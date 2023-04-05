От теории к практике - страница 408

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igrok333:

у кого-то есть секундные котировки, за неделю хотя-бы?

Т.е. данные по котировкам через каждую 1 сек.? Вне зависимости - новый тик это или нет?

Держи за прошлую неделю, начиная со вторника.

Файлы:
EURUSD.zip  408 kb
 
bas:

Пытаться заработать на винеровском процессе может только тот, кто плохо учил математику в школе.

Поскольку в таком процессе очередное приращение ни от чего не зависит, то и прогноз его сделать невозможно.

Берегите карманы, господа. От неучей.

броуновские частицы не есть деньги

ну сколько можно повторять?

чтоб бабули появились, их заработать нужно сначала, а потом уже посчитать

 


Vladimir Karputov:

CopyTicks: запрашивайте реальные тик хоть за день, хоть за месяц.

так я же за секундные, а не про тиковые)
и мне нужно "все готовенькое")

 
Renat Akhtyamov:

броуновские частицы не есть деньги

ну сколько можно повторять?

Так это вы Александру скажите, я здесь при чем)

 
bas:

Так это вы Александру скажите, я здесь при чем)

ему было и Вас поддержал
 
bas:

Поскольку в таком процессе очередное приращение ни от чего не зависит, то и прогноз его сделать невозможно.

Не совсем так. Если мы находимся в экстремуме то вероятность возврата выше чем в середине амплитуды. Но только если это не тренд. ))

 
Andrei:

Не совсем так. Если мы находимся в экстремуме то вероятность возврата выше чем в середине амплитуды.

одно НО!

экстремум может оказаться не верно определенным?

и второе: не спорю - уже выше, по любому

 
bas:

Пытаться заработать на винеровском процессе может только тот, кто плохо учил математику в школе.

)

 
Alexander_K2:

Т.е. данные по котировкам через каждую 1 сек.? Вне зависимости - новый тик это или нет?

Держи за прошлую неделю, начиная со вторника.

спс
 

1. Рассмотрим простейший поток при р=0.6 (среднее значение экспоненциальных промежутков времени = 2.5 сек.) в сравнении с реальным потоком.

Здесь:

синий цвет - реальные интервалы времени (среднее значение =2.47 сек.)

красный цвет - простейший поток (среднее значение = 2.5 сек.)

Эээээээ.... А ведь я щас использую именно такую модель считывания.... Гхм... Как-то нехорошо. То-то я смотрю у меня сделок все нет и нет.

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