А вы умеете готовить каналы?
И собственно простейший алгоритм торговли
Делал советник чисто по границам - прибыль есть, но небольшая, надо крутить ММ, я тупо торговал фикс. лотом
Ха! Это, Алексей - одно из самых верных решений. Только границы для каждой валютной пары разные и построены должны быть не абы как.
Ха! Это, Алексей - одно из самых верных решений. Только границы для каждой валютной пары разные и построены должны быть не абы как.
Это само собой разумеется ) Вот только пока неясно, как это определить. Чисто по практике мне не нужен тренд, мне нужен спокойный такой флетик с размахом коридора $500/лот или больше. Тогда робот просто пищит от восторга.
Это само собой разумеется ) Вот только пока неясно, как это определить. Чисто по практике мне не нужен тренд, мне нужен спокойный такой флетик с размахом коридора $500/лот или больше. Тогда робот просто пищит от восторга.
Такой канал чем плох - он непрерывно меняется по мере изменения цены. Если цена меняется медленно, она может практически не выходить за пределы ползущей границы канала, поэтому сигнал типа выход-возврат-сделка будет появляться крайне редко. Я уже много раз экспериментировал и каждый раз получалось так, что как вход в сделку, так и закрытие происходили с сильным опозданием. Более строгая ТС получается с использованием каналов Баришпольца: касание - сделка. Выход за пределы - закрытие сделки и ожидание отрисовки нового канала.
а ну норм, ботом надо проверить стратегию такую за полчаса да и все
Я много экспериментировал с каналами. Понял следующее, что одного канала для определения точек входа недостаточно (независимо от метода построения канала). Обязательно нужны дополнительные критерии. Но слишком зарегулировать тоже нельзя, иначе входы будут слишком редкие. В целом стратегия прибыльная, но капризная. Под каждый вид канала, торговый инструмент, таймфрейм и т.п. приходится настраивать индивидуально.
Я много экспериментировал с каналами. Понял следующее, что одного канала для определения точек входа недостаточно (независимо от метода построения канала). Обязательно нужны дополнительные критерии. Но слишком зарегулировать тоже нельзя, иначе входы будут слишком редкие. В целом стратегия прибыльная, но капризная. Под каждый вид канала, торговый инструмент, таймфрейм и т.п. приходится настраивать индивидуально.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Друзья, торговли почти нет, самое время заняться теорией. Нарисовал веселую картинку, давайте обсудим работу в канале.
Мое скромное мнение, канал является вспомогательным инструментом и служит для подтверждения сигнала, полученного каким-то иным способом.
Канал HP