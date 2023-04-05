От теории к практике - страница 738

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Novaja:
Где- то я уже слышала про ноу нау, сдаётся мне, Юрий, слабо агнцу заблудшему помочь найти дорогу, собрату по крови?))

Ну, вот, скажем, вполне адекватная канальная стратегия. - https://www.mql5.com/ru/forum/223523  Можно брать за основу, в 1-м чтении.))

А вы умеете готовить каналы?
А вы умеете готовить каналы?
  • 2017.12.28
  • www.mql5.com
Друзья, торговли почти нет, самое время заняться теорией. Нарисовал веселую картинку, давайте обсудим работу в канале...
 
Yuriy Asaulenko:

Ну, вот, скажем, вполне адекватная канальная стратегия. - https://www.mql5.com/ru/forum/223523  Можно брать за основу, в 1-м чтении.))

Надежда умирает последней)))

 
Novaja:

Надежда умирает последней)))

Ну, да. Вначале Любовь, потом Вера, и последней Надежда.

Кстати, вы хоть одну стратегию пробовали раскрутить? Или все распределения крутите.

 

Вот так у меня системка зарабатывает на СБ, кто что скажет?


 
Yuriy Asaulenko:

Пока мы только график видим.))

 Что еще необходимо видеть?

 
Novaja:

 Что еще необходимо видеть?

Сделайте еще пару реализаций СБ, и увидите, как эта-же система успешно перестанет зарабатывать.))

 
Yuriy Asaulenko:

Сделайте еще пару реализаций СБ, и увидите, как эта-же система успешно перестанет зарабатывать.))

На чем основана такая уверенность? 

 
Novaja:

На чем основана такая уверенность? 

Догадайтесь с 3-х раз.))

 
Yuriy Asaulenko:

Догадайтесь с 3-х раз.))

Я не ясновидица, не доросла еще.

 
Novaja:

Я не ясновидица, не доросла еще.

Ну тогда сделайте еще 2-3 теста. Сгенерить 5 минут.

Только почитайте как ГСЧ инициализировать, чтобы разные СБ были.

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