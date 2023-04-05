От теории к практике - страница 772

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Alexander_K2:

Господи, помоги превозмочь чашу невзгод и узреть Грааль на предстоящей неделе! Поделюсь.

Аминь.

тяжеленько видать дались выходные :-) 

берегите себя.

 
Maxim Kuznetsov:

тяжеленько видать дались выходные :-) 

берегите себя.

:))) Хлебая из чаши страданий, поневоле к Всевышнему обратишься.

Но, всему приходит финита - и, думаю, Грааль не за горами. Готовьте карманы, Максим.

 
Alexander_K2:

:))) Хлебая из чаши страданий, поневоле к Всевышнему обратишься.

Но, всему приходит финита - и, думаю, Грааль не за горами. Готовьте карманы, Максим.

Главное алкоголь уберите подальше пожалуйста и все деньги лучше положите в несгораемый сейф, а ключи отдайте жене. Вдруг все таки вы Грааль найти не сможете...так..на всякий пожарный...
 
Martin Cheguevara:
Главное алкоголь уберите подальше пожалуйста и все деньги лучше положите в несгораемый сейф, а ключи отдайте жене. Вдруг все таки вы Грааль найти не сможете...так..на всякий пожарный...

Не боись, дружище - физика сильнее паршивого рынка. А мыслишь ты верно (вспоминая наше общение) - только к асимметрии еще эксцесс добавь и все будет в ажуре. Готовь карманы.

 
Alexander_K2:

:))) Хлебая из чаши страданий, поневоле к Всевышнему обратишься.

На форексе атеистов нет.))

 
Andrei:

На форексе атеистов нет.))

Есть. Я атеист на форексе.
 

Саша ответь ещё пожалуйста.

Асимметрию и эксцесс считаешь по выборке сумм приращений?  Или по приращениям? 

Собственно и среднею с отклонением для дисперсии тоже по суммам?

 

Господа программисты! Кто читает эти строки...

Будьте добры, я не местный - помогите разобраться в следующей проблеме:

Советник в автоматическом режиме успешно открыл ордер 44280065 по EURAUD и также успешно закрыл:

Далее, открыл ордер 44282719 опять по EURAUD, а вот закрыть на автомате не смог...

Пишет вот такое:

Т.е. пытался закрыть ордер, который им же самим был закрыт ранее! Пришлось эту сделку закрывать вручную...

Такие ситуации встречаются редко, но, все же - неприятно... Грааль ускользает в очередной раз...

Как такое может быть и что делать?

Спасибо.

 
Evgeniy Chumakov:

Саша ответь ещё пожалуйста.

Асимметрию и эксцесс считаешь по выборке сумм приращений?  Или по приращениям? 

Собственно и среднею с отклонением для дисперсии тоже по суммам?

По самим тиковым приращениям. А среднюю и дисперсию - для цены. Сумму приращений (да простит меня Колдун) уже не рассматриваю. Лежит в сторонке - ибо к Variance Gamma Process никакого отношения не имеет.

 
Alexander_K2:

Как такое может быть и что делать?

Так видно же что номер тикета старый берет.

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