От теории к практике - страница 731
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
:))) СБ... One love...
Хочу заметить, что:
1. процесс СБ, действительно проще реального ВР.
2. у меня лично нет достаточных оснований утверждать, что на СБ заработать можно или нельзя. Пусть будет строго =0. Остался при своих, что называется...
3. если так, то (см. п.1) на реальном ВР всегда при выбранной трендовой или контртрендовой стратегиях будем иметь строгий "-".
4. как раз от трейдера требуется иррациональное мышление, чтобы строгий "-" на рынке превратить в "+".
Для этого необходимо иметь ключ, триггер, память - как хотите назовите: при одном значении которого - вход по тренду, при другом - против.
Об этом я неоднократно писал... Все остальное - баловство и детский лепет.
По поводу п.2 у тебя лично нет достаточных оснований утверждать.
По поводу п.3 у тебя лично уже ЕСТЬ достаточных оснований утверждать ???
зы
что за "баловство и детский лепет" ты несёшь...
Ага, это уже зависит от ТС, но общее правило лучшей потенциальной прибыльности это лучшая волантильность ВР...
Это если ТС строится на использовании волатильности.
Для трендовой ТС волатильность является шумом, наложенным на полезный сигнал.
Для трендовой ТС волатильность является шумом, наложенным на полезный сигнал.
Это почему? Как раз волатильность и складывается из трендов...
Это почему? Как раз волатильность и складывается из трендов...
Нет. Не надо путать эти совершенно разные вещи.
.А твои любимые зигзаги -- это ни в коем случае не тренды.
Нет. Не надо путать эти совершенно разные вещи.
.А твои любимые зигзаги -- это ни в коем случае не тренды.
Зигзаги это совокупности восходящих и нисходящих трендов (пардон, мадам)
Зигзаги это совокупности восходящих и нисходящих трендов (пардон, мадам)
Видимо, тебе так удобно.
Зигзаги это совокупности восходящих и нисходящих трендов (пардон, мадам)
Они, эти зиг-заги в размерности не попадают, валя все в кучу. Как их не строй. Подбор параметров не помогает и все время выходит какая то кривая и непонятная хрень. То тренд не дорисует, то сразу три за один примет.
А рынок красивый и гармоничный, там все с точностью до +-1 четырехзначных пунктов вписывается и отрабатывает, если все аккуратно и правильно разметить. Рыночный график хитрей устроен, зиг-загом его не взять. Нужно тщательно отбирать экстремумы одной размерности и по ним уже строить тренды/волны.
Они, эти зиг-заги в размерности не попадают, валя все в кучу. Как их не строй. Подбор параметров не помогает и все время выходит какая то кривая и непонятная хрень. А рынок красивый и гармоничный, там все с точностью до +-1 четырехзначных пунктов вписывается и отрабатывает, если все аккуратно и правильно разметить.
Рыночный график хитрей устроен, зиг-загом его не взять. Нужно тщательно отбирать экстремумы одной размерности и по ним уже строить тренды/волны.
Это хорошо, что уже какие-то собственные представления о рынке (то бишь Форексе) складываются, и какие-то выводы появляются.
Вот только не торопитесь выбрасывать Зигзаг из списка рабочих инструментов, присмотритесь к нему повнимательнее.
Для доказательства того, что перед нами процесс, максимально приближенный к Variance Gamma Process, провел небольшой эксперимент.
1. Взял данные по цене CLOSE для EURUSD за 2017 год.
2. Выставил скользящее окно = неделя.
3. Посчитал среднее значение размаха (Max-Min) за год
4. Посчитал среднее значение дисперсии за год, вычисленной по формуле для Variance Gamma Process.
Результаты:
Поразительное совпадение!!!
Для доказательства того, что перед нами процесс, максимально приближенный к Variance Gamma Process, провел небольшой эксперимент.
1. Взял данные по цене CLOSE для EURUSD за 2017 год.
2. Выставил скользящее окно = неделя.
3. Посчитал среднее значение размаха (Max-Min) за год
4. Посчитал среднее значение дисперсии за год, вычисленной по формуле для Variance Gamma Process.
Результаты:
Поразительное совпадение!!!
ну что здесь остается...