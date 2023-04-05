От теории к практике - страница 408
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у кого-то есть секундные котировки, за неделю хотя-бы?
Т.е. данные по котировкам через каждую 1 сек.? Вне зависимости - новый тик это или нет?
Держи за прошлую неделю, начиная со вторника.
Пытаться заработать на винеровском процессе может только тот, кто плохо учил математику в школе.
Поскольку в таком процессе очередное приращение ни от чего не зависит, то и прогноз его сделать невозможно.
Берегите карманы, господа. От неучей.
броуновские частицы не есть деньги
ну сколько можно повторять?
чтоб бабули появились, их заработать нужно сначала, а потом уже посчитать
CopyTicks: запрашивайте реальные тик хоть за день, хоть за месяц.
так я же за секундные, а не про тиковые)
и мне нужно "все готовенькое")
броуновские частицы не есть деньги
ну сколько можно повторять?
Так это вы Александру скажите, я здесь при чем)
Так это вы Александру скажите, я здесь при чем)
Поскольку в таком процессе очередное приращение ни от чего не зависит, то и прогноз его сделать невозможно.
Не совсем так. Если мы находимся в экстремуме то вероятность возврата выше чем в середине амплитуды. Но только если это не тренд. ))
Не совсем так. Если мы находимся в экстремуме то вероятность возврата выше чем в середине амплитуды.
одно НО!
экстремум может оказаться не верно определенным?
и второе: не спорю - уже выше, по любому
Пытаться заработать на винеровском процессе может только тот, кто плохо учил математику в школе.
)
Т.е. данные по котировкам через каждую 1 сек.? Вне зависимости - новый тик это или нет?
Держи за прошлую неделю, начиная со вторника.
1. Рассмотрим простейший поток при р=0.6 (среднее значение экспоненциальных промежутков времени = 2.5 сек.) в сравнении с реальным потоком.
Здесь:
синий цвет - реальные интервалы времени (среднее значение =2.47 сек.)
красный цвет - простейший поток (среднее значение = 2.5 сек.)
Эээээээ.... А ведь я щас использую именно такую модель считывания.... Гхм... Как-то нехорошо. То-то я смотрю у меня сделок все нет и нет.