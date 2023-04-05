От теории к практике - страница 522
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можно график показывать в виде перепадов по одному пункту. график прошел вверх на 1 пункт - рисуем вверх однопунктовый отрезок, график прошел вниз на 1 пункт - рисуем вниз однопунктовый отрезок.
А как-же прогнозирование? ))
прогнозирование - путь к краху, но можно оценить вероятность будущей неустойчивости (с) Мандельброт
в текущем измерении - никак не решить, в том то и прикол. Ваша регрессия ничего не знает о возможности наступления такого события
прогнозирование - путь к краху, но можно оценить вероятность будущей неустойчивости (с) Мандельброт
теперь я понял почему ветка МО загнулась)))
вы хотите сказать, что "все х@рня и в жизни нет смысла" ? )))
как там говорится... "почти наверное" :)временные зависимости торгуются неплохо, но они временные со всеми вытекающими рисками
теперь я понял почему ветка МО загнулась)))
не, там просто все методы МО обсосали, а дальше trade off между качеством модели и рисками
прогнозирование - путь к краху, но можно оценить вероятность будущей неустойчивости (с) Мандельброт
СанСанычу это скажи.)) Пропал куда-то.
СанСанычу это скажи.)) Пропал куда-то.
ушел настраивать мартингейла на нереальных тиках, вестимо
прогнозирование - путь к краху, но можно оценить вероятность будущей неустойчивости (с) Мандельброт
прогнозирование обречено, т.к. рынки "живые" и нельзя угадать кто что ждет и кто что хочет получить
сам SSA чем интересен, можно с помощью него попробовать оценить изменилось ли состояние рынка по отношению к предидущему
https://ch.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/58967-singular-spectrum-analysis-beginners-guide
ну и вейвлеты такие же картинки показывают, но суть не прогнозировать - все равно "угадайка" получится, а пытаться найти отличия состояний рынка с помощью нескольких мат.моделей, я SSA изучаю, кто может быть с помощью регрессии - хотя там запаздывание должно присутствовать, вернее инертность
Фигура, которую показал Maxim Dmitrievsky.
Ясное дело, ПР тут не справится, смотрим на расположение последней точки.
Фигура Зиз-заг.
Смотрим на расположение последней точки регрессии. Ведь нас интересует именно она (ее будет показывать индикатор).
Она расположена заметно ниже, чем в этот момент расположен центр торгового канала.
Фигура "Половина окружности".
(я что-то похожее уже показывал раньше, но там был "кусок синусоиды", а тут верхняя половина окружности)
крайняя точка полинома находится выше, чем в этот момент находится центр ценового канала.
Приходим к выводу, что "фигура" Полином не совсем подходит для наших целей.
Придумайте "фигуру", на которую можно было бы делать регрессию, и где не было бы всех этих, вышеописанных, недостатков.
(правильно не фигуру, а функцию).