От теории к практике - страница 770
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Посчитал тут некие коэффициенты для максимума и минимума. Что сразу бросается в глаза, так это резкое расширение (увеличение разницы max-min) .
Как раз в такой момент смотрел на график цены, в момент расширения цена после сигнальной свечи ещё двигалась некоторое время в том же направлении.
Уже с 10 % ушло до 4 % прибыли.
Минус шесть процентов быстрее чем рост до десяти. Система не надёжная имхо.
Уже с 10 % ушло до 4 % прибыли.
Минус шесть процентов быстрее чем рост до десяти. Система не надёжная имхо.
А щас? :))))) Ничё не поменялось, а возврат к 10% быстрее, чем спад до 4% :)))) ХЗ. Наверно, объем тиковой выборки увеличить надо - слишком часто идут сделки.
ХЗ. Наверно, объем тиковой выборки увеличить надо - слишком часто идут сделки.
О! Это хорошо что вернулась к 10 , правда быстро. Имхо увеличение объёма ничего не даст, сделки будут не так часто, но не факт что соотношение прибыли и убытка изменится.
О! Это хорошо что вернулась к 10 , правда быстро. Имхо увеличение объёма ничего не даст, сделки будут не так часто, но не факт что соотношение прибыли и убытка изменится.
Тоже так думаю...
Тоже так думаю...
Кроме эксцесса выборки нужно ещё что-то придумать.
Может размах тоже как-то нужно учитывать.
Кроме эксцесса выборки нужно ещё что-то придумать.
Может размах тоже как-то нужно учитывать.
Не, я - пас.
Или до НГ - Грааль или сматываю удочки. Осточертело и думать больше не хочу. Тупо наблюдаю за своей ТС. На тиках весело стало :)))
Не, я - пас.
Или до НГ - Грааль или сматываю удочки. Осточертело и думать больше не хочу. Тупо наблюдаю за своей ТС. На тиках весело стало :)))
Я тебя понимаю. Это занятие столько сил, эмоций и времени отнимает что ух!....
На счёт думать!
А что, если вот допустим, за тик был прирост n - пунктов, но ведь если рассматривать те же n - пунктов только уже с другим интервалом времени, то это уже совсем другое.. Ведь так?
Так уже учитывается скорость, что мне кажется не мало важно.
Значит нужно построить распределение с учётом скорости и посмотреть асимметрию и эксцесс.
Из этого можно понять как быстро цена изменяется в какую-либо сторону.
Думаю так! На минутках так проверить не получится потому-то ограничены барами, а на тиках самое то.
Не поленись - проверь.
Не, я - пас.
Или до НГ - Грааль или сматываю удочки. Осточертело и думать больше не хочу. Тупо наблюдаю за своей ТС. На тиках весело стало :)))
Не, я - пас.
Или до НГ - Грааль или сматываю удочки. Осточертело и думать больше не хочу. Тупо наблюдаю за своей ТС. На тиках весело стало :)))