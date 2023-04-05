От теории к практике - страница 738
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Где- то я уже слышала про ноу нау, сдаётся мне, Юрий, слабо агнцу заблудшему помочь найти дорогу, собрату по крови?))
Ну, вот, скажем, вполне адекватная канальная стратегия. - https://www.mql5.com/ru/forum/223523 Можно брать за основу, в 1-м чтении.))
Ну, вот, скажем, вполне адекватная канальная стратегия. - https://www.mql5.com/ru/forum/223523 Можно брать за основу, в 1-м чтении.))
Надежда умирает последней)))
Надежда умирает последней)))
Ну, да. Вначале Любовь, потом Вера, и последней Надежда.
Кстати, вы хоть одну стратегию пробовали раскрутить? Или все распределения крутите.
Вот так у меня системка зарабатывает на СБ, кто что скажет?
Пока мы только график видим.))
Что еще необходимо видеть?
Что еще необходимо видеть?
Сделайте еще пару реализаций СБ, и увидите, как эта-же система успешно перестанет зарабатывать.))
Сделайте еще пару реализаций СБ, и увидите, как эта-же система успешно перестанет зарабатывать.))
На чем основана такая уверенность?
На чем основана такая уверенность?
Догадайтесь с 3-х раз.))
Догадайтесь с 3-х раз.))
Я не ясновидица, не доросла еще.
Я не ясновидица, не доросла еще.
Ну тогда сделайте еще 2-3 теста. Сгенерить 5 минут.
Только почитайте как ГСЧ инициализировать, чтобы разные СБ были.