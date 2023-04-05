От теории к практике - страница 763
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Это не выкладки -- это бессмысленное месиво. Это полная чушь. Составитель этого "чуда" не понимает сути явления.
Нет разделения процессов. Всё кучей пропущено через жернова статистики. Поэтому неудивительно, что получен такой "результат".
Если это полная чушь, то приведи пожалуйста обратное доказательство)
А иначе говоря твоими же словами, ценность заявления равна нулю ахах)
Я лично готов принять Твои гипотезы, если они хоть как-то будут отражены в реальном мире в виде математических выкладок и подтверждений на реальных данных)
Иначе -Ты один из большинства тех самых типов людей засоряющих ветку бессмысленным мусором.
Я конечно понимаю ты пытаешься определить скоростные характеристики цены.
Я видел Твои расчеты.Я заметил что на рынке цена иногда движется со скоростью большей чем обычно. Но это и есть толстые хвосты. Понимаешь?
Так почему же нет ни одного работающего алгоритма?
Для "сверх особо одаренных" рубль дневки: желтенькие - персистентность, синенькие - антиперсистентность, между пунктирами - СБ.
Для "сверх особо одаренных" рубль дневки: желтенькие - персистентность, синенькие - антиперсистентность, между пунктирами - СБ.
кто одаренный покажет время) И слитые депозиты)
кто одаренный покажет время) И слитые депозиты)
Я лишь рассчитываю для того, чтобы ответить на свой вопрос реально ли заработать и как это сделать.
Я конечно понимаю, что тут очень много надеющихся на граали людей.
Но ребят... 370 страниц у Oleg Avtomat, 763 страницы в этой ветке, а итог - у Olegavtomat последний тест слился хотя я надеялся что будет хоть какой-нибудь результат, уж столько лет человек работал...
а в этой ветке все только и делают, что срUtCA и все.
СБ не СБ, да какая разница? решили, рассчитали поняли и приняли за истину реальные расчеты - пошли дальше.
Так нет нужно еще и вокруг да около несколько лет походить.
Разве я не прав?
К сожалению, не покажет. Иначе, тот же Александр уже бы давно миллионером был.
ну значит уже показало, прошу прощения если кого-нибудь обидел
Разве я не прав?
Прав. Рассусоливаний достаточно.
Я еще раз предлагаю тебе выкладывать здесь задания на перспективные исследования. Только не из области ММ! Мне это совсем неинтересно. Это в какой-нибудь отдельной ветке, плиз. Только физика и математика.
Ведь от отдельного исследования не пострадает твоя ТС, не так ли? А результатами пусть пользуются все, кому не лень.
Прав. Рассусоливаний достаточно.
Я еще раз предлагаю тебе выкладывать здесь задания на перспективные исследования. Только не из области ММ! Мне это совсем неинтересно. Это в какой-нибудь отдельной ветке, плиз. Только физика и математика.
Для трейдинга первична философия. Физ-мат описания вторичны, и, сами по себе, абсолютно бесполезны.
Не за тот конец тянете.)) И это называется физик. В физике, кстати, первична тоже философия, а потом уж мат-описание. Иначе описывать будет нечего, и незачем.)
Прав. Рассусоливаний достаточно.
Я еще раз предлагаю тебе выкладывать здесь задания на перспективные исследования. Только не из области ММ! Мне это совсем неинтересно. Это в какой-нибудь отдельной ветке, плиз. Только физика и математика.
Ведь от отдельного исследования не пострадает твоя ТС, не так ли? А результатами пусть пользуются все, кому не лень.
К сожалению, контроль над происходящим мне гораздо интереснее исследований. ЛОжные или ненадежные теории отсекаются сами собой когда строишь робота реального зарабатывающего прибыль стабильно . С точки зрения заработка 90% всей математики сплошной мусор, работающий только там, для чего он был сделан. Именно поэтому так волнительно сделать что-то действительно работающее. Меня это волнует больше чем в любимая физика и почти вся математика. Математика не работает с такой низкой информативностью как менее 2%. этого очень мало.
Я уже нашел все что искал - истину. Лично для меня исследований уже достаточно. Именно поэтому мое мнение и результаты исследования процесса ценообразования не меняются. Просто потому, что это правда) И я уже не раз тут выкладывал результаты, задания и просил прислушаться и даже решение как заработать выдал "на гора". А понесло Вас куда? все это от того, что нет абсолютных знаний или опыта. ДЛя этого видимо как Я тут уже убедился придется до всего доходить своей головой.
И так всех тут несет то туда то сюда то в Лапласа то в Колмогорова то куда нибудь еще и будет нести и дальше, пока силы не иссякнут.Я не хочу в этом учавствовать.Мне хватает поговорить "за жизнь". Так тут интереснее)