От теории к практике - страница 775

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Alexander_K2:

М-да.... Вот что тренды животворящие делают :(((

И никакой эксцесс не помог... :(((

Все равно - считаю, что такой стиль подачи материала (теория+стэйты с демо, а лучше - с реала) - наиболее конструктивным. К чему всех и призываю.

По крайней мере, все видят, что тот или иной подход к торговле работает или нет. Тьфу...

 .

 
Олег avtomat:

 .

В точку.

 

И это еще не все...

Вот так еще краще:

Полнейший позор и поражение...

Тьфу, еще раз.

 
Alexander_K2:

Не, я просто вижу, к примеру, у Автомата или Жени Чумакова, прям страсть к безубытку. Прям вот вынь и положь 100% сделки в "+".

Я и сам до сих пор страдаю этой навязчивой идеей. Психология, что тут скажешь...

Но, это - неверный, закрепощающий душу, подход к делу. ИМХО.


Не, я такого некогда не говорил что мне нужно 100 % прибыльных сделок.  С кем-то перепутал.

Мне более важно чтобы в каждой сделке соотношение профита в несколько раз было больше убытка.

 
Alexander_K2:

И это еще не все...

Вот так еще краще:

Полнейший позор и поражение...

Тьфу, еще раз.


Не расстраивайся, выход мне кажется очевиден - вместо того чтобы сразу входить в сделку лучше поставить отложенный ордер.  Если цена пойдёт во внутрь канала, то отлично. Двинет по тренду, ну и пусть струячит, главное чтобы перед этим не зацепила отложку.

 
Evgeniy Chumakov:


Не, я такого некогда не говорил что мне нужно 100 % прибыльных сделок.  С кем-то перепутал.

Мне более важно чтобы в каждой сделке соотношение профита в несколько раз было больше убытка.

Пардон, Женя - мож я чего не понимаю...

А какая разница?

 
Evgeniy Chumakov:


Не расстраивайся, выход мне кажется очевиден - вместо того чтобы сразу входить в сделку лучше поставить отложенный ордер.  Если цена пойдёт во внутрь канала, то отлично. Двинет по тренду, ну и пусть струячит, главное чтобы перед этим не зацепила отложку.

Да я особо не расстраиваюсь - чай демо, не реал:))))

Однако, хотелось бы от других форумчан увидеть более целебную торговлю.

В идеале - выходит на авансцену человек, говорит: "А вот так вот торгуется по теории Ганна!" И выкладывает скрины сделок и стэйт.

Неужели это так трудно сделать?!!!! Меня это вымораживает, буквально.

 
Саша ответил в личку K2.   Может поможет, кто знает...
 
Alexander_K2:

Да я особо не расстраиваюсь - чай демо, не реал:))))

Однако, хотелось бы от других форумчан увидеть более целебную торговлю.

В идеале - выходит на авансцену человек, говорит: "А вот так вот торгуется по теории Ганна!" И выкладывает скрины сделок и стэйт.

Неужели это так трудно сделать?!!!! Меня это вымораживает, буквально.

Вы прямо как ребёнок, верите и надеетесь, что к Новому Году Дед Мороз положит к вам под ёлку грааль.)

 
Evgeniy Chumakov:
Саша ответил в личку K2.   Может поможет, кто знает...

Пасиб, Женя.

Практики у тебя еще нетути никакой? На демо хотя бы...

Посмотреть охота хоть чью-то торговлю, обоснованную хоть какой-то теорией...

Господа!

Чё вы все как тараканы, по углам прячетесь?! Проявите мужество, блин - покажите торговлю на основе какой-либо теории, плиз.

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