От теории к практике - страница 382

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Alexander_K2:
Я, буквально вгрызаясь в землю зубами, ползу к вожделенному Граалю. Никто и ничто меня не остановит.
может лучше крылья расправить и по воздуху полететь, чем по земле ползти?)
 
:))) Не. Пан или пропал. Буду, буквально-таки, землю есть - но Грааль добуду. Дело принципа.
 
Alexander_K2:

а вы уже определили коэффициенты интенсивности торгов для разных часов суток?
поделитесь с публикой.)

 
igrok333:

а вы уже определили коэффициенты интенсивности торгов для разных часов суток?
поделитесь с публикой.)

Пара EURUSD на этой неделе:

Справа - интенсивность торгов в скользящем окне = 4 часа (количество пришедших секундных тиков).

Отношение T/N, где T - время, N - количество тиков, я применяю для расчета дисперсии.

Без этого, ваще труба была бы...

 
Alexander_K2:

Пара EURUSD на этой неделе:

Справа - интенсивность торгов в скользящем окне = 4 часа (количество пришедших секундных тиков).

Отношение T/N, где T - время, N - количество тиков, я применяю для расчета дисперсии.

Без этого, ваще труба была бы...

а нету чего-то такого...
типа

с 7 до 8 утра - используем такой-то коэффициент.
с 8 утра до 9 - такой-то коэффициент.
и так по каждому часу суток.
?
 
igrok333:
а нету чего-то такого...
типа

с 7 до 8 утра - используем такой-то коэффициент.
с 8 утра до 9 - такой-то коэффициент.
и так по каждому часу суток.
?

Нет. Пока не думал над этим.

 
Моё мнение, что изначально выбраны не те данные для дальнейшего исследования.
 

Пока приведу данные по средним скоростям изменения валютных пар на основании 118.000 измерений (в секундах)

AUDCAD - 0.00000829 pips/s

AUDCHF - 0.00000723 pips/s

AUDJPY - 0.001019 pips/s

EURCHF - 0.00000843 pips/s

EURUSD - 0.00001037 pips/s

EURJPY - 0.001709 pips/s

 
Evgeniy Chumakov:
Моё мнение, что изначально выбраны не те данные для дальнейшего исследования.

А какие надо? Давай, Евгений - подсказывай старику. А то я что-то ослаб...

 
Alexander_K2:
Я, буквально вгрызаясь в землю зубами, ползу к вожделенному Граалю. Никто и ничто меня не остановит.

Но все-таки попытаемся. Ведь попытка не пытка, правда Лаврентий Павлович? (с)

Итак, вообще уже стало скучновато - весь процесс проектирования свелся к перебору предикторов распределений - Стьюдента, Эрланга, Пуассона, Больцмана, Максвелла... А все никак. Этак скоро свободных распределений не останется.)

В Сибири есть хорошая пословица: для того чтобы узнать не протух ли окорок, не обязательно есть его целиком.

А может стоит прервать грызню и ползание, отвлечься от..., полежать на диване и подумать - а имеет-ли задача решение при использовании только распределений, ведь есть еще и другие действия арифметики, и другие разделы мат. анализа.

Вообще-то я болею за эту команду, но если так и дальше будет продолжаться, уйду со стадиона. Уж больно плохо играют.)

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