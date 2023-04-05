От теории к практике - страница 521
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Чем плоха машка?
Она показывает среднее значение графика. Какое будет среднее значение графика, который рос от от отметки 0 до отметки 10?
5.
То есть значение машки сейчас будет на отметке 5. Хоть график уже находится на отметке 10.
Ту поможет линейная регрессия.
Линия линейной регрессии пройдет по центру ценового канала, и последняя точка этой линии окажется на отметке 10.
Но каналы не всегда бывают прямыми. Бывают каналы, которые идут по дуге. Тут ЛР плохо отработает.
Тут подойдет полиномиальная регрессия.
График ПР пройдет прямо по центру канала и ее последняя точка тоже окажется в центре канала.
А вот как ПР пройдет по такой дуге (если точно - это кусок синусоиды)
нужно рассматривать и недостатки...
Чем плоха машка?
Она показывает среднее значение графика. Какое будет среднее значение графика, который рос от от отметки 0 до отметки 10?
5.
То есть значение машки сейчас будет на отметке 5. Хоть график уже находится на отметке 10.
Ту поможет линейная регрессия.
Линия линейной регрессии пройдет по центру ценового канала, и последняя точка этой линии окажется на отметке 10.
Но каналы не всегда бывают прямыми. Бывают каналы, которые идут по дуге. Тут ЛР плохо отработает.
Тут подойдет полиномиальная регрессия.
График ПР пройдет прямо по центру канала и ее последняя точка тоже окажется в центре канала.
Вот, еще одна дуга. (то есть кусок синусоиды).
нужно рассматривать и недостатки...
но основа та же - восстановление зависимостей через введение отображений в новые измерения при помощи ядерных преобразований и еще там понамучено сверху
еще лучше так:
придумай как решить.
Maxim Dmitrievsky:
А как-же прогнозирование? ))
недостаток?)))
придумай как решить.
в текущем измерении - никак не решить, в том то и прикол. Ваша регрессия ничего не знает о возможности наступления такого события
Кстати, у Victor есть статья про ядерные плотности вероятности, здесь
А так это по моему не то, речь о kernel tricks - отображении векторов признаков в другие пространства
по крайней мере по моему не то.. не читал
в текущем измерении - никак не решить, в том то и прикол. Ваша регрессия ничего не знает о возможности наступления такого события
недостаток?)))
еще лучше так:
придумай как решить.
обычно вот так
в текущем измерении - никак не решить, в том то и прикол. Ваша регрессия ничего не знает о возможности наступления такого события