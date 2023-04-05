От теории к практике - страница 529
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Это не мое предложение.)
Пардон, это предложил secret.
Но тем не менее вопрос остается открытым.
Как определить "только флет".
Пардон, это предложил secret.
Но тем не менее вопрос остается открытым.
Как определить "только флет".
Либо на истории, либо никак.)
Либо на истории, либо никак.)
Согласен! Поэтому предложение использовать что-то только во флете или только в тренде - это только для истории.
А начиная с текущего момента в будущем нет тренда и флета, а есть неопределенность и статистический разброс.
Согласен! Поэтому предложение использовать что-то только во флете или только в тренде - это только для истории.
А начиная с текущего момента в будущем нет тренда и флета, а есть неопределенность и статистический разброс.
Неск лет назад провел исследование - в какой точке тренда нужно входить в сделку. Скажем, начался тренд. Сколько должна пройти цена, чтобы с большой вероятностью выигрыша войти в сделку? Оказалось, что все точки одинаковы. Ни у какой точки нет статистических преимуществ.
Неск лет назад провел исследование - в какой точке тренда нужно входить в сделку. Скажем, начался тренд. Сколько должна пройти цена, чтобы с большой вероятностью выигрыша войти в сделку? Оказалось, что все точки одинаковы. Ни у какой точки нет преимуществ.
В-о-о-о-о-т!
Длина тренда не статистическая величина!
Для неё нет вероятностного распределения.
Пардон, это предложил secret.
Но тем не менее вопрос остается открытым.
Как определить "только флет".
Есть много способов определения флета.
Что бы конкретно подойти к этому вопросу, можно изучить основные принципы распознавания и создать свой обобщенный вариант. На это надо потратить много время, но это будет самый лучший вариант.
Машка это непараметрический индикатор, он не строит никаких предположений о "функции" движения цены, а просто работает (как может) с тем что есть. Траектория поменялась - машка пошла за ней.
она просто строит среднюю линию и показывает последнюю ее точку.
Машка это непараметрический индикатор, он не строит никаких предположений о "функции" движения цены, а просто работает (как может) с тем что есть. Траектория поменялась - машка пошла за ней.
он строит предположение о функции движения цены. для него эта функция - горизонтальная линия.
Да, машка плохо отрабатывает тренды, в ее модели цены понятия тренда нет.
ну я же говорю, ее модель - горизонтальная прямая.
Нужно просто фильтровать рынок - брать только флетовые участки
вы не знаете в какой момент флет сменится трендом.
она просто строит среднюю линию и показывает последнюю ее точку.
Но строит ее отвратительно.) Однако, для многих приложений и этого более чем достаточно.
Тем не менее, ЕМА остается лучшим среди прочих "стандартных" МАшек абсолютно по всем параметрам. Единственно, у нее с периодом сглаживанием нелады - он реально ничему не соответствует. Из за этого сравнивать ЕМА с другими МА при одинаковых Т абсолютно некорректно и бессмысленно.
Неск лет назад провел исследование - в какой точке тренда нужно входить в сделку. Скажем, начался тренд. Сколько должна пройти цена, чтобы с большой вероятностью выигрыша войти в сделку? Оказалось, что все точки одинаковы. Ни у какой точки нет статистических преимуществ.
и еще такое . система противоположная к системе "развороты тренда", пара коинтегрированная.