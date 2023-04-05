От теории к практике - страница 33

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Alexander_K2:
!!!!!!!!!!!!!!!!! Блин, ну как тут бросить такой форум?
Практику ждем, практику на MQL
[Удален]  
Yuriy Asaulenko:
В зависиммости от задачи. Под мои не катит.

Так на картинке 21 openprice ema, еще множество вариаций  x-price и x-ma. А что у Вас оно должно показывать/показывает?

 
Renat Akhtyamov:
Практику ждем, практику на MQL
Только вот MQL не надо. Это очень скучно.)
 
Petr Doroshenko:

Так на картинке 21 openprice ema, еще множество вариаций  x-price и x-ma. А что у Вас оно должно показывать/показывает?

У меня задачи схожие с автором темы, и кроме сглаживания кривая должна иметь и другие свойства. Если Вам нужно только сглаживание, то нет вопросов - Ваши индюки самое оно.
 
Yuriy Asaulenko:
Только вот MQL не надо. Это очень скучно.)

Тогда в чем заключается практика?

 
Renat Akhtyamov:
Практику ждем, практику на MQL
Только VisSim+MQL4! Начну со следующей недели одновременно на 6 парах. Посмотрим, проанализируем ошибки. До Нового Года мне надо все отладить
 
Renat Akhtyamov:

Тогда в чем заключается практика?

Как сказал К.Маркс (приписывают ему) - нет ничего более практичного, чем хорошая теория.)
 
Alexander_K2:
Только VisSim+MQL4! Начну со следующей недели одновременно на 6 парах. Посмотрим, проанализируем ошибки. До Нового Года мне надо все отладить

Кстати, Александр, если не затруднит, киньте мне в личку ссылку на актуальный VisSim. У меня есть примерно аналогичная по функциональности прога, но хочу посмотреть что за зверь.

В инете уже пару раз качал нечто неполноценное.

 
Yuriy Asaulenko:

Кстати, Александр, если не затруднит, киньте мне в личку ссылку на актуальный VisSim. У меня есть примерно аналогичная по функциональности прога, но хочу посмотреть что за зверь.

В инете уже пару раз качал нечто неполноценное.

Скинул. Шикарнейшая вещь! Как без ВисСима можно что-то моделировать? Неужели MQL настолько силен? Я в нем еле-еле открытие/закрытие сделок сделал по приему команд от Виссима. Тяжелый, С-подобный язык... Не понимаю...
 
Alexander_K2:
Скинул. Шикарнейшая вещь! Как без ВисСима можно что-то моделировать? Неужели MQL настолько силен? Я в нем еле-еле открытие/закрытие сделок сделал по приему команд от Виссима. Тяжелый, С-подобный язык... Не понимаю...

Я не по MQL.)

VisSim это типа LabView от National Instruments. Да и другие аналогичные среды есть. Но вот о VisSim слышу впервые.

Вот, к примеру


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