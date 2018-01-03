А вы умеете готовить каналы?

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Друзья, торговли почти нет, самое время заняться теорией. Нарисовал веселую картинку, давайте обсудим работу в канале.

Мое скромное мнение, канал является вспомогательным инструментом и служит для подтверждения сигнала, полученного каким-то иным способом. 

Канал HP

 

И собственно простейший алгоритм торговли


 
Alexey Volchanskiy:

И собственно простейший алгоритм торговли



Делал советник чисто по границам - прибыль есть, но небольшая, надо крутить ММ, я тупо торговал фикс. лотом

 

Ха! Это, Алексей - одно из самых верных решений. Только границы для каждой валютной пары разные и построены должны быть не абы как.

 
Alexander_K2:

Ха! Это, Алексей - одно из самых верных решений. Только границы для каждой валютной пары разные и построены должны быть не абы как.


Это само собой разумеется ) Вот только пока неясно, как это определить. Чисто по практике мне не нужен тренд, мне нужен спокойный такой флетик с размахом коридора $500/лот или больше. Тогда робот просто пищит от восторга.

 
Alexey Volchanskiy:

Это само собой разумеется ) Вот только пока неясно, как это определить. Чисто по практике мне не нужен тренд, мне нужен спокойный такой флетик с размахом коридора $500/лот или больше. Тогда робот просто пищит от восторга.

Флэт, в отличие от тренда имеет параметр nonparametric scew (https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew) =(0-0.1) по модулю. Как только вышел за эти пределы, значит тренд начался. Ну, это не полный алгоритм, конечно, но именно с этого надо начинать.
 

Такой канал чем плох - он непрерывно меняется  по мере изменения цены. Если цена меняется медленно, она может практически не выходить за пределы ползущей границы канала, поэтому сигнал типа выход-возврат-сделка будет появляться крайне редко. Я уже много раз экспериментировал и каждый раз получалось так, что как вход в сделку, так и закрытие происходили с сильным опозданием. Более строгая ТС получается с использованием каналов Баришпольца: касание - сделка. Выход за пределы - закрытие сделки и ожидание отрисовки нового канала.  

 
Alexey Volchanskiy:

Друзья, торговли почти нет, 

Почему торговли нет? Вон какой тренд прет


[Удален]  

а ну норм, ботом надо проверить стратегию такую за полчаса да и все

 

Я много экспериментировал с каналами. Понял следующее, что одного канала для определения точек входа недостаточно (независимо от метода построения канала). Обязательно нужны дополнительные критерии. Но слишком зарегулировать тоже нельзя, иначе входы будут слишком редкие. В целом стратегия прибыльная, но капризная. Под каждый вид канала, торговый инструмент, таймфрейм и т.п. приходится настраивать индивидуально.

 
Vadim Zotov:

Я много экспериментировал с каналами. Понял следующее, что одного канала для определения точек входа недостаточно (независимо от метода построения канала). Обязательно нужны дополнительные критерии. Но слишком зарегулировать тоже нельзя, иначе входы будут слишком редкие. В целом стратегия прибыльная, но капризная. Под каждый вид канала, торговый инструмент, таймфрейм и т.п. приходится настраивать индивидуально.

Отличный и правильный комментарий!
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