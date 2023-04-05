От теории к практике - страница 1379
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Я таких слов не понимаю - не местный.
Тупо скучная, позорная ветка без дикой борьбы и жажды Грааля.
Всем надо брать пример с Жоржа с его Лигой ТС. Вот где человек бьется аки зверь лесной! Пусть неудачно, но яростно, с блеском глаз из-под запотевших стёклышек. Уважаю таких.
вот, новая шарада
сразу скажу - тиковые объемы не пользую.
;)
Я таких слов не понимаю - не местный.
Тупо скучная, позорная ветка без дикой борьбы и жажды Грааля.
Всем надо брать пример с Жоржа с его Лигой ТС. Вот где человек бьется аки зверь лесной! Пусть неудачно, но яростно, с блеском глаз из-под запотевших стёклышек. Уважаю таких.
вот, новая шарада
сразу скажу - тиковые объемы не пользую.
;)
А можно скрин, как она выглядит на часовках?
А можно скрин, как она выглядит на часовках?
Вопрос хороший.
Даю М5.
Обращаю внимание радиотехников.
Итак, как называется этот вид модуляции сигнала? :
Это технический анализ котировки. Никаких преобразований и наложений нет.Как снять несущую высокую частоту и выделить полезный сигнал?
Вопрос хороший.
Даю М5.
Обращаю внимание радиотехников.
Итак, как называется этот вид модуляции сигнала? :
Это технический анализ котировки. Никаких преобразований и наложений нет.Как снять несущую высокую частоту и выделить полезный сигнал?
Вот такие нужны ветки:
https://www.mql5.com/ru/forum/134424
Ее автор, очевидно, сейчас живет в мусорной яме, но его ветка - вечна как образец загадок, шарад и методов их решения.
Ваш ответ не по существу вопроса
Тогда причём здесь модуляция? Зачем смешивать божий дар с яичницей?
Товарисч, Вы в моем вопросе не разбираетесь. Пожалуйста, не надо мусорить.
На скрине АМ. Я выделяю немодулированный сигнал и возвращаю все как было при рождении, без шума.
Товарисч, Вы в моем вопросе не разбираетесь. Пожалуйста, не надо мусорить.
На скрине АМ. Я выделяю модулированный сигнал и возвращаю все как было, без шума.
Товарисч, Вы в моем вопросе не разбираетесь. Пожалуйста, не надо мусорить.
На скрине АМ. Я выделяю немодулированный сигнал и возвращаю все как было при рождении, без шума.
Феноменально - это значит ты демодулировал АМ движение изъял фильтром несущую и получил исходную от самого КУКЛА...
да что-то есть от радиотехники от телесигнала, мне тоже приходила такая мысль только вот как определил несущую - хотя вообще-то она вроде стандартная 8 MG