От теории к практике - страница 772
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Господи, помоги превозмочь чашу невзгод и узреть Грааль на предстоящей неделе! Поделюсь.
Аминь.
тяжеленько видать дались выходные :-)
берегите себя.
тяжеленько видать дались выходные :-)
берегите себя.
:))) Хлебая из чаши страданий, поневоле к Всевышнему обратишься.
Но, всему приходит финита - и, думаю, Грааль не за горами. Готовьте карманы, Максим.
:))) Хлебая из чаши страданий, поневоле к Всевышнему обратишься.
Но, всему приходит финита - и, думаю, Грааль не за горами. Готовьте карманы, Максим.
Главное алкоголь уберите подальше пожалуйста и все деньги лучше положите в несгораемый сейф, а ключи отдайте жене. Вдруг все таки вы Грааль найти не сможете...так..на всякий пожарный...
Не боись, дружище - физика сильнее паршивого рынка. А мыслишь ты верно (вспоминая наше общение) - только к асимметрии еще эксцесс добавь и все будет в ажуре. Готовь карманы.
:))) Хлебая из чаши страданий, поневоле к Всевышнему обратишься.
На форексе атеистов нет.))
На форексе атеистов нет.))
Саша ответь ещё пожалуйста.
Асимметрию и эксцесс считаешь по выборке сумм приращений? Или по приращениям?
Собственно и среднею с отклонением для дисперсии тоже по суммам?
Господа программисты! Кто читает эти строки...
Будьте добры, я не местный - помогите разобраться в следующей проблеме:
Советник в автоматическом режиме успешно открыл ордер 44280065 по EURAUD и также успешно закрыл:
Далее, открыл ордер 44282719 опять по EURAUD, а вот закрыть на автомате не смог...
Пишет вот такое:
Т.е. пытался закрыть ордер, который им же самим был закрыт ранее! Пришлось эту сделку закрывать вручную...
Такие ситуации встречаются редко, но, все же - неприятно... Грааль ускользает в очередной раз...
Как такое может быть и что делать?
Спасибо.
Саша ответь ещё пожалуйста.
Асимметрию и эксцесс считаешь по выборке сумм приращений? Или по приращениям?
Собственно и среднею с отклонением для дисперсии тоже по суммам?
По самим тиковым приращениям. А среднюю и дисперсию - для цены. Сумму приращений (да простит меня Колдун) уже не рассматриваю. Лежит в сторонке - ибо к Variance Gamma Process никакого отношения не имеет.
Как такое может быть и что делать?
Так видно же что номер тикета старый берет.