От теории к практике - страница 740

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_o0O:

от отрицательных сделок избавится полностью врядли возможно..

так лучше))

Попробуй сделать "Обновить" для таблицы, будет сгенерен новый ряд

Там новый ряд сразу автоматически меняется, после любого стороннего действия

 
Novaja:

нет, СЛЧИС(), просто нули меняю на -1. 

Не пойдет. Для начала = СЛУЧМЕЖДУ(-1;1). Если >0 то 1. Если <0, то -1.

 
Novaja:

Там новый ряд сразу автоматически меняется, после любого стороннего действия

а, ну значит стоит уже в параметрах галочка. можешь тогда считать, что ГСЧ был инициализирован по новому при каждом обновлении таблицы.

 
Yuriy Asaulenko:

Не пойдет. Для начала = СЛУЧМЕЖДУ(-1;1). Если >0 то 1. Если <0, то -1.

Хорошо, а зачем мне ноль? Он мне не нужен, мне надо чтобы было (-1;1) 

 
Novaja:

Хорошо, а зачем мне ноль? Он мне не нужен, мне надо чтобы было (-1;1) 

Стер сообщение. Не посмотрел, что он дает только -1,0,+1. Можно использовать и в этом виде. Ноль как раз оч пригодится, по крайней мере, не помешает.))

 
В начале надо набор уникальных рядов СБ(для любителей СБ) сгенерировать, например 1`000, 10`000, 100`000, 1`000`000 рядов и посмотреть на самые хорошие/плохие результаты и проверить эти ряды. Оценить количество самых хороших/плохих результатов. Всегда будет ~5% стабильно прибыльных решений.
 
Unicornis:
В начале надо набор уникальных рядов СБ(для любителей СБ) сгенерировать, например 1`000, 10`000, 100`000, 1`000`000 рядов и посмотреть на самые хорошие/плохие результаты и проверить эти ряды. Оценить количество самых хороших/плохих результатов. Всегда будет ~5% стабильно прибыльных решений.

У нее пока монетка сомнительной честности.))

 
Novaja:

Хорошо, а зачем мне ноль? Он мне не нужен, мне надо чтобы было (-1;1) 

Вот так будет правильно.

в Е6 =СЛЧИС(), в F6 =ЕСЛИ(E6-0.5>0,1,ЕСЛИ(E6-0.5<0,-1,0)).

Теперь монетка честная.

 
Unicornis:
В начале надо набор уникальных рядов СБ(для любителей СБ) сгенерировать, например 1`000, 10`000, 100`000, 1`000`000 рядов и посмотреть на самые хорошие/плохие результаты и проверить эти ряды. Оценить количество самых хороших/плохих результатов. Всегда будет ~5% стабильно прибыльных решений.
Гггг-лавно насчупать точку разворота ;)
 
Yuriy Asaulenko:

У нее пока монетка сомнительной честности.))

Честная, честнее не бывает. Если генерить, так как я это делаю. Дайте свой ряд, я проверю.

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