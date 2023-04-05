От теории к практике - страница 739

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Novaja:

Вот так у меня системка зарабатывает на СБ, кто что скажет?



неплохо для СБ! ;)
 
_o0O:

неплохо для СБ! ;)

Спасибо, только отрицательные сделки есть и их еще довольно много.

 
Yuriy Asaulenko:

Ну тогда сделайте еще 2-3 теста. Сгенерить 5 минут.

Только почитайте как ГСЧ инициализировать, чтобы разные СБ были.

Я делаю обычно, через встроенную функцию генерации, ее нужно как-то изменить?

 

Может так должен расти график эквити?


 
Novaja:

Я делаю обычно, через встроенную функцию генерации, ее нужно как-то изменить?

Это вот это = СЛУЧМЕЖДУ(-1;1) ? Сорри, это без инициализации.

 
Novaja:

Может так должен расти график эквити?

Где-то так. Но если это на СБ - оч. странно все это.

 
Yuriy Asaulenko:

Это вот это = СЛУЧМЕЖДУ(-1;1) ? Сорри, это без инициализации.

нет, СЛЧИС(), просто нули меняю на -1. 

 
Novaja:

Спасибо, только отрицательные сделки есть и их еще довольно много.

от отрицательных сделок избавится полностью врядли возможно..

Novaja:

Может так должен расти график эквити?

так лучше))

Novaja:

Я делаю обычно, через встроенную функцию генерации, ее нужно как-то изменить?

Попробуй сделать "Обновить" для таблицы, будет сгенерен новый ряд
 
Yuriy Asaulenko:

Где-то так. Но если это на СБ - оч. странно все это.

В чем странность? Нет просадки?

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Где-то так. Но если это на СБ - оч. странно все это.

Это кажется странным только потому, что противоречит устоявшимся стереотипам. А ведь стереотипы эти были внедрены в сознание масс с помощью манипуляций. Никаких доказательств (о невозможности) при этом нигде нет.

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