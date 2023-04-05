От теории к практике - страница 736
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Ну, вы же сами понимаете, что когда речь идет о Граале, который деньги печатает - публикация физ-мат описания не проблема.
А вот когда об 1-2% отличие от случайности, то никакого описания не дождаться. Это уже ноу хау. Такая корова нужна самому.))
Юрий, я вполне допускаю мысль, что на форуме есть люди, которые рубят бабло со страшной силой и не хотят ничё рассказывать. Ну, и ладно.
Но, есть подавляющее большинство, которое имеет какой-то процент прибыли, но... - мало, хочет раскрутиться за счет сигнала и т.д.
Ну, так пусть выйдет на эту площадку - продемонстрирует результат и интеллект.
Уверен - подписчики не заставят себя долго ждать.
Так выходи на авансцену, дружище!
Продемонстрируй стэйт, хотя бы с демо.
И самое главное - дай хотя бы минимальное физико-математическое описание своей ТС. Это будет деловой разговор.
В этой ветке собралось немало талантливых людей , так может перейдем к практике наконец?) И используем шанс использования коллективного разума?)Как считаете?
Потому что Я не думаю, даже уверен на 99%, что вы еще за следующие 100 страниц точно не найдете чего-то, что кардинально будет лучше, чем этот алгоритм.
Могу сделать его мультитаймфреймным, чтобы он показывал все последние уровни последнего канала на всех ТФ.
Но Я уже это делал,..толку для робота было мало. Поэтому я просто выкинул эту мысль на помойку и более к ней не возвращался.
Юрий, я вполне допускаю мысль, что на форуме есть люди, которые рубят бабло со страшной силой и не хотят ничё рассказывать. Ну, и ладно.
Но, есть подавляющее большинство, которое имеет какой-то процент прибыли, но... - мало, хочет раскрутиться за счет сигнала и т.д.
Ну, так пусть выйдет на эту площадку - продемонстрирует результат и интеллект.
Уверен - подписчики не заставят себя долго ждать.
Вы не понимаете реалий. Какой-либо сигнал - это толпа народа по вашей цене покупки-продажи, и вы вынуждены будете толкаться с ними за сделку. В итоге, любое раскрытие - конец системе.
Возьмите любой реальный рынок - как только растет спрос по заданной цене, цена немедленно вырастет. В итоге - большинство купит уже по большей цене.
«Нет сомнений, что некоторые системы и методы, все же работают, какой-то период времени. Но как только их энтузиасты готовы доверить существенные средства системе, которая в прошлом работала лучше других, она перестает работать. Обычно такую систему сначала предлагают очень богатым инвесторам за десятки тысяч долларов. Затем тем, кто достаточно богат, чтобы тратить свое время и деньги на семинары, где автор или его последователи разъясняют метод. На заключительной стадии жизненного цикла система рекламируется в журналах ценой 2$.Смотрите, как поступают сторонники системы и поступайте наоборот».
В.Нидерхоффер, Л.Кеннер Практика биржевых спекуляций.Сигнал, за 30$? Вы шутите?
Так выходи на авансцену, дружище!
Продемонстрируй стэйт, хотя бы с демо.
И самое главное - дай хотя бы минимальное физико-математическое описание своей ТС. Это будет деловой разговор.
А почему ты требуешь, да ещё в такой категоричной форме, физ-мат описание ТС? Это может быть закрытая информация, не подлежащая разглашению. Толковую ТС тебе никто не раскроет, сколько бы ты ни требовал.
Вполне достаточным является предоставление стейта. Да ещё к тому же и открытая история сигнала. Анализируй. Выбирай.
А почему ты требуешь, да ещё в такой категоричной форме, физ-мат описание ТС? Это может быть закрытая информация, не подлежащая разглашению. Толковую ТС тебе никто не раскроет, сколько бы ты ни требовал.
Вполне достаточным является предоставление стейта. Да ещё к тому же и открытая история сигнала. Анализируй. Выбирай.
Хм...
По мне - так стэйта недостаточно. Необходимо видеть, что человек понимает, что делает. Иначе - неизбежный слив.
Это как взаимоотношения Заказчика и Подрядчика. Подрядчику мало продемонстрировать его предыдущие проекты - необходимо открытое общение в котором абсолютно понятно - справится он с предстоящим проектом или нет. Знаю о чем говорю - вчера только чечетку самолично перед Заказчиком бил.
Ну, вы же сами понимаете, что когда речь идет о Граале, который деньги печатает - публикация физ-мат описания не проблема.
А вот когда об 1-2% отличие от случайности, то никакого описания не дождаться. Это уже ноу хау. Все в эти 1-2% никак не поместятся. Такая корова нужна самому.))
Вполне достаточным является предоставление стейта. Да ещё к тому же и открытая история сигнала. Анализируй. Выбирай.
Недавно была тема, не помню чья. Предлагалось брать массив сделок успешной ТС или сигнала из тестера или реала, и по ним обучать ТС. Кстати, идея вполне здравая.
да не, они от края идут против тренда...
короче говоря, я понял в чем беда:
край должен быть один ;)
Недавно была тема, не помню чья. Предлагалось брать массив сделок успешной ТС или сигнала из тестера или реала, и по ним обучать ТС. Кстати, идея вполне здравая.
Т.е. по-твоему, если есть профитная ТС - надо все закрыть, запечатать и сидеть тихо как мышь, даже сигнал не выставляя.
А смысл форума тады в чем?!! Вот ей-Богу, не понимаю.