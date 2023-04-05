От теории к практике - страница 33
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!!!!!!!!!!!!!!!!! Блин, ну как тут бросить такой форум?
В зависиммости от задачи. Под мои не катит.
Так на картинке 21 openprice ema, еще множество вариаций x-price и x-ma. А что у Вас оно должно показывать/показывает?
Практику ждем, практику на MQL
Так на картинке 21 openprice ema, еще множество вариаций x-price и x-ma. А что у Вас оно должно показывать/показывает?
Только вот MQL не надо. Это очень скучно.)
Тогда в чем заключается практика?
Практику ждем, практику на MQL
Тогда в чем заключается практика?
Только VisSim+MQL4! Начну со следующей недели одновременно на 6 парах. Посмотрим, проанализируем ошибки. До Нового Года мне надо все отладить
Кстати, Александр, если не затруднит, киньте мне в личку ссылку на актуальный VisSim. У меня есть примерно аналогичная по функциональности прога, но хочу посмотреть что за зверь.
В инете уже пару раз качал нечто неполноценное.
Кстати, Александр, если не затруднит, киньте мне в личку ссылку на актуальный VisSim. У меня есть примерно аналогичная по функциональности прога, но хочу посмотреть что за зверь.
В инете уже пару раз качал нечто неполноценное.
Скинул. Шикарнейшая вещь! Как без ВисСима можно что-то моделировать? Неужели MQL настолько силен? Я в нем еле-еле открытие/закрытие сделок сделал по приему команд от Виссима. Тяжелый, С-подобный язык... Не понимаю...
Я не по MQL.)
VisSim это типа LabView от National Instruments. Да и другие аналогичные среды есть. Но вот о VisSim слышу впервые.
Вот, к примеру