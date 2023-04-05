От теории к практике - страница 516
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Шум здесь при чем?
Да, поторопилась, шум имеет отношение к фильтрации, если график цены приравнять к синхрофазатрону, то наверное, нужна была бы фильтрация, чтобы получить чистый сигнал, но у нас везде цена и изменение на пипс говорит о том, что была совершена сделка, т.е. понятие шума и фильтрации наверное не совсем уместно. Вы все это лучше знаете.
Ладно, хорошо, шума нет. Т.е., вы искренне полагаете, что каждая сделка на рынке имеет смысл и влияние на движение цены?
Так чем вас не устраивает перерисовка?
Что касается перерисовки, думаю тут хорошо сказано.
Это частный случай, и из него абсолютно ничего не следует.
Что касается перерисовывающихся индикаторов, то это только визуально они перерисовываются. На самом деле никакой перерисовки нет.
На каждом шаге мы имеем матрицу полностью описывающую состояние системы в текущий момент времени. Визуализируйте эту матрицу, и не увидите никакой перерисовки.) Как бы вы не бродили по истории состояние в любой текущий момент останется тем-же самым.
Ладно, хорошо, шума нет. Т.е., вы искренне полагаете, что каждая сделка на рынке имеет смысл и влияние на движение цены?
Вы никогда не узнаете ответ на этот вопрос, как пример айсберг ордера, цену они будут раскачивать, а обьемы сделок будут незначительные, а для других участников торгов будет иллюзия, что это большой обьем вошел в рынок - а по факту это реально шум
Ладно, хорошо, шума нет. Т.е., вы искренне полагаете, что каждая сделка на рынке имеет смысл и влияние на движение цены?
Это частный случай, и из него абсолютно ничего не следует.
Что касается перерисовывающихся индикаторов, то это только визуально они перерисовываются. На самом деле никакой перерисовки нет.
На каждом шаге мы имеем матрицу полностью описывающую состояние системы в текущий момент времени. Визуализируйте эту матрицу, и не увидите никакой перерисовки.) Как бы вы не бродили по истории состояние в любой текущий момент останется тем-же самым.
Никакого значения. Имеют значение только групповые характеристики на промежутке времени, достаточном для их измерения.
То, что вы пропагандируете, напоминает попытки измерить параметры движения автомобиля по вибрации его кузова. Можно, конечно, но смысл?