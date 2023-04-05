От теории к практике - страница 740
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от отрицательных сделок избавится полностью врядли возможно..
так лучше))Попробуй сделать "Обновить" для таблицы, будет сгенерен новый ряд
Там новый ряд сразу автоматически меняется, после любого стороннего действия
нет, СЛЧИС(), просто нули меняю на -1.
Не пойдет. Для начала = СЛУЧМЕЖДУ(-1;1). Если >0 то 1. Если <0, то -1.
Там новый ряд сразу автоматически меняется, после любого стороннего действия
а, ну значит стоит уже в параметрах галочка. можешь тогда считать, что ГСЧ был инициализирован по новому при каждом обновлении таблицы.
Не пойдет. Для начала = СЛУЧМЕЖДУ(-1;1). Если >0 то 1. Если <0, то -1.
Хорошо, а зачем мне ноль? Он мне не нужен, мне надо чтобы было (-1;1)
Хорошо, а зачем мне ноль? Он мне не нужен, мне надо чтобы было (-1;1)
Стер сообщение. Не посмотрел, что он дает только -1,0,+1. Можно использовать и в этом виде. Ноль как раз оч пригодится, по крайней мере, не помешает.))
В начале надо набор уникальных рядов СБ(для любителей СБ) сгенерировать, например 1`000, 10`000, 100`000, 1`000`000 рядов и посмотреть на самые хорошие/плохие результаты и проверить эти ряды. Оценить количество самых хороших/плохих результатов. Всегда будет ~5% стабильно прибыльных решений.
У нее пока монетка сомнительной честности.))
Хорошо, а зачем мне ноль? Он мне не нужен, мне надо чтобы было (-1;1)
Вот так будет правильно.
в Е6 =СЛЧИС(), в F6 =ЕСЛИ(E6-0.5>0,1,ЕСЛИ(E6-0.5<0,-1,0)).
Теперь монетка честная.
В начале надо набор уникальных рядов СБ(для любителей СБ) сгенерировать, например 1`000, 10`000, 100`000, 1`000`000 рядов и посмотреть на самые хорошие/плохие результаты и проверить эти ряды. Оценить количество самых хороших/плохих результатов. Всегда будет ~5% стабильно прибыльных решений.
У нее пока монетка сомнительной честности.))
Честная, честнее не бывает. Если генерить, так как я это делаю. Дайте свой ряд, я проверю.