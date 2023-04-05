От теории к практике - страница 774
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Ерунда, ребята - это не остановит мой отчаянный рывок навстречу счастью в виде драгоценного Грааля.
рынок мы знаем что СБ+резкие скачки цены иначе говоря толстые хвосты, это все что у нас есть.
Так что париться вы все тут знаете наперед что будет с ценой, цена как и раньше так и сейчас, и после будет являться около 98% случайностью.
Абсолютно согласен со сказанным.
Ерунда, ребята - это не остановит мой отчаянный рывок навстречу счастью в виде драгоценного Грааля.
Прошедший день выдался крайне тяжелым... Сила на силу, что называется.
Статистика по итогам 3 дней торгов:
Сия портянка вывешена не с целью рекламы.
Я сигналом не торгую. Так, - принципа ради. Шобы страдальцы знали, шо Грааль есть.
Самое интересное - я иногда справедливо отчитываю некоего Асауленку. По-отечески, так сказать. Как слишком бойкого дитятю.
Но! Вот, все-таки, к нему иногда стоит прислушиваться.
В частности - именно после его слов типа: "да, вообще наплевать на убыточные сделки, они всегда были, есть и будут", я перестал гнаться за 100%-й безубыточностью и как-то сразу спокойнее стало.
Т.е. Грааль - не в 100% профитных сделках, а тупо в проценте прибыли.
Самое интересное - я иногда справедливо отчитываю некоего Асауленку. По-отечески, так сказать. Как слишком бойкого дитятю.
Но! Вот, все-таки, к нему иногда стоит прислушиваться.
В частности - именно после его слов типа: "да, вообще наплевать на убыточные сделки, они всегда были, есть и будут", я перестал гнаться за 100%-й безубыточностью и как-то сразу спокойнее стало.
Т.е. Грааль - не в 100% профитных сделках, а тупо в проценте прибыли.
следующее откровение из скрижалей видимо будет : Грааль не в увеличении прибыли, а в уменьшении убыли ;-) прибыль сама прибудет
следующее откровение из скрижалей видимо будет : Грааль не в увеличении прибыли, а в уменьшении убыли ;-) прибыль сама прибудет
Не, я просто вижу, к примеру, у Автомата или Жени Чумакова, прям страсть к безубытку. Прям вот вынь и положь 100% сделки в "+".
Я и сам до сих пор страдаю этой навязчивой идеей. Психология, что тут скажешь...
Но, это - неверный, закрепощающий душу, подход к делу. ИМХО.
Не, я просто вижу, к примеру, у Автомата или Жени Чумакова, прям страсть к безубытку. Прям вот вынь и положь 100% сделки в "+".
Я и сам до сих пор страдаю этой навязчивой идеей. Психология, что тут скажешь...
Но, это - неверный, закрепощающий душу, подход к делу. ИМХО.
М-да.... Вот что тренды животворящие делают :(((
И никакой эксцесс не помог... :(((
Все равно - считаю, что такой стиль подачи материала (теория+стэйты с демо, а лучше - с реала) - наиболее конструктивным. К чему всех и призываю.
По крайней мере, все видят, что тот или иной подход к торговле работает или нет. Тьфу...