. 

Значит нужно построить распределение с учётом скорости и посмотреть асимметрию и эксцесс.  

Из этого можно понять как быстро цена изменяется в какую-либо сторону. 

Думаю так! На минутках так проверить не получится потому-то ограничены барами, а на тиках самое то.


Не поленись -  проверь. 

 
Alexander_K2:

Не, я - пас.

Или до НГ - Грааль или сматываю удочки. Осточертело и думать больше не хочу. Тупо наблюдаю за своей ТС. На тиках весело стало :)))

Если смотреть визуально график баланса/эквити, то видно, что почти всегда идут ранние входы. ТС Ваша слишком торопится открыться.
 
Alexander_K2:

Не, я - пас.

Или до НГ - Грааль или сматываю удочки. Осточертело и думать больше не хочу. Тупо наблюдаю за своей ТС. На тиках весело стало :)))

40 сделок топчется на месте...
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