От теории к практике - страница 460
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Мое недовольство и возмущение АКФ вот с чем связано.
Только что закрылась сделка почти на 50 пунктов:
Ну, хорошо, отлично.
Но, посмотрите на точку входа. В этот момент АКФ была <0, и был выход за уровень доверительной вероятности = 99.95% для нормального распределения!
Так какая сила потащила цену еще вниз??? Не понимаю...
Получается, что вот есть еще что-то... Тайна!
Да, я доволен отличной сделкой - но, где гарантии, что цена в следующий раз вообще не ускачет в глубочайший минус?
Увы, АКФ этих гарантий не дает...
Мое недовольство и возмущение АКФ вот с чем связано.
Только что закрылась сделка почти на 50 пунктов:
Ну, хорошо, отлично.
Но, посмотрите на точку входа. В этот момент АКФ была <0, и был выход за уровень доверительной вероятности = 99.95% для нормального распределения!
Так какая сила потащила цену еще вниз??? Не понимаю...
Получается, что вот есть еще что-то... Тайна!
Да, я доволен отличной сделкой - но, где гарантии, что цена в следующий раз вообще не ускачет в глубочайший минус?
Увы, АКФ этих гарантий не дает...
Вы абсолютно не понимаете что есть КФ-АКФ, ее свойств, и зачем она нужна.
Не, я больше на это смотреть не могу. Пойду стопаря накачу. (с)
Так какая сила потащила цену еще вниз??? Не понимаю...
Получается, что вот есть еще что-то... Тайна!
Да, я доволен отличной сделкой - но, где гарантии, что цена в следующий раз вообще не ускачет в глубочайший минус?
Увы, АКФ этих гарантий не дает...
Прошу. Изучи возможность искать распределение не во временном окне , а в пунктах. Если это возможно. Это даст возможность вычислять скорость процесса.
Alexander_K2:
где гарантии, что цена в следующий раз вообще не ускачет в глубочайший минус?
Увы, АКФ этих гарантий не дает...
Так не торгуйте против тренда и тогда не ускачет...
Так не торгуйте против тренда и тогда не ускачет...
А как это определить???
Я использую исключительно встроенные функции в VisSim, и доверяю этой системе. Если АКФ она определяет неверно - я об этом и говорю.
Остается надежда на энтропию (негэнтропию)... Будем пробовать...
А как это определить???
Так была же статья, все подробно разъяснено...
Так была же статья, все подробно разъяснено...
Не томи, Andrei. Скинь ссылку на статью.
Обещаю, по первому твоему запросу, скинуть модель Грааля. Оригинал, извини, не могу - уж слишком тяжело он мне дается...
Не томи, Andrei. Скинь ссылку на статью.
Уже же выкладывал.
Уже же выкладывал.
Спасибо.
А как это определить???
Я использую исключительно встроенные функции в VisSim, и доверяю этой системе. Если АКФ она определяет неверно - я об этом и говорю.
Остается надежда на энтропию (негэнтропию)... Будем пробовать...
Если бы вы не мудрствуя лукаво вошли по пробою High[1] часовой свечи, то вход был бы по лучшей цене и просадка была бы меньше. Но судя по всему для вас важно не заработать на форексе, используя простые способы, а заработать используя сложный математический аппарат, чтобы потом похвастаться - вот я какой умница.))) Что стоят ваши сложные математические методы, если дают вход худший, чем простейший свечной анализ?