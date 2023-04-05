От теории к практике - страница 1379

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Alexander_K:

Я таких слов не понимаю - не местный.

Тупо скучная, позорная ветка без дикой борьбы и жажды Грааля.

Всем надо брать пример с Жоржа с его Лигой ТС. Вот где человек бьется аки зверь лесной! Пусть неудачно, но яростно, с блеском глаз из-под запотевших стёклышек. Уважаю таких.

вот, новая шарада

сразу скажу - тиковые объемы не пользую.

;)

 
Alexander_K:

Я таких слов не понимаю - не местный.

Тупо скучная, позорная ветка без дикой борьбы и жажды Грааля.

Всем надо брать пример с Жоржа с его Лигой ТС. Вот где человек бьется аки зверь лесной! Пусть неудачно, но яростно, с блеском глаз из-под запотевших стёклышек. Уважаю таких.

В какой-то мере это так, ему бы еще рационализацией некоторых программ заняться, но он явно этого не хочет (или не может и потому не берётся). А ведь наверняка из всех собранных до кучи советников есть что-то вполне приличное...
 
Renat Akhtyamov:

вот, новая шарада

сразу скажу - тиковые объемы не пользую.

;)

А можно скрин, как она выглядит на часовках? 

 
Dialog22:

А можно скрин, как она выглядит на часовках? 

Вопрос хороший.

Даю М5.

Обращаю внимание радиотехников.

Итак, как называется этот вид модуляции сигнала? :

Это технический анализ котировки. Никаких преобразований и наложений нет.

Как снять несущую высокую частоту и выделить полезный сигнал?
 
Renat Akhtyamov:

Вопрос хороший.

Даю М5.

Обращаю внимание радиотехников.

Итак, как называется этот вид модуляции сигнала? :

Это технический анализ котировки. Никаких преобразований и наложений нет.

Как снять несущую высокую частоту и выделить полезный сигнал?
Очередная попытка увода трейдеров от прямого и незамысловатого решения существующей на Форексе задачи?!
 

Вот такие нужны ветки:

https://www.mql5.com/ru/forum/134424

Ее автор, очевидно, сейчас живет в мусорной яме, но его ветка - вечна как образец загадок, шарад и методов их решения.

Феномены рынка
Феномены рынка
  • 2011.07.05
  • www.mql5.com
Решил вот такую веточку организовать, надеюсь, коллеги поддержат (из тех кто не очень жадные до знаний :о), и так же будут выкладывать какие то наб...
 
Renat Akhtyamov:
Ваш ответ не по существу вопроса
Тогда причём здесь модуляция? Любая из существующих... Зачем смешивать божий дар с яичницей?
 
aleger:
Тогда причём здесь модуляция? Зачем смешивать божий дар с яичницей?

Товарисч, Вы в моем вопросе не разбираетесь. Пожалуйста, не надо мусорить.

На скрине АМ. Я выделяю немодулированный сигнал и возвращаю все как было при рождении, без шума.

 
Renat Akhtyamov:

Товарисч, Вы в моем вопросе не разбираетесь. Пожалуйста, не надо мусорить.

На скрине АМ. Я выделяю модулированный сигнал и возвращаю все как было, без шума.

Это совершенно излишне, вполне можно обойтись простой работой с трендом (одним или несколькими, "последовательными" или "параллельными")
 
Renat Akhtyamov:

Товарисч, Вы в моем вопросе не разбираетесь. Пожалуйста, не надо мусорить.

На скрине АМ. Я выделяю немодулированный сигнал и возвращаю все как было при рождении, без шума.

Феноменально - это значит ты демодулировал АМ движение изъял фильтром несущую и получил исходную от самого КУКЛА...

да что-то есть от радиотехники от телесигнала, мне тоже приходила такая мысль только вот как определил несущую - хотя вообще-то она вроде стандартная 8 MG

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