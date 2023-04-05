От теории к практике - страница 529

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Yuriy Asaulenko:

Это не мое предложение.)

Пардон, это предложил secret.

Но тем не менее вопрос остается открытым.

Как определить "только флет".

 
Cat Libre Black:

Пардон, это предложил secret.

Но тем не менее вопрос остается открытым.

Как определить "только флет".

Либо на истории, либо никак.)

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Yuriy Asaulenko:

Либо на истории, либо никак.)

Согласен! Поэтому предложение использовать что-то только во флете или только в тренде - это только для истории.

А начиная с текущего момента в будущем нет тренда и флета, а есть неопределенность и статистический разброс.

 
Cat Libre Black:

Согласен! Поэтому предложение использовать что-то только во флете или только в тренде - это только для истории.

А начиная с текущего момента в будущем нет тренда и флета, а есть неопределенность и статистический разброс.

Неск лет назад провел исследование - в какой точке тренда нужно входить в сделку. Скажем, начался тренд. Сколько должна пройти цена, чтобы с большой вероятностью выигрыша войти в сделку? Оказалось, что все точки одинаковы. Ни у какой точки нет статистических преимуществ.

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Yuriy Asaulenko:

Неск лет назад провел исследование - в какой точке тренда нужно входить в сделку. Скажем, начался тренд. Сколько должна пройти цена, чтобы с большой вероятностью выигрыша войти в сделку? Оказалось, что все точки одинаковы. Ни у какой точки нет преимуществ.

В-о-о-о-о-т!

Длина тренда не статистическая величина!

Для неё нет вероятностного распределения.

 
Cat Libre Black:

Пардон, это предложил secret.

Но тем не менее вопрос остается открытым.

Как определить "только флет".

Есть много способов определения флета.

Что бы конкретно подойти к этому вопросу, можно изучить основные принципы распознавания и создать свой обобщенный вариант. На это надо потратить много время, но это будет самый лучший вариант.

 
secret:
Машка это непараметрический индикатор, он не строит никаких предположений о "функции" движения цены, а просто работает (как может) с тем что есть. Траектория поменялась - машка пошла за ней.

она просто строит среднюю линию и показывает последнюю ее точку.


secret:
Машка это непараметрический индикатор, он не строит никаких предположений о "функции" движения цены, а просто работает (как может) с тем что есть. Траектория поменялась - машка пошла за ней.

он строит предположение о функции движения цены. для него эта функция - горизонтальная линия.

secret:
Да, машка плохо отрабатывает тренды, в ее модели цены понятия тренда нет.

ну я же говорю, ее модель - горизонтальная прямая.

secret:
Нужно просто фильтровать рынок - брать только флетовые участки

вы не знаете в какой момент флет сменится трендом.

 
Александр,  надеюсь читаете, нашла для Вас чтиво,

http://economy-ru.info/info/115012/, 
В середине, почему то не вставляется, говорится, что гипергеометрическое распределение, при определённых условиях совпадает с биномиальным, 
 
Smokchi Struck:

она просто строит среднюю линию и показывает последнюю ее точку.

Но строит ее отвратительно.) Однако, для многих приложений и этого более чем достаточно.

Тем не менее, ЕМА остается лучшим среди прочих "стандартных" МАшек абсолютно по всем параметрам. Единственно, у нее с периодом сглаживанием нелады - он реально ничему не соответствует. Из за этого сравнивать ЕМА с другими МА при одинаковых Т абсолютно некорректно и бессмысленно.

 
Yuriy Asaulenko:

Неск лет назад провел исследование - в какой точке тренда нужно входить в сделку. Скажем, начался тренд. Сколько должна пройти цена, чтобы с большой вероятностью выигрыша войти в сделку? Оказалось, что все точки одинаковы. Ни у какой точки нет статистических преимуществ.

тоже проводил такое исследование. прибыль будет только если входить на самых точках разворота тренда (на пиках). а если тренд развернулся и уже немного прошел - то прибыли на таких входах не получить.


и еще такое . система противоположная к системе "развороты тренда", пара коинтегрированная.

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