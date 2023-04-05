От теории к практике - страница 521

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Чем плоха машка?

Она показывает среднее значение графика. Какое будет среднее значение графика, который рос от от отметки 0 до отметки 10?
5.
То есть значение машки сейчас будет на отметке 5. Хоть график уже находится на отметке 10.


Ту поможет линейная регрессия.
Линия линейной регрессии пройдет по центру ценового канала, и последняя точка этой линии окажется на отметке 10.



Но каналы не всегда бывают прямыми. Бывают каналы, которые идут по дуге. Тут ЛР плохо отработает.


Тут подойдет полиномиальная регрессия.
График ПР пройдет прямо по центру канала и ее последняя точка тоже окажется в центре канала.


А вот как ПР пройдет по такой дуге (если точно  - это кусок синусоиды)


нужно рассматривать и недостатки...

[Удален]  
Smokchi Struck:

Чем плоха машка?

Она показывает среднее значение графика. Какое будет среднее значение графика, который рос от от отметки 0 до отметки 10?
5.
То есть значение машки сейчас будет на отметке 5. Хоть график уже находится на отметке 10.


Ту поможет линейная регрессия.
Линия линейной регрессии пройдет по центру ценового канала, и последняя точка этой линии окажется на отметке 10.



Но каналы не всегда бывают прямыми. Бывают каналы, которые идут по дуге. Тут ЛР плохо отработает.


Тут подойдет полиномиальная регрессия.
График ПР пройдет прямо по центру канала и ее последняя точка тоже окажется в центре канала.


Вот, еще одна дуга. (то есть кусок синусоиды).


нужно рассматривать и недостатки...

 
Maxim Dmitrievsky:

но основа та же - восстановление зависимостей через введение отображений в новые измерения при помощи ядерных преобразований и еще там понамучено сверху

Кстати, у Victor есть статья про ядерные  оценки плотности вероятности, здесь
https://www.mql5.com/ru/articles/396
 
Maxim Dmitrievsky:
недостаток?)))

еще лучше так:


придумай как решить.
 

Maxim Dmitrievsky:


А как-же прогнозирование? ))

[Удален]  
Smokchi Struck:
недостаток?)))

придумай как решить.

в текущем измерении - никак не решить, в том то и прикол. Ваша регрессия ничего не знает о возможности наступления такого события

[Удален]  
Novaja:
Кстати, у Victor есть статья про ядерные плотности вероятности, здесь

А так это по моему не то, речь о kernel tricks - отображении векторов признаков в другие пространства

по крайней мере по моему не то.. не читал

 
Maxim Dmitrievsky:

в текущем измерении - никак не решить, в том то и прикол. Ваша регрессия ничего не знает о возможности наступления такого события

ну на то мы и здесь, чтобы решать задачи))
[Удален]  
Smokchi Struck:
недостаток?)))

еще лучше так:


придумай как решить.

обычно вот так


 
Maxim Dmitrievsky:

в текущем измерении - никак не решить, в том то и прикол. Ваша регрессия ничего не знает о возможности наступления такого события

можно график показывать в виде перепадов по одному пункту. график прошел вверх на 1 пункт - рисуем вверх однопунктовый отрезок, график прошел вниз на 1 пункт - рисуем вниз однопунктовый отрезок. тогда вот здесь будет очень много точек.

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