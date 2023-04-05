От теории к практике - страница 744
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Кому совсем делать нечего - выкладывайте данные CLOSE M1 за любой год по любым парам в формате .csv.
Предпочтительное наименование файла, к примеру: EURGBP 2017 CLOSE M1.csv
Буду проверять их на предмет соответствия Variance Gamma Process и результаты публиковать здесь.
Спасибо.
эт запросто
в личке
эт запросто
в личке
Пасиб. Но, мне нужны данные конкретно по CLOSE M1.
Могу и сам все делать, но времени почти нетути - работа, заботы... С Финама почему-то только за 2 месяца позволяет скачать - потом "склеивать" приходится. Долго и муторно...
Мож у кого уже готовые архивы есть?
Кому совсем делать нечего - выкладывайте данные CLOSE M1 за любой год по любым парам в формате .csv.
Предпочтительное наименование файла, к примеру: EURGBP 2017 CLOSE M1.csv
Буду проверять их на предмет соответствия Variance Gamma Process и результаты публиковать здесь.
Спасибо.
любые котировки, любого инструмента, на любом ТФ, за любой год и месяц, в любом количестве.))
И не грузите народ всякой фигней.))
https://www.finam.ru/profile/forex/eur-usd/export/?market=5&em=83&code=EURUSD&apply=0&df=15&mf=10&yf=2018&from=15.11.2018&dt=15&mt=10&yt=2018&to=15.11.2018&p=7&f=EURUSD_181115_181115&e=.txt&cn=EURUSD&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=1
Только на Дукасе нашел то, что искал: 5-значные котировки Bid и Ask.
Держите, мож кому пригодится
Пасиб. Но, мне нужны данные конкретно по CLOSE M1.
Могу и сам все делать, но времени почти нетути - работа, заботы... С Финама почему-то только за 2 месяца позволяет скачать - потом "склеивать" приходится. Долго и муторно...
Мож у кого уже готовые архивы есть?
В МТ не устраивает?
Экспорт в csv - штатный функционал терминала.
Теперь настал мой черед продемонстрировать как надо выигрывать у СБ.
Берем СБ Laplace motion и строим для него 2 графика:
1. Сам Laplace motion с каналом дисперсии и МАшкой
2. Сумму приращений в скользящем окне с каналом дисперсии
Видим, что на первом графике ну, никак не выиграть - в лучшем случае 0.
А на втором - имеем убедительный профит.
Вывод:
Во что бы то ни стало надо преобразовать исходный ВР к стационарному виду, а там уже - дело техники.
Могу и сам все делать, но времени почти нетути - работа, заботы... С Финама почему-то только за 2 месяца позволяет скачать - потом "склеивать" приходится. Долго и муторно...
Не поленился, проверил. Все с Финам прекрасно качается. 2 мес - брехня полная. Или руки не из того места растут.
Правда, для данного случая клеить ничего не надо, но - Склеивать долго? Нет слов.
Может в консерватории что-то подправить?
Короче, - Novaja была права - надо сделать так, чтобы распределение приращений имело классический вид - Лапласа, Гаусса, ...
А как это сделать? Хз. Финита ля комедиа.
Короче, - Novaja была права - надо сделать так, чтобы распределение приращений имело классический вид - Лапласа, Гаусса, ...
А как это сделать? Хз. Финита ля комедиа.
Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша.(с)
Имеем временной ряд, у него есть приращения, у приращений есть распределения - все это характеристики заданного ВР.
Читаем -" надо сделать так, чтобы распределение приращений имело классический вид - Лапласа, Гаусса, ... " , что эквивалентно следующему - надо сделать так, чтобы исходный ВР был другим.
У нас нет и не будет другого, у нас есть только этот.))
Можно конечно исходный ВР преобразованиями подогнать под свои хотелки, но, после этого, кроме хотелок в нем ничего не останется, и для чего-то еще он будет попросту непригоден.
Короче, - Novaja была права - надо сделать так, чтобы распределение приращений имело классический вид - Лапласа, Гаусса, ...
А как это сделать? Хз. Финита ля комедиа.
Гугл - приведение временного ряда к стационарному виду