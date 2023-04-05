От теории к практике - страница 775
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М-да.... Вот что тренды животворящие делают :(((
И никакой эксцесс не помог... :(((
Все равно - считаю, что такой стиль подачи материала (теория+стэйты с демо, а лучше - с реала) - наиболее конструктивным. К чему всех и призываю.
По крайней мере, все видят, что тот или иной подход к торговле работает или нет. Тьфу...
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В точку.
И это еще не все...
Вот так еще краще:
Полнейший позор и поражение...
Тьфу, еще раз.
Не, я просто вижу, к примеру, у Автомата или Жени Чумакова, прям страсть к безубытку. Прям вот вынь и положь 100% сделки в "+".
Я и сам до сих пор страдаю этой навязчивой идеей. Психология, что тут скажешь...
Но, это - неверный, закрепощающий душу, подход к делу. ИМХО.
Не, я такого некогда не говорил что мне нужно 100 % прибыльных сделок. С кем-то перепутал.
Мне более важно чтобы в каждой сделке соотношение профита в несколько раз было больше убытка.
И это еще не все...
Вот так еще краще:
Полнейший позор и поражение...
Тьфу, еще раз.
Не расстраивайся, выход мне кажется очевиден - вместо того чтобы сразу входить в сделку лучше поставить отложенный ордер. Если цена пойдёт во внутрь канала, то отлично. Двинет по тренду, ну и пусть струячит, главное чтобы перед этим не зацепила отложку.
Не, я такого некогда не говорил что мне нужно 100 % прибыльных сделок. С кем-то перепутал.
Мне более важно чтобы в каждой сделке соотношение профита в несколько раз было больше убытка.
Пардон, Женя - мож я чего не понимаю...
А какая разница?
Не расстраивайся, выход мне кажется очевиден - вместо того чтобы сразу входить в сделку лучше поставить отложенный ордер. Если цена пойдёт во внутрь канала, то отлично. Двинет по тренду, ну и пусть струячит, главное чтобы перед этим не зацепила отложку.
Да я особо не расстраиваюсь - чай демо, не реал:))))
Однако, хотелось бы от других форумчан увидеть более целебную торговлю.
В идеале - выходит на авансцену человек, говорит: "А вот так вот торгуется по теории Ганна!" И выкладывает скрины сделок и стэйт.
Неужели это так трудно сделать?!!!! Меня это вымораживает, буквально.
Да я особо не расстраиваюсь - чай демо, не реал:))))
Однако, хотелось бы от других форумчан увидеть более целебную торговлю.
В идеале - выходит на авансцену человек, говорит: "А вот так вот торгуется по теории Ганна!" И выкладывает скрины сделок и стэйт.
Неужели это так трудно сделать?!!!! Меня это вымораживает, буквально.
Вы прямо как ребёнок, верите и надеетесь, что к Новому Году Дед Мороз положит к вам под ёлку грааль.)
Саша ответил в личку K2. Может поможет, кто знает...
Пасиб, Женя.
Практики у тебя еще нетути никакой? На демо хотя бы...
Посмотреть охота хоть чью-то торговлю, обоснованную хоть какой-то теорией...
Господа!
Чё вы все как тараканы, по углам прячетесь?! Проявите мужество, блин - покажите торговлю на основе какой-либо теории, плиз.