От теории к практике - страница 460

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Мое недовольство и возмущение АКФ вот с чем связано.

Только что закрылась сделка почти на 50 пунктов:

Ну, хорошо, отлично.

Но, посмотрите на точку входа. В этот момент АКФ была <0, и был выход за уровень доверительной вероятности = 99.95% для нормального распределения!

Так какая сила потащила цену еще вниз??? Не понимаю...

Получается, что вот есть еще что-то... Тайна!

Да, я доволен отличной сделкой - но, где гарантии, что цена в следующий раз вообще не ускачет в глубочайший минус?

Увы, АКФ этих гарантий не дает...

 
Alexander_K2:

Мое недовольство и возмущение АКФ вот с чем связано.

Только что закрылась сделка почти на 50 пунктов:

Ну, хорошо, отлично.

Но, посмотрите на точку входа. В этот момент АКФ была <0, и был выход за уровень доверительной вероятности = 99.95% для нормального распределения!

Так какая сила потащила цену еще вниз??? Не понимаю...

Получается, что вот есть еще что-то... Тайна!

Да, я доволен отличной сделкой - но, где гарантии, что цена в следующий раз вообще не ускачет в глубочайший минус?

Увы, АКФ этих гарантий не дает...

Вы абсолютно не понимаете что есть КФ-АКФ, ее свойств, и зачем она нужна.

Не, я больше на это смотреть не могу. Пойду стопаря накачу. (с)

 
Alexander_K2:

Так какая сила потащила цену еще вниз??? Не понимаю...

Получается, что вот есть еще что-то... Тайна!

Да, я доволен отличной сделкой - но, где гарантии, что цена в следующий раз вообще не ускачет в глубочайший минус?

Увы, АКФ этих гарантий не дает...


Прошу.  Изучи возможность искать распределение не во временном окне , а в пунктах.   Если это возможно.    Это даст возможность вычислять скорость процесса.   

 

Alexander_K2:

где гарантии, что цена в следующий раз вообще не ускачет в глубочайший минус?

Увы, АКФ этих гарантий не дает...

Так не торгуйте против тренда и тогда не ускачет...

 
Andrei:

Так не торгуйте против тренда и тогда не ускачет...

А как это определить???

Я использую исключительно встроенные функции в VisSim, и доверяю этой системе. Если АКФ она определяет неверно - я об этом и говорю.

Остается надежда на энтропию (негэнтропию)... Будем пробовать...

 
Alexander_K2:

А как это определить???

Так была же статья, все подробно разъяснено...

 
Andrei:

Так была же статья, все подробно разъяснено...

Не томи, Andrei. Скинь ссылку на статью.

Обещаю, по первому твоему запросу, скинуть модель Грааля. Оригинал, извини, не могу - уж слишком тяжело он мне дается...

 
Alexander_K2:

Не томи, Andrei. Скинь ссылку на статью.

Уже же выкладывал.

Файлы:
emetrix_time_series.zip  462 kb
 
Andrei:

Уже же выкладывал.

Спасибо.

 
Alexander_K2:

А как это определить???

Я использую исключительно встроенные функции в VisSim, и доверяю этой системе. Если АКФ она определяет неверно - я об этом и говорю.

Остается надежда на энтропию (негэнтропию)... Будем пробовать...

Если бы вы не мудрствуя лукаво вошли по пробою High[1] часовой свечи, то вход был бы по лучшей цене и просадка была бы меньше. Но судя по всему для вас важно не заработать на форексе, используя простые способы, а заработать используя сложный математический аппарат, чтобы потом похвастаться - вот я какой умница.))) Что стоят ваши сложные математические методы, если дают вход худший, чем простейший свечной анализ?


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