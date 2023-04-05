От теории к практике - страница 745

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Alexander_K2:

Видим, что на первом графике ну, никак не выиграть - в лучшем случае 0.

А на втором - имеем убедительный профит.

Вывод: Во что бы то ни стало надо преобразовать исходный ВР к стационарному виду, а там уже - дело техники.

А если построить синусоиду, на ней профит будет еще убедительней)

Каким образом вы собираетесь торговать на "втором" графике?))) еще не изобретен терминал, который позволял бы это)

 
Alexander_K2надо сделать так, чтобы распределение приращений имело классический вид - Лапласа, Гаусса, ...

У вас не просто набор значений, у вас временной ряд.

Чем отличается временной ряд? в нем важна последовательность, в которой идут значения.

Распределения - дело десятое. Последовательность может быть самой разной (трендовой, антитрендовой, и тд.). Распределения при этом остаются одинаковыми.

Вы никак это не исследуете и не учитываете, и даже попыток таких не сделали за два года и 700 страниц. Хотя об этом только ленивый не отписался.

Потому карманы и пусты.

 
secret:

А если построить синусоиду, на ней профит будет еще убедительней)

Каким образом вы собираетесь торговать на "втором" графике?))) еще не изобретен терминал, который позволял бы это)

Какой такой терминал, зачем ?

Случайное блуждание ДОЛЖНО уважаемым господам,

теперь уважаемые господа очевидно обратятся к специалистам по "взысканиям всякого за долю малую".

терморектальный анализ исторически эффективен :-)

 
secret:

У вас не просто набор значений, у вас временной ряд.

Чем отличается временной ряд? в нем важна последовательность, в которой идут значения.

Распределения - дело десятое. Последовательность может быть самой разной (трендовой, антитрендовой, и тд.). Распределения при этом остаются одинаковыми.

Вы никак это не исследуете и не учитываете, и даже попыток таких не сделали за два года и 700 страниц. Хотя об этом только ленивый не отписался.

Потому карманы и пусты.

Пусты, Бас - тут ты прав.

Но, озвучу еще раз свою позицию.

Мне за год (!!!) не удалось приблизиться к решению проблемы, будем предельно откровенны. Проведена гигантская работа и то, что я публикую - это мизерная часть исследований. Толку - ноль. Топтание на месте - и с каждым днем карманы становятся все более рваными.

Самое главное - мне не удалось найти надежных метод вычисления памяти /последействия процесса - ни корреляция, ни Херст, ни асимметрия с эксцессом - ничё не дает надежных гарантий антиперсистентности процесса.

Возможно, я - тупой. Но, судя по постам форумчан - тут все такие.

И чё делать?! Ответ - нужны отчаянные жесты, ортодоксальность мышления... Остался месяц до НГ...

Поэтому, зная о том, что на Laplace motion уж точно можно заработать - я на следующей неделе отчаянно попытаюсь свести ВР к такому процессу. А результат - посмотрим.

Кстати, еще раз объявляю - у меня больше нет желания быть фронтменом в этой ветке. Если кто-то желает - пусть вдохнет в нее жизнь или заведет новую тему типа "От практики к теории":)). 

 
Alexander_K2:

Пусты, Бас - тут ты прав.

Но, озвучу еще раз свою позицию.

Мне за год (!!!) не удалось приблизиться к решению проблемы, будем предельно откровенны. Проведена гигантская работа и то, что я публикую - это мизерная часть исследований. Толку - ноль. Топтание на месте - и с каждым днем карманы становятся все более рваными.

Самое главное - мне не удалось найти надежных метод вычисления памяти /последействия процесса - ни корреляция, ни Херст, ни асимметрия с эксцессом - ничё не дает надежных гарантий антиперсистентности процесса.

Возможно, я - тупой. Но, судя по постам форумчан - тут все такие.

И чё делать?! Ответ - нужны отчаянные жесты, ортодоксальность мышления... Остался месяц до НГ...

Поэтому, зная о том, что на Laplace motion уж точно можно заработать - я на следующей неделе отчаянно попытаюсь свести ВР к такому процессу. А результат - посмотрим.

Кстати, еще раз объявляю - у меня больше нет желания быть фронтменом в этой ветке. Если кто-то желает - пусть вдохнет в нее жизнь или заведет новую тему типа "От практики к теории":)). 

Просто своей головой надо думать, а не макулатуру юзать.

Результат этой работы - интеллектуальная собственность, и естественно никто им делиться не будет:


Поскольку у котира есть память, то и у баланса тоже ;)


Так что пилите дальше Шура, они золотые...
 
Alexander_K2:

Пусты, Бас - тут ты прав.

Но, озвучу еще раз свою позицию.

Мне за год (!!!) не удалось приблизиться к решению проблемы, будем предельно откровенны. Проведена гигантская работа и то, что я публикую - это мизерная часть исследований. Толку - ноль. Топтание на месте - и с каждым днем карманы становятся все более рваными.

Самое главное - мне не удалось найти надежных метод вычисления памяти /последействия процесса - ни корреляция, ни Херст, ни асимметрия с эксцессом - ничё не дает надежных гарантий антиперсистентности процесса.

Возможно, я - тупой. Но, судя по постам форумчан - тут все такие.

И чё делать?! Ответ - нужны отчаянные жесты, ортодоксальность мышления... Остался месяц до НГ...

Поэтому, зная о том, что на Laplace motion уж точно можно заработать - я на следующей неделе отчаянно попытаюсь свести ВР к такому процессу. А результат - посмотрим.

Кстати, еще раз объявляю - у меня больше нет желания быть фронтменом в этой ветке. Если кто-то желает - пусть вдохнет в нее жизнь или заведет новую тему типа "От практики к теории":)). 

Эта ветка осталась для меня полезной, тем что ваш труд показал бессмысленность поиска "рыбы" в этом направлении. Вы еще только копаете пруд. Рыба еще далеко, а новый год близко.

Будет скучно на форуме если вы покинете эту ветку.

 
Renat Akhtyamov:


Чё-то, глядя на твои графики, Рена - думается мне, что тиковое распределение у тебя - "ушастое", двумодальное.

Если не трудно - продемонстрируй его.

 
Alexander_K2:

Чё-то, глядя на твои графики, Рена - думается мне, что тиковое распределение у тебя - "ушастое", двумодальное.

Если не трудно - продемонстрируй его.

то что спрашиваешь, как бы не в ту степь.

здесь проще - память, вдумайся.

предыдущее движение развивает будущее.

 

честно говоря даже не знал куда (в какую тему) эту бродячую мысль пристроить, решил что лучше сюда:

- в долгосроке (в пределе) все котировки "выживших" валют должны стремиться к консенсусу 1:1. То есть существует слабый, но постоянный фактор влияющий на все вычисления, систематическая ошибка.

надо корректировать раскладки

 
Maxim Kuznetsov:

честно говоря даже не знал куда (в какую тему) эту бродячую мысль пристроить, решил что лучше сюда:

- в долгосроке (в пределе) все котировки "выживших" валют должны стремиться к консенсусу 1:1. То есть существует слабый, но постоянный фактор влияющий на все вычисления, систематическая ошибка.

надо корректировать раскладки

Валюты - это товар, точно такой же как и бананы.

Равновесная цена банана равна 1 у.е.?

В Вашем случае 1к1 означает, что спрос равен предложению, но не обязан быть по цене 1.0.
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