От теории к практике - страница 739
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Вот так у меня системка зарабатывает на СБ, кто что скажет?
Спасибо, только отрицательные сделки есть и их еще довольно много.
Ну тогда сделайте еще 2-3 теста. Сгенерить 5 минут.
Только почитайте как ГСЧ инициализировать, чтобы разные СБ были.
Я делаю обычно, через встроенную функцию генерации, ее нужно как-то изменить?
Может так должен расти график эквити?
Я делаю обычно, через встроенную функцию генерации, ее нужно как-то изменить?
Это вот это = СЛУЧМЕЖДУ(-1;1) ? Сорри, это без инициализации.
Может так должен расти график эквити?
Где-то так. Но если это на СБ - оч. странно все это.
Это вот это = СЛУЧМЕЖДУ(-1;1) ? Сорри, это без инициализации.
нет, СЛЧИС(), просто нули меняю на -1.
Спасибо, только отрицательные сделки есть и их еще довольно много.
от отрицательных сделок избавится полностью врядли возможно..
Может так должен расти график эквити?
так лучше))
Я делаю обычно, через встроенную функцию генерации, ее нужно как-то изменить?
Где-то так. Но если это на СБ - оч. странно все это.
В чем странность? Нет просадки?
Где-то так. Но если это на СБ - оч. странно все это.
Это кажется странным только потому, что противоречит устоявшимся стереотипам. А ведь стереотипы эти были внедрены в сознание масс с помощью манипуляций. Никаких доказательств (о невозможности) при этом нигде нет.